Bērns histērijā zaudētas galda spēles dēļ – kā iemācīt neveiksmi pieņemt mierīgi

Cik gan labi viss iesākās – beidzot ir brīvs vakars, izkārtotas galda spēles, visi priecīgi satraukti... Bet, lūk, bērns zaudējis partiju, un sākusies īsta vētra – apvainošanās, kliegšana, raudāšana. Gandarījums par spēli ir sabojāts, bet vecāki cenšas saprast, kā iemācīt zaudēt ar cieņu.

Kāpēc viņš tā uzvedas

"Vispār jau sakreņķēties zaudējuma gadījumā ir absolūti normāla, cilvēciska reakcija gan pieaugušajam, gan bērnam," uzskata klīniskā psiholoģe Elēna Trušina. "Piedzīvot nepatiku, dusmoties, skumt – šis jūtu spektrs ir saprotams. Cita lieta, cik gatavs ir pats pieaugušais, saskaroties ar bērna negatīvajām reakcijām, īpaši, ja šīs jūtas tiek izteiktas vētraini," portālā "Goodhouse" uzsver psiholoģe.

Tomēr bērni biežāk uz zaudējumu reaģē ar konkrētām darbībām – var pat iesist spēles partnerim, mest viņam ar kaut ko, sākt raudāt. Jaunāko klašu skolēni izmanto vārdisko agresiju – var apsaukāties, atteikties turpināt spēli tālāk, ļoti aizvainoties, piemēram, bieži bērni saka: "Es no jums aizeju!", aizcērtot durvis.

Pirmsskolas vecuma vai septiņus gadus vecam bērnam ir pilnīgi normāli neprast zaudēt, viņu pieredze vēl nav tik liela. Bērniem šajā vecumā pašapziņa tikai veidojas, un tāpēc tā arī mainās situatīvi – "Tagad es uzvarēju, esmu labākais no visiem, zaudēju – sliktākais no visiem". Turklāt pirmsskolas vecuma bērni un jaunāko klašu skolēni bieži vien ir tendēti pārvērtēt savas iespējas, tādēļ zaudējums viņiem kļūst par īpašu vilšanos. Ap 10 gadu vecumu sāk veidoties daudz noturīgāka pašapziņa. Bērns jau zina, kāds viņš ir, piemēram, ka viņš jebkurā gadījumā ir labs, gudrs. No tā brīža ārējie apstākļi – zaudējumi un uzvaras – uz viņu atstāj nedaudz mazāku ietekmi. Sanāk, ka mierīgu bērna reakciju neveiksmes gadījumā var sagaidīt vecumā ap 10-12 gadiem, skaidro psiholoģe.