Bērnam drudzis: kā atpazīt, rīkoties un kur vērsties saslimšanas gadījumā

Brīdī, kad mazu bērnu piemeklējis drudzis, ne vienam vien vecākam rodas satraukums par savas atvases veselību. Šādos gadījumos, kad paaugstināta temperatūra bērnu piemeklējusi pēkšņi, svarīgi ir nekrist panikā un bērna veselības uzlabošanai pievērsties ar skaidru prātu, tieši zinot, ko un kā darīt.

Lai situācijās, kad ir skaidrs – bērnam ir drudzis, lieki neapjuktu, jāvadās pēc vienkārša principa, izvērtējot bērna vispārējo labsajūtu. Kā atpazīt drudzi, kā rīkoties un kur vērsties, ja paša spēkiem slimību neuzveikt, lekcijā stāsta Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) pediatre Urzula Nora Urbāne.

Kas ir drudzis

Ar apzīmējumu "drudzis" saprotams tāds veselības stāvoklis, kad bērnam temperatūra ir augstāka par plus 38°pēc Celsija. Ja temperatūra kāpj ļoti strauji, bērnam var būt arī drebulis, zilas lūpiņas un vēsas rokas, norāda Dr. Urbāne. Neatkarīgi no tā, vai ir papildu simptomi, ar drudzi klasiski saprot jau pieminēto paaugstināto temperatūru.

"Jāatceras, ka drudzis pats par sevi nav slimība. Tā ir parādība, kas novērojama pie dažādām saslimšanām, visbiežāk infekcijām. Drudzis ir kā pazīme, ka organisms cīnās pret kādu infekciju, vai tas būtu vīruss (visbiežāk), baktērija, bet tas ir regulēts process – tas nozīmē, ka organisms visu kontrolē," stāsta pediatre. Temperatūras paaugstināšanās ir process, ko regulē termoregulācijas centrs smadzenēs, kas neļauj temperatūrai pacelties līdz dzīvībai bīstamam līmenim.

Paaugstināta temperatūra ir visai bieži sastopama parādība – līdz gada vecumam ar to saskaras vairāk nekā trešdaļa bērnu, bet līdz piecu gadu vecumam drudzis ir bijis divām trešdaļām bērnu. Visbiežāk drudža izraisītājas ir vīrusu infekcijas, piemēram, saaukstēšanās, un dažu dienu laikā, veseļojoties mājās, tās var pāriet, norāda pediatre.

Ko darīt, ja bērnam ir drudzis

Jāizmēra temperatūra!

Viena no pirmajām lietām, kas jāizdara, pirms bērnam dot jebkādus medikamentus – ir jāizmēra temperatūra, lai pārliecinātos, cik tā ir augsta. Pediatre stāsta, ka bieži vien vecāki to neizdara, secinot to, ka bērnam ir drudzis, vien pēc pieres pataustīšanas. Tomēr tā nevajadzētu darīt, jo arī gadījumā, ja vecāki ar bērnu vērsīsies pie mediķa, veselības speciālists jautās, cik augsta bērnam ir bijusi temperatūra. Par paaugstinātu temperatūru liecina arī karstāka bērna āda, izteikts vaigu apsārtums un svīšana.

Pirms mērīt temperatūru, jāatceras to izdarīt pareizi – mērījumus var ietekmēt arī apkārtējā vide, tāpēc to nav ieteicams darīt pēc siltas vannas vai dušas, vai telpā, kas ir ļoti silta/radiatora tuvumā. Temperatūru mēra ar digitālo vai spirta termometru. Maziem bērniem vieglāk to ir izdarīt ar bezkontakta termometru, bet jāpārliecinās, lai mērījums būtu precīzs (jutību ietekmē bērna svīšana). Vislabāk temperatūru mērīt padusē.

Veicot aptauju BKUS un reģionālajās slimnīcās, vecāki atbildējuši, ka medikamentus bērnam visbiežāk dod tad, ja temperatūra ir 38°C līdz 38,9°C intervālā. Pediatre gan norāda, ka temperatūras augstums ne vienmēr ir rādītājs, kad nepieciešams dot zāles tās mazināšanai. "Jāskatās, kā bērniņš pats jūtas. Zāļu mērķis nav mazināt/normalizēt bērnam temperatūru, jo temperatūra organismam pati par sevi palīdz cīnīties. Mērķis ir atvieglot bērnam ciešanas," norāda Dr. Urbāne.

Kad jādod medikamenti drudža mazināšanai

Drudzis jeb paaugstināta ķermeņa temperatūra ar medikamentiem jāārstē tikai tad, ja tā rada bērnam diskomfortu. Piemēram, bērnam ir galvassāpes, izteikts nogurums, viņš atsakās padzerties, bērns kunkst, īd, vaid. Pediatre gan neiesaka dot medikamentus tad, ja temperatūra nav sasniegusi 38°C. Bet arī 39°C temperatūra bērnam nekaitēs, ja bērns citādi jūtas puslīdz labi. "Daudz nepatīkamāka ir sajūta, kad temperatūra ceļas. Ja mēs bērnam lieku reizi iedosim medikamentus, kad varbūt tas nav bijis nepieciešams, bet organisms ar infekciju vēl nav ticis galā, tad procesam, kad temperatūra ceļas, bērnam būs jāiet cauri agrāk vai vēlāk vēlreiz. Tas ir arī brīdis, kad bērnam ir sajūta, ka ir auksti, ir slikta dūša," skaidro pediatre.

Ja tiešām nepieciešams, temperatūras pazemināšanai bērniem var dot paracetamolu saturošus medikamentus vai ibuprofēnu saturošus medikamentus (no 3 ! mēnešu vecuma). Var lietot kā sīrupus, tā svecītes vai tabletes, ja bērns tās prot norīt. Pediatre norāda, ka, ja bērns ir lielāks un tam dod karsto dzērienu, jāpārliecinās, kādu medikamentu tas satur, lai netīši nepalielinātu devu. To, cik liela deva jādod bērnam, var izlasīt medikamentu lietošanas instrukcijā. Devu visprecīzāk var aprēķināt, ņemot vērā bērna ķermeņa masu (kg), nevis tikai vecumu. Bieži vien tieši neatbilstošas devas iedošana ir iemesls, kāpēc bērnam temperatūra nemazinās. Tāpat jānovērtē bērna kopējā labsajūta – ja bērns nav ilgstoši dzēris, tad medikamentus tukšā dūšā labāk nedot.

Pediatre uzsver, ka vienlaikus nedrīkst dot abus medikamentus kopā. Ja bērnam drudzis nav ilgstošs un temperatūras pacēlumi nav bieži, ieteicams izvēlēties vienu no minētajiem medikamentiem. To došana pamīšus pieļaujama tad, ja bērnam saglabājas diskomforts, un nav pagājis noteiktais laika intervāls starp divām viena medikamenta pieļaujamajām devām. "Temperatūra, kad iedotas zāles, uzreiz nemazināsies pirmo piecu minūšu laikā. Citreiz ir jāpagaida pat 30–40 minūtes, retos gadījumos pat stundu, lai medikaments bērnam iedarbotos," par to, kāpēc vecākiem nevajadzētu reaģēt saasināti, skaidro pediatre. Nav nepieciešams mazināt temperatūru līdz normālajai (36,6°C) – arī pazemināšanās par vienu grādu jau būs labs rādītājs. Dr. Urbāne arī uzsver, ka drīkst lietot tikai pretdrudža medikamentus.