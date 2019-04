Attiecību krīze grūtniecības laikā: kas to izraisa un kā no tās izvairīties

Grūtniecības laikā pāri nereti piedzīvo attiecību krīzi. Kaut gaidību laiks sabiedrībā tiek uzskatīts par miera un harmonijas periodu, daudzu pāru attiecībās šis laiks pārvēršas par krīzi ar neskaitāmiem strīdiem, asaru "jūru" un nemitīgu stresu. Grūtniecība var kļūt par vienu no lielākajiem pārbaudījumiem pāra līdzšinējās attiecībās.

Grūtniecība var būt prieka pilns notikums jaunā pāra dzīvē, bet tāpat tas var būt lielākais pārbaudījums. Šajā laikā pāra attiecības var būt harmoniskas un atbalstošas, bet tās var būt arī kas pilnīgi pretējs. Lai kādas būtu topošo vecāku savstarpējās attiecības, uzzinot, ka viņi drīz kļūs par mammu un tēti, ir skaidrs, ka šis notikums neatgriezeniski mainīs viņu dzīves. Patiesībā, jau iestājoties grūtniecībai, jaunā pāra dzīve tiek mainīta. Nekas vairs nebūs kā agrāk, un dažiem to ir grūti pieņemt.

Kas topošajiem vecākiem sagādā raizes? Itin viss – viņu finansiālais stāvoklis, romantiskās attiecības, sociālā dzīve, jaunā loma, brīvība un nākotne kopumā. Visās šajās dzīves sfērās jau mazuļa gaidīšanas laikā ir manāmas izmaiņas. Šāds notikuma pavērsies – grūtniecība, sevišķi tad, ja tā nav plānota un pāra dzīvē ienāk pavisam negaidīti, var negatīvi ietekmēt viņu attiecības.

Abi topošie vecāki gaidīšanas laikā piedzīvo dažādas emocijas, arī negatīvās – stresu, neziņu un bailes. Šis ir izaicinošs laiks pāra dzīvē, kad abiem partneriem būs nepieciešams viens otram vēl vairāk pieradīt savu mīlestību un uzticību. Viņiem abiem šajā laikā būs nepieciešams otra pastiprināts atbalsts un rūpes. Īpaši vīriešiem, kuri līdz ar bērna ienākšanu satraucas, ka zaudēs mīļotās sievietes uzmanību un gādību. No kā vēl baiļojas vīrieši pirms bērna piedzimšanas, lasi šajā rakstā.

Taču arī sievietes gaidību periodā pārņem bailes un neziņa. Topošās māmiņas grūtniecības laikā uztraucas par to, ka būs pārņemta ar mātes lomu un aizmirsīs par savu mīļoto vīrieti. Tāpat viņas bieži vien satraucas par pārmaiņām ķermenī, kas nāk līdz ar bērna iznēsāšanu, un, ka to dēļ partneris viņu vairs neuzskatīs par vizuāli pievilcīgu. Grūtniecības laikā arī neiztikt bez emocionālajām svārstībām, kas var būt viens no nesaskaņu iemesliem attiecībās. Un, protams, gan sieviete, gan vīrietis uztraucas par to, vai viņi abi kopā un katrs atsevišķi būs labi vecāki savai atvasei. Visas šīs šaubas un bailes var novest pie attiecību krīzes.

Grūtniecība ir laiks, kad oficiāli tiek noslēgts viens dzīves posms, un sākas nākamais. Dažkārt tas notiek brīdī, kad pāris to vismazāk gaida, un, iespējams, viņiem liekas, ka bērnam nav gatavi ne emocionāli, ne materiāli. Un pēkšņi viens no partneriem vai, iespējams, abi sāk prātot, vai viņi spēj un vēlas pieņemt gaidāmās pārmaiņas.

Grūtniecības laikā pārim kopīgiem spēkiem ir jāiet caur uguni un ūdeni. Šajā laikā tiks piedzīvoti prieka pilni brīži, piemēram, pirmā sonogrāfija, bet pāri velsies arī sliktāki brīži, piemēram, topošās māmiņas rīta nelabumi un jau iepriekš pieminētās emocionālās svārstības. Arī intīmās attiecības šajā laikā būs citādākas nekā iepriekš. Šeit vari aplūkot deviņus iemeslus, kāpēc grūtniecības laikā vēlams mīlēties, bet šajā rakstā varēsi izlasīt, kāpēc sekss grūtniecības laikā ir labs un veselīgs.

Ir vairāki šķēršļi, kuru rezultātā pāris grūtniecības laikā arvien mazāk vai vispār beidz nodarboties ar seksu. Piemēram, daudzi pāri mīlēšanos grūtniecības laikā, sevišķi trešajā trimestrī, uzskata par neērtu un apgrūtinošu, taču, ja tiek piemeklētas piemērotākās pozas, baudas virsotnes bez liekiem sarežģījumiem vajadzētu sasniegt kā sievietei, tā vīrietim. Šeit atradīsi mīlēšanās pozas katram grūtniecības trimestrim, kas palīdzēs justies ērti gan tev, gan partnerim.

"Lielāko daļu gaidībās pavadītā laika mani māca nelabums. Tas nepārgāja līdz pat sestajam grūtniecības mēnesim. Es visu šo laiku jutos fiziski ļoti slikti un biju noskumusi, ka nespēju izbaudīt it kā tik brīnišķīgo gaidīšanas laiku. Tas manā dzīve ienesa daudz stresa, un es kļuvu viegli aizkaitināma. Šīs pārmaiņas negatīvi ietekmēja arī manas attiecības ar vīru, taču laika gaitā mēs tām tikām pāri," portālam "Tommys" atklāj Alisone.