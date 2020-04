Brīnumi burciņās: radošas aktivitātes mazulim katrai nedēļas dienai

Laikā, kad mājās tiek aizvadīts krietni vairāk stundu, nekā ierasts, svarīgi jēgpilni nodarbināt ne tikai lielākos bērnus, bet arī mazākos – divus, trīs gadus vecos. Jautras un radošas aktivitātes mazulim var radīt arī no mājās esošiem materiāliem – biezeņu burciņām un to vāciņiem.

Pašmāju bērnu bioloģiskās pārtikas ražotājs "Rūdolfs" kopā ar ģimenes projektu "Mazais dara" iesaka vienu radošu aktivitāti katrai nedēļas dienai, kuru mamma, tētis vai cits ģimenes loceklis kopā ar mazo ķiparu var veikt iekštelpās. Efektīvai bērna nodarbināšanai nav nepieciešamas dārgas rotaļlietas – pietiek ar to, kas atrodams ikvienā mājsaimniecībā!

Atceries, ka mazais ir jāuzrauga, jo dažas no spēlēm satur sīkas detaļas, ar kurām var aizrīties!

Korķīšu paslēpes



Nepieciešamie materiāli: korķīši, kartona virsma vai dēlis un līmlente.

Uz taisnas virsmas ar līmlenti tiek pielīmēti dažādu krāsu korķīši. Bērna uzdevums ir lipināt nost līmlenti, pētot un atklājot zem tās paslēpušos korķīšus. Šāda, it kā vienkārša, darbība attīsta mazuļa sīko pirkstu motoriku un iepazīstina bērnu ar noteiktas formas priekšmetiem.

Brīnumi burciņās



Nepieciešamie materiāli: stikla burciņas, dažādi graudaugi vai dabas materiāli.

Pieaugušais kopā ar bērnu burciņās saber dažādus graudaugus vai dabas materiālus: pupas, zirņus, rīsus, zīles, čiekurus, utt. Ļaujiet bērnam burciņas pētīt, kratīt, ripināt, izbērt, taustīt un kārtot, lai attīstītu viņa sensorās maņas un veicinātu fantāziju!

Lentīšu izvirdums



Nepieciešami materiāli: stikla burciņas, dzija, šauras lentītes.

Kāds no pieaugušajiem izurbj caurumiņu burciņas vāciņā. Tikmēr sagatavo dzijas valdziņus un lentītes – sasien galā mezgliņu un mezgla galiņu ievieto burciņā, otru galu nedaudz izver cauri burciņas vāciņa caurumam. Aizskrūvē burciņu un uzdod bērnam izvilkt no trauka dzijas pavedienu vai lentīti. Ja bērns ar īkšķi un rādītājpirkstu spēj veiksmīgi kaut ko noturēt/satvert, tas ir būtisks lēciens mazuļa attīstībā. Eksperti to sauc par pincetes satvērienu.

Korķīšu mājiņas



Nepieciešamie materiāli: korķīši, papīra lapa un flomasteri vai zīmuļi.

Pieaugušais kopā ar mazo uz papīra lapas uzzīmē dažādas krāsas punktiņus, bet bērna uzdevums ir novietot korķīti uz tieši tādas pašas krāsas punkta jeb mājiņas. Daudzi vecāki domā, ka bērnam nav iespējams iemācīt krāsas, ja bērns vēl nerunā, tomēr tas ir ne tikai iespējams, bet arī nepieciešams! Bērns spēj saprast un atcerēties, kas viņam tiek pateikts un parādīts. Pietiek ar to, ka mazulis var ar pirkstu norādīt uz vēlamo krāsu vai objektu. Nākotnē, kad jau apzināti tiks veidotas frāzes, aiciniet viņu izskaidrot atšķirību starp vienu vai otru krāsu.

Skaistumburciņas



Nepieciešamie materiāli: stikla burciņas, aplikācijas papīrs, veci žurnāli, šķēres, zīmuļi, uzlīmes.

Vecāki palīdz mazajam sagādāt materiālus, ar kuriem izgreznot burciņas, – aplikāciju papīru, uzlīmes, flomāsterus utt. Bērns, liekot lietā fantāziju, ļaujas radošajai iedvesmai un izgrezno burciņas.

Dabas veltes



Nepieciešamie materiāli: liela kurpju kaste, dabas veltes (kastaņi, zīles vai čiekuri), podziņas, pērlītes vai kādi citi sīki priekšmeti.

Kastē ieber dabas velšu materiālus un noslēpj tajos krāsainas podziņas, pērlītes. Pa vidu kastei novieto 2–3 burciņas. Bērna uzdevums ir starp dabas materiāliem atrast podziņas vai citus sīkos priekšmetus un ievietot tos mazajās burciņās.

Krāsainās mikstūras



Nepieciešamie materiāli: stikla burciņas, ūdens, karote, sūklīši, ūdenskrāsas vai guaša krāsas.

Kopā ar mazo sagatavojiet burciņas ar dažādu krāsu šķidrumiem. Piepildiet burciņu ar ūdeni un sajauciet to ar pāris pilieniem ūdenskrāsas vai guaša krāsas. Bērna uzdevums ir no vienas burciņas ar karotīti, sūklīti vai, turot burciņu rokā, pārliet krāsaino ūdeni otrā, vērojot krāsu izmaiņas un attīstot koordināciju.