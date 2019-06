Ceļvedis aizņemtai mammai: kā ikdienas steigā satuvināties ar ģimeni

No rīta parūpēties, lai visi būtu iztīrījuši zobus, paēduši un gatavi dienas gaitām ir tikai viena no lietām, par ko domāt mammai, pirms pati gatava doties uz darbu. Bet reizēm mēdz būt tā, ka ikdienišķajā steigā vairāk par gaisa buču no rīta un "atā" mājienu nesanāk iekļaut rīta rutīnā. Ģimeniskās attiecībās – gan ar bērniem, gan ar partneri – ir tikai normāli, ja darbu vāveres ritenī visu citu atstāj otrajā plānā, uzskata Darija Longa-Gilspija, uzņemšanas nodaļas ārste, grāmatu autore un sieviešu veselīgas dzīves vēstnese.

Ja agrāk mamma pilnu uzmanību veltīja mazuļa ēdienkartes un dienaskārtības plānošanai vai mīļiem vārdiem savam partnerim, tad ar laiku prioritātes mainās un vispirms ir svarīgi, lai visi ģimenes locekļi būtu tikuši galā ar pamatlietām, jo mammai jādomā par darbu. Tomēr, kā dr. Longa-Gilspija norāda portālam "Motherly", mīlošas un piepildītas attiecības ar vistuvākajiem palīdz garīgajai veselībai, samazina sirdsslimību riskus un pat pagarina mūžu. Tāpēc ieguldīt vienkāršos ikdienas rituālos, lai saglabātu tuvību gan ar bērniem, gan partneri, ir vērtīgi. Lai to ieviestu arī savā ikdienā, piedāvājam piecus vienkāršus knifus, kurus ieviest kā vērtīgus paradumus.

Sakopo sevi, pirms sasveicinies ar ģimeni



Nav nekāds jaunums, ka dienas beigās, atgriežoties mājās no darba, līdzi sev ņemam pamatīgu bagāžu ar emocijām un notikumiem. Tas var novērst uzmanību no tā, ka, atverot mājas durvis, tev pretī stāvēs priecīgs bērns, kurš tikai vēlas pastāstīt par savu dienu, bet tu viņu pat nedzirdi, jo esi pārņemta ar savām lietām. Tāpēc, pirms sasveicināšanās ar ģimeni, dr. Longa-Gilspija iesaka nelielu rūpības vingrinājumu:



Identificē kādu acu tuvumā esošu objektu (tā var būt orhideja podā uz palodzes, lietussargs priekšnamā vai kas cits). Uzstādi telefonā taimeri uz vienu minūti un vienkārši skaties uz izvēlēto objektu tā, it kā ieraudzītu to pirmo reizi. Kārtīgi apdomā, kas ir šis objekts. Ja tā ir puķe – kādas izskatās tās lapas, kādā krāsā ir ziedi, vai spēj atrast simetrijas.



Un viss! Vēršot uzmanību uz kaut ko neitrālu (objektu vai parādību), novērsīsi uzmanību no frustrācijas, ar kādu esi pārradusies mājās. Bet tas palīdzēs pievērsties ģimenei ar svaigu skatu.



Sasveicinies ar ģimeni tā, it kā sen nebūtu viņus redzējusi



Vai esi aizdomājusies par to, vai vari ik dienas sasveicināties ar saviem mīļajiem patiesi sirsnīgi? Viens no vingrinājumiem, kas tā palīdzēs justies – patiesa sasveicināšanās dienas beigās, pārrodoties no darba. Iedomājies, ka nedz bērnu, nedz vīru neesi redzējusi veselu nedēļu, pirms ienāc pa mājokļa durvīm. Atkalredzēšanās prieks būs neviltots vēl jo vairāk, ja piekopsi ko šādu regulāri.