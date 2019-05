Astoņas biežākās kļūdas, ko strīda laikā pieļauj pāri

Vēl neviens precēts pāris līdz šim nav izticis bez strīdiem, līdz ar to tie tiek uzskatīti par dabisku laulību sastāvdaļu. Veselīgās un atklātās attiecības tie pat ir nepieciešami. Taču dažkārt to laikā mēs pieļaujam kļūdas, kas strīdu pārvērš no mazas liesmiņas lielā ugunskurā, ko grūti apdzēst.

Strīdi palīdz atrisināt domstarpības, atklāt savas sajūtas un arī iepazīt vienam otru. Bet lielākoties strīdi ir balstīti uz emocijām, tāpēc nereti dusmu vai nesapratnes uzplūdumā pasakām vai izdarām, ko tādu, ko citādi nebūtu darījuši. Tāpat gadās arī situācijas, kad strīds izceļas viena iemesla dēļ, bet pēc pāris minūtēm no nesaskaņu pūra lādes tiek vilktas ārā arī citas lietas, kas tev neapmierina partnerī, viņa uzvedībā vai domāšanā. Kad šāda veida strīds ir galā, partneri bieži vien pat aizmirst, par ko kašķis izcēlies.

Visbiežāk laulātie strīdas par naudu, bērnu audzināšanu un seksu, vēstīts portālā "Fatherly". Dažādie uzskati tajā, kā vajadzētu vai nevajadzētu tērēt ģimenes budžetu, intīmās tuvības biežums un kvalitāte, kā arī viedokļu nesakritība dažādos ar bērnu audzināšanu saistītos jautājumos var partneru starpā uzdzirkstīt dusmu liesmu.

Strīda laikā cilvēki visbiežāk uztraucas par taisnīgumu un vēlas aizstāvē savu viedokli, taču klīniskais psihologs Antonijs Čambers uzsver, tā ir viena no izplatītākajām kļūdām. Apkopojām vēl citas biežākās kļūdas, ko strīda laikā pieļauj pāri un kā no tām izvairīties.

Novirzīšanās no tēmas

Kad strīds jau ir iekarsis, bet tā rezultātā abi partneri vēl aizvien nav atraduši risinājumu, viens no viņiem "no zila gaisa" sāk iztirzāt arī pārējās ar konkrēto strīda iemeslu nesaistītas lietas, kas viņam šajās attiecībās vai partnerī neapmierina. Iespējams, tev šķiet, ka šis ir piemērots laiks, lai atgādinātu partnerim arī to, ka viņš nekad tev nepalīdz mājas darbos, vienmēr kavē vai nespēj tevi fiziski apmierināt, taču portālā "Martha Stewart Wedding" tiek uzsvērts, ka psihologi iesaka pāriem strīda laikā tomēr turēties pie sākotnējā nesaskaņu iemesla. "Strīdā iejaucot citus pagātnes notikumus, kas sāpinājuši vai vēl aizvien sāpina partneri, nepalīdz atrisināt radušos problēmu, gluži otrādi, tā tiek aizēnota, pārvēršot nelielu strīdu kārtīgā ķīviņā, kas var ievilkties daudz ilgāk nekā plānots," uzskata attiecību terapeite Tomija Nelsone.

Strīdēšanās alkohola reibumā

Alkohols uz cilvēkiem atstāj dažādu iespaidu, kamēr vieni kļūst sociāli atvērti un pozitīvi, citi ir viegli aizkaitināmi. Brīdis, kad ar partneri izlemjat pamieloties ar vīnu, nebūtu īstais laiks, lai no aizvainojuma skapja vilktu ārā visu, kas tur sakrājies. Alkohola iespaidā cilvēki bieži vien mēdz pateikt lietas, kuras citādāk neteiktu, un izdarīt ko tādu, ko vēlāk nākas nožēlot. Ja nevēlies nākamajā rītā pamosties ne tikai ar sāpošu galvu, bet arī nožēlas sajūtu par pateikto vai izdarīto, labāk tematu, kas var izraisīt asas diskusijas starp tevi un partneri, atstāj uz citu dienu, portālā "Fatherly" iesaka klīniskais psihologs Antonijs Čambers. Viņš piedāvā pāriem ieplānot laiku, kad viņi var mierīgā gaisotnē veltīt viens otram visu savu uzmanību un izrunāt pozitīvo un negatīvo, kas viņiem viens otram ir sakāms.