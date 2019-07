Biežāk uzdotie jautājumi par vakcināciju pret cilvēka papilomas vīrusu

Viens no efektīvākajiem veidiem, kā izvairīties no dzemdes kakla vēža, ir vakcinācija pret vēzi izraisošo cilvēka papilomas vīrusu. Pasaulē vakcīnas pret cilvēka papilomas vīrusu (CPV) infekciju valsts programmās iekļautas jau vairāk nekā 89 valstīs, un tās izmanto jau ilgāk nekā 13 gadus. Neskatoties uz to, vecākiem ir daudz šaubu un jautājumu par šo vakcīnu.

Pasaules Veselības organizācijas pētījumi liecina, ka astoņi no desmit seksuāli aktīviem cilvēkiem ir inficēti ar CPV. Ir pierādīts, ka visbiežāk sastopamākā CPV izraisītā slimība ir dzemdes kakla vēzis un 99 procentos gadījumu dzemdes kakla vēža izraisītājs ir tieši CPV. Pēc statistikas datiem katru gadu Latvijā dzemdes kakla vēzis, kas ir tikai viens no vēža veidiem, ko izraisa cilvēka papilomas vīruss, tiek diagnosticēts aptuveni 250 sievietēm un katru mēnesi vidēji 10 sievietes no šīs slimības mirst. SPKC piebilst, ka daudz no tām ir vēl gados jaunas.

Aptaujas dati liecina, ka daļa cilvēku izvēlas paļauties uz sociālajos tīklos publicēto nepatieso un maldinošo negatīva rakstura informāciju par vakcīnu pret CPV un atsakās vakcinēt savus bērnus. Lai klienētu šaubas un neskaidrības, SPKC ir apkopojis atbildes uz biežākajiem vecāku uzdotajiem jautājumiem ārstniecības personālam par meiteņu vakcināciju pret CPV.

Kādēļ manai meitai būtu jāvakcinējas pret cilvēka papilomas vīrusu?

Cilvēka papilomas vīruss ir dažādu orgānu ļaundabīgo un labdabīgo audzēju izraisītājs. Šis vīruss ir ļoti lipīgs un plaši sastopams, un vakcinācija ir visefektīvākais veids, kā novērst kakla vēzī un citas nopietnas onkloloģiskās saslimšanas, ko tas izraisa.

Kādēļ jāvakcinējas tieši 12 gadu vecumā?

SPKC atgādina – vislabāk, ja meitene vakcinējas pirms notikusi saskare ar vīrusu, kas ir pirms dzimumattiecību uzsākšanas. Turklāt, veicot vakcināciju 15 gados un vēlāk, atbiloši vakcinācijas lietošanas intrukcijai, būtu jāsaņem lielāks pošu skaits – trīs potes divu pošu vietā.

Vai vakcinācija pret CPV ir droša?

SPKC speciālisti pārliecinoši atbild, kad vakcīna ir droša, efektīva un kvalitatīva. To drošumu pastāvīgi uzrauga Eiropas Zāļu aģentūra un valstu atbildīgās iestādes, kas Latvijas gadījumā ir Zāļu valsts aģentūra. Jāpiemin, ka minēto institūciju rīcībā nav informācijas, kas varētu apšaubīt vakcīnas pret cilvēka papilomas vīrusu infekciju drošumu un efektivitātei.

Vai vakcinācija pasargā no visiem papilomas vīrusa tipiem?

Kaut gan ir zināmi daudzi cilvēka papilomas vīrusa tipi, kuri var izraisīt vēzi, tomēr to sastopamība būtiski atšķiras. Esošajās vakcīnās ir iekļauti izplatītākie onkogēnie jeb vēzi izraisošie cilvēka papilomas vīrusa tipi.