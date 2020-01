Attiecību eksperti atklāj izplatītākos iemeslus, kāpēc cilvēki nolemj precēties

Neskatoties uz to, ka mūsdienās aizvien vairāk pāru izvēlas dzīvot civilattiecībās, netrūkst arī to, kas nolemj par labu laulībai. 2019. gadā "jā" vārdu viens otram teica 12177 cilvēki, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Mīlestība, stabilitāte un drošības sajūta – laulība spēj sniegt to visu, taču vai tie ir izplatītākie iemesli, kāpēc cilvēki nolemj mīt gredzenus?

"Pew Research Center" veiktajā pētījumā atklāts, ka aptuveni 50 procenti Amerikas iedzīvotāju ir precējušies. Cilvēku skaits, kas nolemj iestūrēt laulības ostā, gadu laikā krīt. To pierāda fakts, ka 1960. gadā Amerikā precējušies bija 72 procenti cilvēku, kas ir par 22 procentiem vairāk nekā šobrīd.

Taču laika gaitā ne tikai samazinās precēto skaits, bet arī palielinās vidējais vecums, kad cilvēki nolemj par labu laulībai. CSP datos minēts, ka 2017. gadā vidējais vecums vīriešiem, noslēdzot pirmo laulību, bija 32 gadi, bet sievietēm – 30 gadi. Un ar katru gadu vidējais vecums aug – ja 2014. gadā tas bija 28 gadi sievietēm un 30 vīriešiem, tad jau divus gadus vēlāk, 2016. gadām, tas bija 29 sievietēm un 31 vīriešiem. Savukārt 1990. gadā vidējais vecums, kad pāris nolēma iestūrēt laulības ostā sievietēm bija 22, bet vīriešiem 24 gadi.

Iemesli, kāpēc gan mūsdienās, gan agrāk cilvēki nolēma mīt gredzenus ir dažādi – vieni to darīja naudas dēļ, citi bērnu, bet vēl kādi mīlestības. "Mēs ļoti bieži pieņemam, ka cilvēki apprecas, jo viņi ir atraduši savu otru pusīti un ir līdz ausīm iemīlējušies," portālā "Up Journey" stāsta šķiršanās lietu konsultante Gabriela Hartleja. "Taču 25 gadu laikā, kad esmu strādājusi ar šķiršanās lietām, varu droši apgalvot, ka mīlestība ir tikai viens no daudzajiem iemesliem, kāpēc cilvēki nolemj par labu laulībai."

Viņa un vēl citi attiecību eksperti, laulību konsultanti un psihologi portālā "Up Journey" atklāj, kādi ir izplatītākie iemesli, kāpēc mīļotie nolemj iestūrēt laulības ostā.