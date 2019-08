Astoņas bijušo vīru atziņas: ko es būtu darījis citādāk

Advokātu birojs "Seddans" 2016. gadā Anglijā izveidoja aptauju, kurā piedalījās 800 respondentu. 22 procenti aptaujāto atzina, ka nožēlo šķiršanos ar laulāto draugu. Kaut lēmums pielikt attiecībām punktu jau ir pieņemts un sākotnēji tas šķita vislabākais risinājums, laikam ejot, nereti šķirteņus piemeklē nožēla par attiecību pārtraukšanu. Piedāvājam ieskatīties astoņu bijušo vīru atziņās par to, ko viņi būtu darījuši citādāk, lai saglabātu savu laulību.

Dažreiz šķiršanās var šķist kā vieglākais ceļš prom no nerimstošajiem strīdiem un nesaskaņām. Taču arī, ja sākumā vienpaša dzīve var šķist vilinoša, tad pēc laika tavas domas var mainīties. Tā notika arī ar portāla "Fatherly" aptaujātajiem bijušajiem vīriem, kuri visi kā viens atzīst – es nožēloju, ka pieņēmu lēmumu šķirties, un atklāj, ko būtu darījuši citādi, ja viņiem tiktu dota vēl viena iespēja.

Aiziešana no darba, palīdzības lūgšana, lielāka atvērtība par savām sajūtām un domām ir tikai dažas no lietām, ko bijušie vīri būtu darījuši citādāk. Iespējams, šīs pārmaiņas būtu palīdzējušas viņiem saglābt attiecības ar mīļoto. Ja arī tu esi reiz domājis pārvilkt treknu svītru pāri reiz pie altāra teiktajam "Jā!", šīs bijušo vīru atziņas, tev palīdzēs apdomāt, vai esi darījis visu iespējamo, lai tomēr nenonāktu līdz šķiršanās procesam. Lūk, kā vīrieši pabeidz teikumu "Es vēlētos kaut būtu ...".

... lūdzis pēc palīdzības



"Kad mūsu attiecībās sāka parādīties nopietnas problēmas, daudzi vēlējās mums sniegt palīdzīgu roku. Taču neviens nevēlējās būt uzbāzīgs, tāpēc teica, ka ir atvērti sarunai jebkurā laikā, kad mums būs nepieciešama palīdzība. Neskatoties uz draugu un ģimenes locekļu piedāvājumu, mums šķita, ka tās ir mūsu attiecības un ar tām jātiek galā pašu spēkiem, līdz ar to citu piedāvāto palīdzību neizmantojām. Iespējams, mēs nedaudz aprunājamies ar vienu vai otru draugu, bet nekad nedomājām, ka viņi patiesi var un vēlas palīdzēt atrisināt mūsu domstarpības. Tagad, atskatoties atpakaļ, saprotu, ka rīkojāmies ļoti augstprātīgi. Neesmu pārliecināts, ka draugu un ģimenes padomi būtu palīdzējuši izglābt mūsu laulību, taču patreiz uzskatu, ka mums vismaz vajadzēja mēģināt," stāsta Ārons.



... bijis atklātāks



"Es iepazinos ar sievu, kad biju savas karjeras virsotnē, braucu glaunā mašīnā, lieki šķiedos ar naudu un biju bezgala pašpārliecināts. Taču neilgi pēc kāzām negaidīti zaudēju darbu. Par spīti notiekošajam, es negribēju, lai sieva redz mani tādu, kāds biju šobrīd – bezdarbnieks ar zemu pašvērtējumu – tāpēc turpināju izlikties par to cilvēku, kāds biju, kad iepazināmies. Katru dienu turpināju pašpārliecināti ar paceltu galvu soļot uz priekšu, kaut patiesībā iekšēji biju sagrauts un cīnījos pats ar sevi. Zinu, ka viņa nojauta – kaut kas nav kārtībā, jo ļoti bieži piedāvāja aprunāties, taču es tikai atraucu, ka viss labi, un turpināju izlikties. Ar laiku viņa nogura no mana nemitīgā teātra. Šķiet, ka tas arī bija visu mūsu problēmu sākums. Tagad noteikti būtu ļāvies emocijām nevis tēlojis dzelzs vīru, kāds nemaz neesmu," atzīst Ričijs.



... atklāti runājis par problēmām seksuālajā dzīvē



"Pēc bērnu piedzimšanas mūsu seksuālās attiecības strauji pasliktinājās. Godīgi sakot, tādas vispār nebija. Kaut abi ar to nebijām apmierināti, neviens no mums neuzdrošinājās uzsākt par to sarunu. Līdz kādu dienu viņa spēra soli uz priekšu un nolēma šo problēmu izcelt gaismā. Kaut biju pateicīgs, ka beidzot varu šo akmeni novelt no saviem pleciem, brīdī, kad prātojām, kā varam uzlabot esošo situāciju, jutos aizskarts un nedrošs. Ienīdu ideju, ka man jāuzspiež sava vīrišķība. Pēc sarunas sapratu, ka ne jau problēmā ir vaina, bet gan tajā, ka nebiju gatavs to atrisināt ne viņas, ne mūsu dēļ," portālam stāsta Alans.