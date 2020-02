Atbildes uz vecāku biežāk uzdotajiem jautājumi par papildatvaļinājumu

Termins papildatvaļinājums nav svešs nevienam strādājošajam vecākam, taču, neskatoties uz to, ka tā normas Darba likumā ir ietvertas jau no 2002. gada, ir situācijas, kad vēl aizvien nav līdz galam skaidrs, kurš, cik daudz un kad var saņemt papildatvaļinājuma dienas par bērnu. "Lvportāls" uz vecāku biežāk uzdotajiem jautājumiem par papildatvaļinājumu atbild Valsts darba inspekcijas (VDI) Darba tiesību nodaļas vadītāja Dace Stivriņa.

Papildatvaļinājuma normas Darba likumā ir ietvertas no 2002. gada. Taču 2015. gadā, spēkā stājās jauna norma, kas paplašināja to vecāku loku, kam ir tiesības uz papildatvaļinājumu. Šobrīd atkarībā no bērnu vecuma un to skaita ģimenē papildatvaļinājumu saņemt ir tiesības visiem bērnu vecākiem:

mātei;

tēvam;

vienam no adoptētājiem, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots adoptējamais bērns;

audžuģimenes loceklim, kurš noslēdzis līgumu ar pašvaldību;

aizbildnim vai citai personai, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu bērnu faktiski kopj un audzina.

Kopš 2015. gada nav svarīgs vai vecāki dzīvo reģistrētā laulībā vai nereģistrētā kopdzīvē. Tāpat nav nozīmes arī tam, vai atvase dzīvo kopā ar abiem vecākiem vai tikai vienu. Tiesības uz papildatvaļinājumu nav attiecināmas arī uz to, kura vecāka algas nodokļu grāmatiņā atvses ir reģistrēti. Abiem vecākiem papildatvaļinājums piešķirams arī tad, ja tie strādā vienā darbavietā.

Vecāku papildatvaļinājuma dienu skaits ir saistīts ar bērnu skaitu, vecumu un invaliditātes statusu. Piemēram, vecākiem, kas audzina vienu vai divus bērnus, kas nav sasnieguši 14 gadu vecumu, pienākas vismaz viena brīva diena. Savukārt tiem, kas audzina trīs un vairāk bērnus līdz 16 gadiem vai bērnu ar invaliditāti līdz 18 gadiem, pienākas trīs papildus brīvas dienas.

Tomēr ne vienmēr dzīvē viss notiek kā likumā – tas attiecināms arī uz bērnu audzināšanu. Bērnus nereti aprūpē citas personas, tāpēc ir svarīgi noskaidrot, vai un kam šādās situācijās ir tiesības uz papildatvaļinājumu par bērnu. Tāpat, kā liecina "LVportāls" iesniegtie e-konsultāciju jautājumi par papildatvaļinājumu, bieži neizpratne rodas, ja šķietami kombinējas vairāki statusi. Otrs neskaidrību iemesls ir bērna vecuma piemērošana.

Tālāk lasi astoņus vecāku biežāk uzdotos jautājumus par papildatvaļinājumu un VDI Darba tiesību nodaļas vadītājas Dace Stivriņa skaidrojumu.