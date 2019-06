Biežākās iegurņa veselības problēmas pēc dzemdībām: kā atgūt formu un nenodarīt sev pāri

Biežākās problēmas pēcdzemdību periodā

"Problēmas, kas rodas vājas vai pārāk saspringtas iegurņa pamatnes muskulatūras rezultātā, nav maz, un tās pēc dažādiem pētījumiem un statistikas piedzīvo katra otrā vai trešā pasaules sieviete savas dzīves laikā, īpaši pēcdzemdību periodā. Bieži vien sievietes no šīm delikātajām problēmām cieš, jo kaunas par tām runāt, domājot, ka tas skar tikai viņu vienu," atklāj speciāliste.

Simptomi, kas var liecināt par iegurņa pamatnes muskulatūras disfunkcijām pēcdzemdību periodā un arī dzīves laikā:

muguras sāpes;

urīna nesaturēšana;

hemoroīdi;

sāpes iegurnī;

fēču nesaturēšana;

maksts sausums;

sāpes dzimumakta laikā;

zems libido;

baudas trūkums;

orgānu un maksts noslīdējumi.

No pieminētajiem simptomiem visbiežākā problēma, ko speciāliste iesaka sievietei neatstāt bez ievērības uzreiz pēc dzemdībām, ir urīna nesaturēšana, mazā iegurņa orgānu noslīdējumi un iegurņa sāpes. Bieža problēma ir arī diastāze (sprauga starp vēdera taisnajiem muskuļiem, kas rada sajūtu, ka vēders visu laiku ir kā grūtniecei), kas noteikti jārisina kopā ar iegurņa pamatnes muskulatūru, lai gan sievietēm bieži šķiet, ka problēma slēpjas tikai vēderā – šādos gadījumos visbiežāk tiek meklēta vien fizioterapeita konsultācija.

"Būtiski, ka šie simptomi sievietei var arī nebūt uzreiz pēc dzemdībām, bet rasties pēc kāda laika. Sievietes bieži sava ķermeņa neizpratnes dēļ pašas nodara sev lielu ļaunumu, neļaujot ķermenim atgūties un pārāk ātri uzsākot nepiemērotas fiziskās aktivitātes, kas palielina spiedienu iegurnī un spiež jau tā nogurušos orgānus un muskuļus vēl vairāk uz leju. Piemēram, tradicionālie preses vingrojumi ar šādiem simptomiem ir vispār aizliegti," pastāsta Vorma.

Pazīmes tam, ka sievieti piemeklējis orgānu noslīdējums

Iegurņa speciāliste norāda, ka mazā iegurņa orgānu noslīdējumi var būt dažādi: "Šie orgāni sāk slīdēt uz leju, ja iegurņa pamatnes muskuļi ir vāji un nespēj šos orgānus noturēt savās vietās. Maksts atrodas starp urīnpūsli un taisno zarnu, tā ir kā nosacīts iegurņa centrs, kurā muskulatūras vājuma gadījumā var slīdēt gan urīnpūslis no priekšpuses, gan taisnā zarna aizmugurējā maksts daļā, gan dzemde no augšpuses. Smagākos gadījumos iespējami ne tikai orgānu noslīdējumi, bet arī to izslīdēšana ārpus maksts. Visbiežāk sievietes smagākos noslīdējuma gadījumos jūt sāpes vai spiedienu makstī ar sajūtu, it kā makstī būtu spiedošs svešķermenis. Arī dažādi urinācijas traucējumi, muguras sāpes vai sāpes vēdera lejas daļā var būt mazā iegurņa orgānu noslīdējuma pazīmes. Noslīdējumi sākuma stadijā var būt arī bez jebkādiem jūtamiem simptomiem."

Ko var nozīmēt sāpes iegurnī pēc dzemdībām

"Lai runātu par sāpēm, ir ļoti svarīgi saprast periodu, kāds ir pagājis kopš dzemdībām. Sāpes var izraisīt neskaitāmi faktori: plīsumi, šuves, rētaudi, hormonālās izmaiņas krūts barošanas laikā, dzemdes kakla traumas, ķeizara rētas, saspringti iegurņa pamatnes muskuļi, orgānu noslīdējumi, kas rodas pie vājas iegurņa pamatnes muskulatūras, neiroloģiskas ķermeņa atbildes reakcijas, stress, miega trūkums, laika trūkums sev un citi psiholoģiski un fizioloģiski faktori, ko sieviete piedzīvojusi dzemdību laikā un pēcdzemdību periodā. Ārsti visbiežāk dzimumdzīvi ļauj atsākt 6 līdz 8 nedēļā pēc dzemdībām, taču diskomforts dzimumattiecību laikā var saglabāties arī ilgāk jau uzskaitīto faktoru dēļ.

Zīdīšanas laikā estrogēna līmenis ir zems un tas ietekmē arī maksts gļotu dziedzerus. Tie izdala maksts sekrētu daudz mazāk vai arī var neizdalīt vispār, tādēļ arī maksts sausums sievietei var būt ļoti izteikts. Lubrikants pēcdzemdību periodā var būt ļoti labs palīgs dzimumdzīves atjaunošanai. Tāpat to ieteicams izmantot, ja dzemdībās ir bijuši starpenes plīsumi vai epiziotomija (starpenes iegriezums), lai stipri nekairinātu rētaudus. Arī ķeizara gadījumā sāpes var izraisīt rētaudi un orgānu izkustināšana operācijas laikā. Arī dzemdei ir jāsadzīst un jāsavelkas. Viss iegurnis kopā ir paveicis milzu darbu un tam ir jāatpūšas. Tāpat arī hormonālajai sistēmai ir vajadzīgs laiks, lai sakārtotos. Sāpes nedrīkst ignorēt, bet ir svarīgi, pirms satraukties par tām, pašai sievietei paanalizēt savas dzemdības, ķermeni, pašsajūtu un pagājušo laiku kopš dzemdībām, lai saprastu, vai šīs raizes ir pamatotas un nav pāragras," skaidro Zane Vorma.

Kas ir dabiski un par ko nevajadzētu satraukties pēc dzemdībām

Vaicājot par lietām, par kurām pēcdzemdību periodā nevajadzētu satraukties, iegurņa speciāliste atbild šādi: "Ir simptomi, kuri var būt cieši saistīti arī ar hormonālo līdzsvaru, kas grūtniecības un laktācijas periodā mainās. Tiklīdz hormonālā sistēma stabilizējas, šie simptomi var pazust paši no sevis. Hormonālais stāvoklis var izraisīt gan hemoroīdus, gan maksts sausumu, gan libido problēmas. Tas gan nenozīmē, ka šīs problēmas vienmēr ir attiecināmas tikai uz hormonālo sistēmu. Bet tie ir simptomi, kas var pāriet paši no sevis. Ja šie simptomi ir ilgstoši, tad ir jāmeklē speciālista palīdzība."

Kādos vēl gadījumos meklēt speciālista palīdzību

Iegurņa speciāliste, kas ik dienas darbojas ar sievietēm pēcdzemdību periodā, iedrošina jebkuru iegurņa problēmu uzticēt speciālistam un atklāti par to runāt arī ar savu ārstu. "Bieži vien tieši kauna sajūta par šīm delikātajām tēmām ir tā, kas sievietes mudina meklēt atbildes uz visiem jautājumiem internetā. Bet bez izpratnes risināt iegurņa pamatnes muskulatūras problēmas visbiežāk nozīmē neatrisināt neko vai radīt savā iegurnī vēl lielākas problēmas," atklāta ir Vorma.

Viņa kā lielāko kļūdu, ko sievietes bieži vien pieļauj pēc dzemdībām, min nepareizu fizisko aktivitāšu izvēli. Tā visbiežāk saistīta ar vēlmi pēc iespējas ātrāk pēc dzemdībām atgūt svaru. Vēl viena kļūda ir arī dažādu vaginālo bumbiņu lietošana, kas tiek iegādātas pašrocīgi bez jebkādas izpratnes par to lietošanu un patieso nozīmi. Tāpēc, pirms mēģināt tikt galā pašas spēkiem, noteikti vērsies pie sava ģimenes ārsta vai ginekologa, kas tālāk dos norādes, pie kura no speciālistiem vērsties pēcdzemdību periodā.