Asinsbalss spēks. Kā Jūlija atklāja savu patieso tēvu, kaut māte par to klusēja

Es to izlasīju un noskumu. Kārtējo reizi. Mani vienmēr “vilka” pie ebrejiem. Es it kā vienmēr zemapziņā sapņoju būt viena no viņiem. Man skolā skauda, ka labākajai draudzenei, kura bija ebrejiete, ir mūžīgās nometnes un tikšanās. Es iemīlējos ebreju puišos. Nezin kāpēc sapņoju iemācīties ivritu. Ar īpašu mīlestību klausījos dažas dziesmas savā dziesmu listē un raudāju, pat ja nesapratu, ka tās ir par karu... un arī ivritā.

Pat Polijā, kad domāju – atbraucu sajust savas poļu saknes, es ar nerimstošu interesi gāju tieši pa ebreju vēsturiskajām vietām. Lai velns mani rāvis.

Turklāt manī nebija ne grama ebreju asiņu. Es sīki un smalki biju izjautājusi visus, ko vien varēja, – nav un nav. Ja nu vienīgi mans vectētiņš pa tēva līniju, kuru neviens nezināja? Taču man nelikās, ka tur būtu ebreju asinis, drīzāk sibīriešu. Tajā rītā biju skumja, domājot par to.

Kādēļ tas manī tā iesēdies un mani tā uztrauc? Nezinu. Aizdomājos – droši vien šie nacionālās pašidentifikācijas jautājumi man kļuva tik būtiski, jo pēc dēla dzimšanas patiesi jutos sevi pazaudējusi. Šīs skumjas par piederību...

Un te tieši zvanīja tas pats mammas draugs. “Kā tev iet?” viņš jautāja. Es, viņam uzticoties, atbildēju: “Zini, šodien ir jocīgi. Vienkārši paklausies mani, ja tev nav grūti. Varbūt es izrunāšos un kļūs vieglāk.” “Protams,” viņš atbildēja.

Un es... es viņam izstāstīju visu sīki un smalki no paša sākuma. Visu, visu par ebrejiem un manu skaudību, un iekšējo balsi, un visu, visu patiesībā neizskaidrojamo. Un galu galā piebildu: “Saproti, lūk, tā! Ir tik daudz sakritību ar to, ko iekšēji jūtu! Un tu, dzīvojot Izraēlā, – ko tu vari par to pateikt?”

Viņš dziļi nopūtās. Un pēc tam drebošā balsī teica: “Tomēr ebreju gēni ir ļoti stipri... Jūlīte, meitenīte mana, vai tu kādreiz esi aizdomājusies, ka es varētu būt tavs tēvs?”

....

....

....



Pēc tā bija daudz kas. DNS tests katram gadījumam (Mans nu jau bijušais vīrs toreiz smējās: “Jūs velti tērējat naudu, jūs vispār sevi apskatījāt spogulī? Tu taču tik acīmredzami esi viņa meita, cik vien iespējams.”).

Viņa rūpes par mani, vēlme redzēt mani, pieņemt mani tādu, kāda esmu. Vienā elpā ar maigumu un spēku vienlaikus.

Saruna ar mammu. Jā, izrādās, viņa izdarīja to speciāli – viņa gribēja bērnu tieši no viņa. Bet viņš par to uzzināja tikai pēc manas dzimšanas un glabāja šo noslēpumu 27 gadus.

Viņa saruna ar sievu...

Beidzot viņš atbrauca uz Portugāli, uz veselu pusotru mēnesi, tikai viņš un es (un mans dēls, protams, kas ir viņa vienīgais mazbērns). Pusotrs mēnesis naksnīgu sarunu un neaizmirstamas laimes būt tētiņa princesītei.

Mans brauciens uz Izraēlu...

Mēs iepazinām viens otru no jauna, bez rozā brillēm.