Astoņi šķietami nekaitīgi ieradumi, kas var nodarīt postu attiecībām ar mīļoto

Mums visiem ir ieradumi, daži no tiem atzīstami par labiem, bet citi – par sliktiem. Taču dažkārt arī mūsu šķietami nekaitīgie ieradumi var atstāt negatīvu iespaidu uz cilvēkiem un mūsu attiecībām ar viņiem.

Nav šaubu – ieradumam ir liels spēks, lai no tā atradinātos nepieciešams liels gribasspēks un vēlme. Cik reizes neesi centies atteikties no ikdienas končiņas pēc pusdienām vai pārstāt izmantot kādu konkrētu vārdu? Ikviens no mums kaut reizi ir cīnījies ar ieradumu, visiem spēkiem cenšoties no tā atbrīvoties. Bet, vai apziņa, ka tavi šķietami nekaitīgie ieradumi var atstāt negatīvu iespaidu uz tavām attiecībām ar mīļoto, tev neliktu tos nekavējoties mainīt?

Lūk, astoņas no tām ikdienas darbībām, kuras tev negaidot jāpārtrauc, lai nepakļautu savas attiecības postam!

Komentāru izteikšana par citu ārējo izskatu

Lūk, doma, ko vērts ņemt vērā! Tava otrā pusīte nav ieinteresēta dzirdēt to, kā tu sajūsminies par kaimiņienes tvirto augumu vai izteiksmīgo pēcpusi. Tāpat arī vīrieši negrib dzirdēt, kā viņu mīļotā, skatoties filmu, sajūsminās par galvenā varoņa muskuļotajām rokām un skaistajiem matiem. Portālā "Huffpost" tiek uzsvērts, ka šī nav informācija, kurā tev vajadzētu dalīties ar partneri. Šādi izteicieni un komentāri var negatīvi ietekmēt otras pusītes pašapziņu, kā rezultātā var ciest arī jūsu attiecības.

Tā vietā, lai komentētu, cik pievilcīgi ir citi pretējā dzimuma pārstāvji, neaizmirsti ik pa laikam atgādināt arī savam partnerim iezīmes, kas tev viņā visvairāk patīk. Tas jūsu attiecībām nesīs daudz vairāk labuma, nekā sajūsmināšanās par citiem, atstājot vienam otru novārtā.

Partneris – vienīgā prioritāte

Nostādīt savu partneri kā vienīgo prioritāti ir viena no lielākajām kļūdām. Pieņemot šādu lēmumu, tu vari nodarīt pāri ne tikai sev, bet arī mīļotajam, uzsver portāls "Reader`s Digest". Jau zināms – kādu patiesi mīlēt var tikai cilvēks, kurš mīl sevi un velta pietiekoši daudz laika arī sevis izzināšanai un veidošanai. "Ja tu aizmirsti par sevi un visu uzmanību velti partnerim, tu sajauc visu attiecību balansu, sevišķi tad, ja mīļotais nerīkojas tāpat," portālā skaidro attiecību speciālists Andrejs Houps.

Svarīgi neaizmirst par sevi un savām interesēm ir arī tāpēc, ka dzīvē notiek visādi – ja gadījumā jūs nolemjat iet katrs savu ceļu, tev pārdzīvot šķiršanos būs daudz vieglāk. "Ja esi nostādījis savu partneri par prioritāti, tad pēc šķiršanās tu esi vientuļa dvēsele, kurai grūti atrast dzīvei jēgu un piepildījumu, jo iepriekš to esi atradis partnerī," piebilst speciālists.

Strīdēšanās ar mērķi uzvarēt

Šis var izklausīties pārsteidzoši, bet strīdi ir veselīga attiecību sastāvdaļa. Tie palīdz atrisināt problēmas, izteikt viedokli un apgūt efektīvākos veidus, kā vienam ar otru komunicēt. Taču dažādus ieguvumus no strīdiem jūs ar partneri varēsiet saskatīt tikai tad, ja spēsiet saglabāt vēsu prātu, nepacelsiet balsi un neuzskatīsiet strīdu par cīņu, kurā kādam jābūt uzvarētājam, minēts portālā "Family Today".

Tieši vēlme uzvarēt strīdā ir viena no lietām, kas visvairāk var ietekmēt attiecību kvalitāti. Ja jūti, ka strīda karstumā tev ir parādījusies vēlme konkurēt, atceries – vēlme uzvarēt var visu padarīt vēl sliktāku. Tas kavē tavu iespēju atvērties, bez kā laba komunikācija nav iespējams. Tāpat šāda attieksme paildzina sasāpējušā jautājuma risināšanu.

Foto: Shutterstock

Nesasveicināšanās vai neatvadīšanās no partnera

Dažkārt varētu šķist, ka buča mīļotajam pirms iziešanas un pēc ierašanās mājās, ar gadiem palikusi bezpersoniska un pārvērtusies rutīnā. Taču šos mazos žestus nevajadzētu novērtēt par zemu. Kā stāsta speciālisti, tiem ir liela ietekme uz attiecībām.

Neatkarīgi no tā, cik ilgi jūs jau esat kopā, šis ir viens no ieradumiem, kas var atstāt negatīvu iespaidu uz tavām attiecībām. Portālā "Good House Keeping" minēts, ka sasveicināšanās un atvadīšanās ir manieres, kas rada pirmo iespaidu, un tas ir svarīgs jebkurā attiecību stadijā. "Viss slēpjas tajā, kā tu, izejot no mājas, atvadies un vai vispār to dari," portālā skaidro psihoterapeits un vairāku grāmatu autors Patijs Vuds. "Izvairīšanās no pieskārieniem, acu kontakta vai pat neatsveicināšanās no partnera var attiecībās radīt nopietnas problēmas."

Vienmēr piekāpties

Laiku pa laikam ir nepieciešams piekāpties. Tas parāda, ka tev ir svarīgi darīt partneri laimīgu, un esi gatavs atteikties no savām vēlmēm un iegribām, lai to īstenotu. Taču – kas par daudz, tas par skādi. Lai cik mīlestības pilns nebūtu šis žests, ar to nevajadzētu pārspīlēt. Būtu lieliski, ja attiecībās valdītu balanss – šodien savām iegribām pasaki "nē" tu, bet citreiz šādu soli sper mīļotais. "Dažkārt ir jāizvēlas tas, ko tu vēlies arī tad, ja tas nozīmē, ka jūs šoreiz nevarēsiet pavadīt laiku kopā," piebilst Bahara.

Attiecību salīdzināšana

Daudzreiz ir dzirdēts, ka nekādā gadījumā nevajadzētu salīdzināt sevi vai savus bērnus ar citiem, taču, dažkārt aizmirstās, ka tas pats attiecas arī uz attiecībām – arī tās nevajadzētu salīdzināt. Ja vēlies uzlabot jūsu attiecības, sarunas laikā ar mīļoto, nesalīdzini tās ar draugu vai vecāku kopdzīvi. Varētu domāt, ka salīdzināšana palīdzēs otram saņemties vai pat iedvesmoties, taču reālajā situācijā tā radīs pilnīgi pretēju efektu.

Foto: Shutterstock

Vēlme kādu izglābt vai mainīt

Var gadīties, ka, pats nepamanot, esi pārvērtis savu otro pusīti par projektu, kuru centies uzlabot vai mainīt pēc savām iegribām. Šāda nostāja attiecībās var radīt spriedzi. Portālā "Reader`s Digest" laulību un ģimenes terapeite Liza Bahara iesaka pēc iespējas ātrāk centies atbrīvoties no ieraduma mainīt vai glābt kādu. "Tas palīdzēs atbrīvot attiecības no jau iepriekš minētās spriedzes, kā arī no aizvainojuma, kas var iet roku rokā ar izveidojušos situāciju. Tāpat, nenoliedzami, lēmums atbrīvoties no šī ieraduma ļaus tev ieraudzīt attiecības pozitīvākā gaismā," iedrošina terapeite.

Šķietami nevainīgs savtīgums

Ik vienam no mums pa laikam nepieciešams būt nedaudz savtīgiem, taču, ja šāda attieksme ir kļuvusi par ieradumu, tas ne pie kā laba nenovedīs. Ja dodies uz virtuvi pēc ūdens, pajautā partnerim, vai arī viņš nav izsalcis. Ja, skatoties kopīgi filmu, paņem spilvenu, lai iekārtotos ērtāk, uzjautā, varbūt arī mīļotajam nepieciešams spilvens. Šādi nelieli žesti parāda to, ka tev rūp. Jā, protams, viņš pats ir pieaudzis cilvēks un spēj parūpēties par sevi, taču, nenoliegsi, apziņa, ka kādam rūp tava labsajūta silda sirdi, piebilst Vuds.