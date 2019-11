Bērnu audzināšanas filozofijas, ko varam aizgūt no Smitu ģimenes

Vils Smits un viņa sieva Jada Pinketa-Smita nereti tiek apspriesti ne tikai viņu slavas dēļ, bet arī tāpēc, ka viņu bērnu audzināšanas maniere atšķiras no ierastā. Spītējot pasaulei un sekojot savai iekšējai balsij, viņi ir izaudzinājuši trīs bērnus – Treju, Jadenu un Vilovu –, kas nebaidās būt paši, neatkarīgi no tā, ko par viņiem padomās citi, un tajā paša laikā izjūt dziļu rūpi pret pasauli. Skatoties uz viņu veiksmēm bērnu audzināšanā, ir vismaz četras lietas, ko varam no Smitiem mācīties.

Tagad, kad atvases ir izaugušas, Vils ar sievu ir lepni par to, kādus bērnus viņiem kopīgi izdevies izaudzināt. Smitu neierasto, bet, acīmredzami lielisko bērnu audzināšanas stilu ir pamanījuši arī citi, tāpēc ne reizi vien viņiem nācies atklāt savus audzināšanas noslēpumus. Iedvesmojoties no portāla "E news", atklājam četras bērnu audzināšanas filozofijas, pie kā Smitu ģimene pieturējusies, neskatoties ne uz ko.

Nesodi viņus

"Mēs nesodām bērnus. Tā vietā mēs liekam viņiem uzņemties atbildību par izdarīto," intervijā televīzijas raidījuma "Metro" atklāja Vils. Viņš skaidro, ka brīžos, kad bērni pieļauj, viņaprāt, nepareizas izvēles, viss, ko tēvs vēlas, ir saņemt paskaidrojumu – kāpēc atvase uzskata, ka šī izvēle ir pareiza.

Vila dēls Jadens atzīst, ka šī vecāku audzināšanas tehnika strādā ļoti labi. "Ne reizi vien ir bijušas situācijas, kad es kopā ar draugiem dodos uz kādu ballīti, bet pēc mirkļa saprotu, ka šī nav labākā izvēle un es nevēlos te atrasties, tad vienkārši pagriežos un aizeju," viņš atklāj raidījumam "Metro".

Arī Vila meita Vilova uzskata, ka vecāki ir atraduši pareizo pieeju. "Mans lielākais sods ir vainas apziņa un sajūta, ka esmu pievīlusi savus vecākus. Atsevišķi sodi, piemēram, mājas arests vai kas cits, nav spēcīgāks par to," jaunā sieviete atklāj sarunu šovā "Red Table Talk".