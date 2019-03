Četri vienkārši, bet efektīvi padomi, kā palīdzēt mazulim nogulēt visu nakti

Nolikt bērnu gulēt ir bijis viens no vecāku lielākajiem izaicinājumiem visās paaudzēs. Ieteikumu, kā tikt galā ar šo problēmu, ir daudz un dažādi, taču, kas strādā vienam, nestrādā otram. Neskatoties uz to, ir pamatlietas, kuras jāzina visām mammām un tētiem, kuru mazie nespēj mierīgi nogulēt visu nakti.

Grāmatas "Sleep Through the Night" autors un psihologs Jodijs Mindels portālam "Psihology Today" atklāj pamatlietas, kas jāzina visiem vecākiem, kuru mazuļiem ir problēmas nogulēt visu nakti. Kā viņš pats atzīst, šie ieteikumi ir veiksmīgas iemigšanas un ciešas gulēšanas pamatā, kam piekrīt arī daudzi citi psihologi un bērnu eksperti.

Nemainīgs gulētiešanas laiks



Gluži tāpat kā pieaugušo, arī bērnu miegs ir daudz labāks tad, ja viņiem ir noteikts un nemainīgs gulētiešanas laiks. Tas palīdz izveidot diennakts ritmu, kuram ar laiku pielāgojas arī ķermenis. Tas nozīmē, ka tava bērna ķermenis ir gatavs doties pie miera un atgūt enerģiju konkrētā laikā. Atceries, ka labāk ir mazuli nolikt gulēt agrāk nekā vēlāk, atgādina Mindels. "Ir vecāki, kuri uzskata, ka, ja bērns tiks nolikts gulēt vēlāk, viņš ātri iemigs un visu nakti nogulēs ciešā miegā, bet tā ne vienmēr ir taisnība. Patiesībā, ja bērns tiek turēts nomodā pēc viņa ierastā gulētiešanas laika, viņš paliek niķīgs, kašķīgs, un pastāv iespēja, ka arī iešana gulēt viņam sagādās lielākas problēmas nekā ierasti," viņš skaidro.



Bērnam zināma un iepriekš paredzama pirms miega rutīna



Mazajam var palīdzēt arī dažādi pirms miega rituāli, kas norāda, ka ir laiks doties pie miera, un jau laicīgi palīdz bērnam noskaņoties gulētiešanai. Rituāli var būt visdažādākie, piemēram, vanna pirms gulētiešanas, grāmatiņas lasīšana vai dziedāšana. Mindels iesaka pārāk bieži nemainīt pirms miega rutīnu un pieturēties pie trim līdz četrām dažādām darbībām katru vakaru, piemēram, bērna vannošana, grāmatiņas lasīšana un viena vai divas šūpuļdziesmas. Piecu bērnu māmiņa, psiholoģe un kognitīvi biheiviorālā psihoterapeite Diāna Zande norāda, ka pirms miedziņa rituālam jābūt īsam, konkrētam un saprotamam.

Iespējams, ka pēc pirms miega rutīnas mazais negribēs vecākus laist prom, taču ir svarīgi ievērot un stingri turēties pie augstāk minētajiem nosacījumiem. "Es viņam iedodu padzerties, es viņu uzlieku uz podiņa, es viņam iedodu bučiņu un saku, ka tagad jāiet gulēt. Un pat tad, ja viņš nebalsī sāk kliegt, ka viņam ir kaka, bet jūs esat ievērojuši, ka jūsu bērnam kaka parasti ir no rīta, nevis vakarā, tad nevajag uz to reaģēt," pamāca Zande.

Pirms miega rituāli ne tikai palīdz mazulim vieglāk iemigt un sagatavo viņu gulētiešanai, bet arī ir viena no nodarbēm, kas palīdz bērnam satuvināties ar vecākiem. Tāpat šis laiks kalpo kā mācību stunda par higiēnu, ja pirms miega mazais tiek likts vanniņā, vai valodas apguve, ja vecāki izvēlās savai atvasei lasīt priekšā grāmatu.

Bērna likšana gultā, kad viņš vēl ir nomodā



Pamosties nakts laikā ir normāli, to cilvēki dara neatkarīgi no sava vecuma. Taču, kamēr pieaugušais tikpat ātri, cik modies, spēj arī aizmigt, ar mazuļiem ir citādi – tieši aizmigšana pēc pamošanās nakts vidū viņiem sagādā vislielākās grūtības.

Viens no visefektīvākajiem veidiem, kā palīdzēt mazulim pēc pamošanās atkal iemigt, ir ļaut viņiem aizmigt pašiem. To var izdarīt tikai tad, ja bērns gulētiešanas laikā tiek ielikts gultiņā tad, kad viņš vēl ir nomodā. Tas nodrošinās to, ka, pamostoties nakts vidū, bērns nesabīsies, jo viņam būšana gultiņā vienam pašam nav sveša. Daudzi vecāki cenšas no tā izvairīties, jo, ieliekot bērnu gultā, viņš sāk skaļi raudāt. Šādās situācijās gulēt licējam, neatkarīgi no tā, vai tā ir mamma vai tētis, jāspēj izturēt bērna raudas. Jāatceras arī tas, ka pirmajā dzīves gadā mazais visu cenšas panākt ar raudāšanu, tāpēc asaras ne vienmēr nozīmē izmisumu, dažkārt tā ir vienkārši cīņas stratēģija, ar kuras palīdzību panākt savu.

Neizlaist pusdienlaiku



Tāpat kā bērniņa nolikšana gulēt pēc ierastā laika arī pusdienlaika izlaišana ietekmē viņa miega kvalitāti nakts laikā. Lai gan varētu šķist, ka tieši tas, ka mazais neguļ pa dienu, nodrošinās viņam ciešāku un garāku miegu nakts laikā, tā nebūt nav. Tā vietā bērns būs "ne savā ādā" visu dienu un pēcāk, visticamāk, vēlēsies pie miera doties ātrāk nekā ierasti, izjaucot visu iepriekš veidoto miega grafiku. Pastāv liela iespēja, ka, aizejot agri gulēt, mazulis arī pamodīsies daudz agrāk. Vēl citus iemeslus, kāpēc tavs bērns ceļas agri no rīta, vari lasīt te.

Zande atklāj, ka bērna veselīgai attīstībai ir svarīgi gulēt pusdienlaiku līdz pat sešu gadu vecumam. Pusdienlaiks ir brīdis bērna ikdienā, kad sakārtot to informāciju, ko viņš līdz šim laikam ir ieguvis. "Bērns ir agri cēlies, līdz ar to no rīta viņš ir paspējis izdarīt milzum daudz lietu. Viņš ir kā švamme, kas visu uzsūc sevī, un tad ir viens brīdis, kad viņš vairs netur spriedzi," skaidro Zande. Viņa stāsta, ka cilvēkam ir dabiska vēlme pa dienu nedaudz nosnausties. To novēro arī pieaugušie, kad darbā ap pulksten diviem vai vieniem uznāk neizbēgama vēlme pagulēt.

Piecu bērnu māmiņa atgādina, ka par bērna miega ieradumiem ir atbildīgi vecāki, tāpēc arī viņu pašu miegam ir tikpat liela nozīme. To, kā atrast pēc iespējas vairāk laika, lai pagulētu un atgūtu spēkus, un to, kāpēc tas ir tik svarīgi, lasi šajā rakstā.

