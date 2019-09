Bērnam sasniedzot divu gadu vecumu, daudzi vecāki atgriežas darba gaitās un nolemj mazuli vest uz bērnudārzu. Taču daudzi eksperti uzsver – šajā vecumā bērns nav gatavs doties uz izglītības iestādi. Pediatre Vizma Meikšāne, klīniskā psiholoģe un trīs bērnu māmiņa Līga Bernāte, kā arī Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Mārdega" konsultatīvā centra psiholoģe Madara Vasiļjeva skaidro, kā vecākiem zināt, vai atvase ir gatava uzsākt bērnudārza gaitas, un kādās situācijās labāk nogaidīt.

Divu gadu vecumā bērns vēl nespēj skaidri formulēt sakāmo, līdz ar to viņš nevar vecākiem, bērnudārza audzinātājai vai citiem bērniem izstāstīt, kā jūtas, aprakstīt savas emocijas un pārdzīvojumus. Klīniskā psiholoģe atklāj, ka šī iemesla dēļ mazais var kļūt agresīvs, piemēram, sist, kost un skrāpēt, jo tā viņš komunicē un izrāda savu nepatiku. Sevišķi raksturīga šāda uzvedība ir bērniem, kas auguši vieni, bez brāļiem un māsām. Vēl citus iemeslus, kāpēc atvase uzvedas agresīvi, un ieteikumus, kā ar to cīnīties, atradīsi šajā rakstā.

Tāpat tik mazam bērnam nav laika sajūtas – viņam nav pagātnes un nākotnes, mazais redz visu tikai tagadnes formā, skaidro pediatre. Tas nozīmē, ka brīdī, kad mamma viņu atved uz bērnudārzu un pati aiziet prom, bērnam var rasties sajūta, ka viņa ir aizgājusi pavisam un nekad vairs neatgriezīsies. "Stāstīt mazajam, ka mamma vēlāk atnāks, ir diezgan bezjēdzīgi," skaidro pediatre. "Divgadīgam bērnam ir tikai šeit un tagad." Tas ir viens no iemesliem, kāpēc bērnudārzā, atvadoties no mammas, daudzi mazie ar asarām acīs pārdzīvo notiekošo. Arī Vasiļjeva piekrīt, ka šajā vecumā mazulim ir ļoti grūti atvadīties no primārā aprūpētāja. "Bērniņš baidās, ka tiks pamests un atstāts. Tās ir dabiskas emocijas," viņa piebilst.