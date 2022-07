Būs puika vai meitene? Mīti par gaidāmā mazuļa dzimumu

Paziņojot tuvākajiem, ka pavisam drīz ģimene kļūs par vienu dalībnieku kuplāka, gandrīz vienmēr seko jautājums: "Vai tu jau zini, kas tev būs?" Mūsdienās ārsta kabinetā diezgan droši mazulīša dzimumu var noteikti jau aptuveni 20. grūtniecības nedēļā, taču līdz tam cilvēkiem aizvien ļoti tīk minēšanas spēle, sekojot dažādiem pavedieniem. Un tad liek likmes – viens saka, ka būs puika, cits – meitiņa.

Skaidrs, ka daļa pieņēmumu muļķības vien ir, un tiem nav nekāda zinātniska pamatojuma. No kurienes tiem aug kājas? Kā raksta "Helathline", šie stāsti sakņojas ļoti senā pagātnē un tiek nodoti no paaudzes paaudzē, tāpēc cilvēki vēl šodien mēdz spriest par dzimumu pēc mammas izskata, punča izmēra, rīta nelabumiem un gardumiņiem, kas grūtniecei ļoti kārojas. Lai gan vairums nebūt nav balstīti zinātnē, pieņēmumi par bērna dzimumu nekur nav pazuduši, un, kā izskatās, nekur arī neplāno pazust. Kā nekā – ir 50 procentu iespējamība, ka minējums būs precīzs!

Turpinājumā portāla "HealthLine" autori apkopojuši populārākos mītus, kas saistīti ar bērniņa dzimuma noteikšanu.

Mazuļa sirdsdarbība



Viens no populārākajiem mītiem saistīts ar augļa sirdstonīšu biežumu. Bieži vien saka – ja konstatē vairāk nekā 140 sitienus minūtē, gaidāma meitenīte. Savukārt, ja sitienu minūtē ir mazāk, ticams, ka piedzims puisēns. Zinātne šo pieņēmumu gan apgāž.

2006. gadā veikts pētījums parādīja, ka nav būtisku atšķirību starp abiem dzimumiem pirmajā trimestrī. Precīzāk – mērījumi tika veikti abiem dzimumiem, auglim sasniedzot aptuveni deviņas nedēļas. Puisēnu sirdstonīšu vidējais sitienu daudzums minūtē bija 154,9, bet meitenītēm – 151,7. Taču vēl būtiskāks bija fakts tas, ka pieļautajā plus/mīnus skalā abi dzimumi nepārsniedza 23 sitienus minūtē.

Vēdera forma



Vai tavs puncis ir "izšāvies" uz priekšu kā bulta? Vai tas izskatās pēc basketbola bumbas? Vai vēders izvērsies platumā? Iespējams, arī tavas grūtniecības laikā vai tieši šobrīd netrūkst "ekspertu", kas pēc punča formas un grūtniecības "izskata" šķietami spējīgas noteikt mazulīša dzimumu. Patiesībā tam, kā tu mazuli iznēsā un kāda ir vēdera forma, nav nekāda sakara ar gaidāmā bērna dzimumu. Kā norāda "Healthline", to ietekmē grūtniecību skaits, sievietes augums, garums un vecums, kā arī sievietes muskuļu tonuss. Piemēram, ja grūtniecei ir īss rumpis, ticams, ka vēders būs vairāk izvirzījies uz priekšu, jo tam fiziski nekur citur nav vietas. Un, ja vēders šķiet izvērsies platumā, iespējams, mazulis vienkārši guļ uz sāniem.

Saldu vai sāļu?



Par grūtnieču apetīti tiek diskutēts daudz un dikti – vienai tūlīt un tagad prasās marinētos gurķus un kādu sāļo uzkodu, citai – saldumiņu, kas vajadzīgs kā ūdens. Arī pēc šīm izvēlēm daudziem tīk spriest par mazuļa dzimumu. Attiecīgi – ja gribas saldu, tad, visticamāk, ģimenē tiks ieaicināta meitenīte un otrādāk.

Šī pieņēmuma patiesumu pierādīt nav izdevies, taču ir izvirzītas vairākas hipotēzes, kāpēc tieksme pēc konkrētiem ēdieniem un produktiem vispār veidojas. Viens no variantiem ir saistīts ar hormonu izmaiņām, kam seko centieni novērst nepilnības uzturā. Trešais variants ir tieksme pēc konkrētas kombinācijas vai sastāvdaļas, kas atrodama tieši šajā produktā.

Zinātnieki arī uzsver, ka kārotais produkts vai ēdiens sievietēm dažādās pasaules malās var atšķirties, līdz ar to kontekstā ņemami arī kultūras faktori.

Rīta nelabumu smaguma pakāpe



Taču netrūkst arī sieviešu, kas grūtniecības laikā ar ēdienu maina attiecību dinamiku no "tu" uz "jūs". Viena no agrīnās grūtniecības pazīmēm (vairāk par tām lasi šeit) ir rīta nelabumi ar vemšanu, taču ne visas sievietes to piedzīvo. Ja nelabumu smaguma pakāpe ir ļoti augsta, tie ir ilgstoši, bieži un spēcīgi, tiek uzskatīts, ka gaidāma meitiņa. Savukārt, ja nelabumi ne tuvu nav klātesoši, puncī aug puisītis.

Tomēr zinātniski pētījumi parāda, ka nekādas saistības ar to nav. Tieši tāpat kā vēdera formas gadījumā, precīzu robežu starp "mokošu" un "ciešamu" nelabumu nepastāv.

Sievietes kompleksija



Runā, ka meitenītes "atņem mammām skaistumu", kamēr puiši, tieši pretēji, var mammītei pasniegt dāvanu visveselīgākās ādas izskatā, kāda viņai jebkad bijusi. Kā norāda "HealthLine", zinātne par šo pieņēmumu klusē, attiecīgi – tas nav uztverams par pierādītu. Arī interneta plašumos lasāmie pieredzes stāsti lielāku skaidrību neievieš, jo ir sievietes, kuru ādas veselības stāvoklis krietni uzlabojies, zem krūtīm iznēsājot meitenes.

Tāpat daudzas grūtnieces pamanījušas, ka viņu mati kļuvuši biezāki, spīdīgāki un zīdaināki. Saskaņā ar tautas ticējumiem, tā arī esot droša pazīme, ka sieviete ir zēna gaidībās. Patiesībā par kuplāku galvas rotu topošā mamma var pateikties hormoniem – estrogēniem. Pēc dzemdībām daba paņems savu, mati sāks intensīvi izkrist, un matu rota atgriezīsies iepriekšējā izskatā.

Apšaubāma rakstura testi

Fiziskie parametri ir viena lieta, taču laika gaitā teorijas gājušas vēl tālāk un izgudroti dažādi testi, kas palīdz noteikt, kas "sēž" puncī. Viens no tiem ir gredzenu tests, iekarot diedziņā laulības gredzenu un turot virs vēdera. Ja gredzens sāk griezties aplī – būšot puika, savukārt ja tas veido taisnas līnijas – gaidāma meitenīte. Tāpat nostāstos dzirdēts arī dzeramās sodas tests, kas paredz urīna ieliešanu burciņā. Ja, uzberot sodu, šķidrums uzputo, esot gaidāms puika.

Lieki teikt, ka šiem testiem nav nekāda zinātniska pamatojuma. Iespējams, cilvēki tiem turpina ticēt, jo iespējamība vēl aizvien ir 50/50 – varbūt, ka arī tiešām rezultāts sakrīt ar tautā izskanējušajiem pieņēmumiem.

Lai gan noteikti gribas pēc iespējas ātrāk uzzināt, kas tieši papildinās ģimenes rindas, visprecīzāko atbildi mūsdienās sniegs tā dēvētais NIPT tests, kas agrīnā grūtniecības stadijā palīdz noteikt augļa iespējamās patoloģijas un ģenētiskās slimības, vai, nedaudz nogaidot, USG pie speciālista. Vairāk par NIPT testu lasi šajā rakstā.