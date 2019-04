'Bērnam ar UDHS Latvijā pat zāles vairs nevar nopirkt' – pieredzes stāsts un ministrijas solījumi

Par laimi, tieši tad mums izdevās tikt pie maksas psihiatres. Viņai par diagnozi šaubu nebija un mēs uzsākām terapiju ar metilfenidātu. Rezultāts bija graujošs. Bērns bija kā apmainīts. Piezīmes no "E-klases" praktiski izzuda, arvien biežāk parādījās atzinības par aktīvu darbu stundās, atzīmes labojās. Mājasdarbus pildot, joprojām nepieciešams atbalsts, bet tas prasa nesalīdzināmi īsāku laiku, turklāt dusmu un agresijas lēkmes vairs nav bijušas. Tiesa gan, zāļu iedarbības beigas var just uzreiz un bērns atkal kļūst viegli aizkaitināms un nespēj noturēt uzmanību, bet ar to jau esam iemācījušies tikt galā. Ar laiku pārgājām uz ilgstošas iedarbības medikamentu, kurš gan maksā dārgi (apmēram 80 eiro mēnesī), tomēr ļauj bērnam mācīties un visai mūsu ģimenei dzīvot.

Kāpēc es to visu stāstu? Tāpēc, ka šā gada aprīļa vidū nejauši interneta forumā uzzināju, ka šis medikaments vairs Latvijā nav pieejams. Apzvanot aptiekas un piezvanot arī Valsts zāļu reģistram, konstatēju, ka tā tiešām ir. Līdz šim medikamentu Latvijā izplatīja trīs ražotāji. Viens – tas, kuram ir visplašākā dažāda ilguma un devu zāļu formas, nolēmis pamest šo tirgu. Otrs, kuram ir tikai trīs dažādu devu ilgstošas darbības formas, pagaidām tirgū ir, bet tieši visaktuālākā zāļu deva (tā, kas nepieciešama manam dēlam), ir izpirkta un nav pieejama. Trešais ražotājs pārdod tikai īsas darbības zāles, bet arī tās šobrīd nav pieejamas. Rekomendācijas no iesaistīto iestāžu puses – meklējiet kaimiņvalstīs! Stingrās uzskaites medikamentu, kuram nepieciešama stingrās uzskaites recepte!

Man kā pilsoniski aktīvam cilvēkam šķiet, ka nupat ir patiešām pēdējais laiks uzdod jautājumu – kāpēc Latvijā bērni ar UDHS un viņu vecāki tiek tik ļoti diskriminēti? Atbalsts skolās ir pieejams tikai dažiem veiksmīgajiem, kam paveicas ar ieinteresētiem pedagogiem. Visiem pārējiem, neskatoties uz skaļajiem saukļiem par integrējošo izglītību, ir jācīnās par to, lai bērni vispār varētu iet uz skolu, nemaz nerunājot par atbalsta pasākumiem. Kāpēc šo atbalsta pasākumu un ārstēšanas nepieejamības dēļ jācieš ne tikai pašiem bērniem, bet arī visām viņu ģimenēm un klasesbiedriem? Kāpēc Lietuvā un Igaunijā UDHS medikamenti tiek kompensēti no valsts puses, bet Latvijā mēs tos vairs nevaram nopirkt pat par savu naudu? Kurš par to ir atbildīgs un pie kā lai vēršas ar jautājumu, ko darīt tālāk?"

Kas par situāciju sakāms Veselības ministrijai

Veselības ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītājs Oskars Šneiders skaidro: "Zāļu nodrošinājuma izmaiņas vai piegāžu pārtraukumi var būt balstīti dažādos iemeslos, piemēram, ražotājs var pamest attiecīgās valsts zāļu tirgu, var būt kvalitatīvu izejvielu trūkums medikamenta ražošanai, neplānots pieprasījuma pieaugums, kas radījis konkrētā medikamenta deficītu u.c.

Situācijā, kad ārsta nozīmētais medikaments nav pieejams Latvijā, iespējamie risinājumi ir vairāki. Ja medikamentam ir aizstājēji (līdzvērtīgas efektivitātes zāles ar to pašu ārstējošo vielu un devu), ārsts var nozīmēt tos. Ja medikamentam nav aizstājēja un terapija nav maināma, pastāv iespēja, balstoties uz ārsta izrakstītu recepti, aptiekā pasūtīt konkrēto medikamentu no citām valstīm, kur ir atbilstoši tā krājumi.

Veselības ministrija ir informēta par konkrēto situāciju un sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām strādā pie risinājumiem, lai iespējami drīzā laikā nepieciešamo zāļu pieejamību atjaunotu."