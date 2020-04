Bezformas kombinezons un mini – apģērbi, no kuriem grūtniecei labāk izvairīties

Grūtnieču mode ir tikpat dažāda, cik pašas grūtnieces – ir sievietes, kas gaidību laikā vēlas tā vien izcelt savu augošo punci, bet ir tādas, kas vēlas paslēpt un pasargāt mazuli zem brīvāka apģērba kārtas. Taču arī grūtnieču modē nekas nav mūžīgs un ir tādi apģērba gabali, kas vairāk raisa neizpratni un liek vaicāt – topošo māmiņ, kāpēc tu sevi spīdzini?

Kas ir vissvarīgākais – grūtniecei vispirms vajadzētu domāt par savu komfortu, tas ir skaidrs. Taču tas nenozīmē, ka vajag nemitīgi staigāt platā treniņtērpā vai bezformas kleitā. Stiliste Sveta Afanasjeva vietnē "Letidor" izceļ tos grūtnieču apģērbu gabalus, kas ir visai blēdīgi – tie var šķist ērti, bet patiesībā ir neērti, izgājuši no modes vai grūtnieces formām ir absolūti neglaimojoši.

Pieguloša trikotāžas kleita

Pieguloša trikotāžas kleita jau kādu laiciņu ir fasons, kas izgājis no modes. Jau kādu laiku modē ir "oversize" piegriezums, kas atrod arvien jaunus pielūdzējus, tāpēc vērts skatīties kāda modernāka modeļa virzienā, ja no trikotāžas negribas atsacīties. Taču tas, ko der atcerēties – cieši piegulošas kleitas, kas ir no smalkākas tekstūras auduma, savā būtībā var būt neglaimojošs apģērbs. Kāpēc? Tas izceļ katru mazāko trūkumu un iespīlētāku ādas kroku arī visslaidākajām valkātājām. Tomēr, ja mērķis ir izcelt briestošo vēderu kādā fotosesijā – uz priekšu!

Foto: Shutterstock

Mini kleitas un svārki

Ja pirms grūtniecības šķitis, ka mini ir ērtākais garums kleitām un svārkiem, tad gaidību laikā par šo vajadzētu padomāt divreiz. Kā norāda stiliste, viņa pieredzējusi to, kā augošais vēders krietni saīsina kleitas garumu, kas pirms tam derējusi lieliski – tas tāpēc, ka vēdera daļā tā krietni "pavelkas" uz augšu. No eleganta garuma plīvojošais kleitas tā var pārvērsties par neglaimojošu mini, kas atsedz skatu uz apakšveļu. Tāpēc grūtniecības laikā labāk izvēlēties nedaudz garākas kleitas un svārkus, kas, augot vēderam, krietni nesaīsināsies.

Džinsa kombinezons, kas netur formu

Foto: Shutterstock

Šķiet, ka katra grūtnieču apģērba ražotāja klāstā ir vismaz viens džinsa kombinezons. Jā, šis apģērba gabals var šķist bezgala ērts – ja to piemeklē atbilstošā izmērā. Šobrīd jāatceras, ka modē ir kombinezoni, bet 70. gadu piegriezuma, kas atgādina vairāk industriālo stilu vai safari stilu. Pārlieku maisveidīgi kombinezoni, kas liek grūtnieces figūrai izplūst, vai tieši pretēji – cieši apspīlēti džinsa kombinezoni, kas īsti neturas uz vēdera un izskatās nevīžīgi, nebūs piemērotākā izvēle. Turklāt – tu taču vēlies justies ērti gaidību laikā, vai ne? Kāpēc sevi spīdzināt, cenšoties ielīst šaurā džinsa apģērba gabalā!

Maisveida apģērbs, kas liek izplūst formām

Ja vien tavs mērķis nav visus deviņus mēnešus slēpt savu grūtniecību no pašiem tuvākajiem un pārējās pasaules, maisveida apģērbs, kas ir krietni par platu un neieņem nekādu formu, nebūs piemērota izvēle gaidību laikā. Pat, ja vilinošs šķiet milzīgais vīra džemperis vai platais, rūtainais krekls, atceries – šie apģērba gabali var izskatīties arī labi. Izvēlies sporta džemperi, brīva piegriezuma kokvilnas kreklu vai platu kleitu, kas akcentē grūtnieces figūru – ar savilkumiem vēdera sānos, apsienamu aukliņas jostu u.tml.

Foto: Shutterstock

Horizontālas svītras

Ikviens stilists pateiks, ka horizontālas līnijas apģērbā krietni paplatina figūru. Grūtniecības laikā, kad sievietes figūra jau tā mainās, ar šo ir jābūt īpaši uzmanīgai, lai neiekultos ķezā, jo nav nepieciešams sevi vizuāli padarīt vēl lielāku, izmantojot nepiemērotus auduma rakstus. Ja nu horizontālās strīpas ļoti patīk, izvēlies tādas, kas ir šaurākas un vienāda platuma, nevis apjomīgas un dažāda platuma. Ja nu strīpas ļoti gribas vilkt, radi vertikālas robežas, kam piesiet acis, piemēram, uzvelkot adītu jaciņu, džinsu jaku.

Dažas lietas, kas ļaus grūtniecei izskatīties modīgi

Lai gan augstāk minētie piemēri iekļauti starp neveiksmīgu apģērba izvēli, grūtniece var saģērbties pat ļoti gaumīgi un figūrai piemēroti. Kā vietnē "Parents" norāda apģērbu dizainere Olīvija Kapone Maiersa, apģērbšanās kārtās var nepadarīt tevi vēl apjomīgāku, ja to dari pareizi. "Dziļāka izgriezuma V veida topi ir laba izvēle grūtniecēm, jo tie ierāmē seju," atklāj Maiersa.

Foto: Shutterstock

Ja plāno iegādāties vien dažus speciālos grūtnieču apģērbu gabalus, vērts investēt labos un ērtos džinsos, kurus pielāgot visdažādākajām situācijām. Tāpat nav jābaidās no dažādiem rakstiem, tikai jāievēro, lai, piemēram, pumpainā kleitiņa būtu sīkā punktojumā vai puķainā kleita – bez "brīvas telpas" uz auduma. Tāpat noteikti nebaidies no krāsām – tev nav jāvelk tikai tumšs apģērbs, lai izskatītos slaidāka. "Spilgta krāsa patiesībā izceļ augumu, it īpaši tad, ja vēdera zonā ir savilkuma detaļas," stāsta Maiersa.