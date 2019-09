Bērns slimnīcā viens pats. Auklīte Baiba par atbalstu mazajiem pacientiem

"Lielas rūpes mazajiem" ir iniciatīva, kuras galvenais mērķis ir sniegt aprūpi un emocionālo atbalstu bērniem no bērnunamiem, daudzbērnu ģimenēm, audžuģimenēm, adopcijā vai aizbildnībā esošiem bērniem, kuri ārstniecības iestādē, galvenokārt Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā, atrodas vieni paši. Baiba Blaus ir viena no auklītēm, kas ikdienā sniedz emocionālo atbalstu šiem bērniem. Kā viņa atzīst: "Mana misija ir katrā tikšanās reizē nodot bērnam vēsti – tu esi mīlēts, tu esi gribēts!"

2018. gada 5. februārī tika uzsākts darbs saistībā ar iniciatīvu "Lielas rūpes par mazajiem", emocionālais atbalsts slimnīcā ir sniegts 47 bērniem no institūcijām, septiņiem bērniem no audžuģimenēm, vienam aizbildnībā esošam bērnam un 32 bērniem no daudzbērnu ģimenēm, kuru vecāki dažādu iemeslu dēļ nevarēja būt blakus savām atvasēm.

Iniciatīvas autore un divu dēlu mamma Linda Penēze stāsta, ka ideja par šādu iniciatīvu radās pēc kādas mammas ieraksta "Facebook". Sieviete rakstīja, ka kopā ar savu bērniņu atrodas slimnīcā, vienā nodaļā ar mazuli no bērnunama, kurš uz slimnīcu bija atvests pilnīgi viens, bez nevienas mīļas rotaļlietas, turklāt nemitīgi raudāja. Toreiz šī mamma aicināja sagādāt mazulim rotaļlietas, kas varētu viņam palīdzēt justies labāk. "Tā bija pirmā reize, kad uzzināju par to, ka šāda problēma pastāv," atceras Linda. Pēcāk par šo problēmu atgādināja arī žurnālisti. Tad arī Linda saprata – viņas aicinājums ir palīdzēt šiem bērniem. "Ticu, ka šo ideju īstenot ir viens no manas dzīves aicinājumiem, ko Dievs ielicis manā sirdī. Iepriekš nekādi nebiju saistīta ar bērnunamiem, sociālo jomu vispār, taču sirdī bija dzimusi sāpe par šiem bērniem," viņa stāsta.

Taču Linda viena pati nevarētu būt par atbalstu visiem bērnunama bērniem, kas nonāk slimnīcā. Viņas uzticamākie palīgi ir auklītes, kuras ik dienu ir blakus tiem bērniem, kuriem viņu klātbūtne ir nepieciešama visvairāk. Šobrīd "Lielas rūpes par mazajiem" kolektīvā ir sešas auklītes, un Baiba Blaus ir viena no viņām. Baiba sarunas laikā atklāj, kādi ir viņas darba pienākumi, kas viņu motivēja būt daļai no iniciatīvas, kā arī dalās gan sava darba prieka pilnajos, gan grūtajos brīžos.

Ikdienā Baiba un citas auklītes sniedz emocionālo atbalstu bērniem, kuri dažādu iemeslu dēļ slimnīcā ir vieni paši. "Mūsu uzdevums ir būt klāt bērnam visās viņa emocionālajās vajadzībās," skaidro Baiba. Taču auklītes sniedz ne tikai emocionālo atbalstu, bet arī palīdz praktiski – palīdz nomainīt autiņbiksītes, pabarot bērnu utt.

Katrai auklītei tiek piesaistīts viens bērns, kuram viņa sniedz nedalītu uzmanību līdz brīdim, kad mazais ir atveseļojies un var doties prom no slimnīcas. Tās var būt dažas dienas, dažas nedēļas vai pat vairāki mēneši. Baiba stāsta, ka bijusi situācija, kad bērns slimnīcā bijis pat pusotru gadu. Kopā ar bērnu tiek pavadītas aptuveni 12 stundas dienā.