Cik daudz diennaktī jāguļ gadu līdz pusotru gadu vecam mazulim

Bērnkopības pieredze rāda, ka brīdis, kad zīdainis kļuvis par mazuli, sasniedzot viena gada vecumu un sākot staigāt, ir pārmaiņu laiks. Tā visnotaļ ir – gada vecumā mazulis dabiski diennaktī sāk gulēt mazāk nekā iepriekš. Bet cik ilgi diennaktī ir jāguļ gadu līdz pusotru gadu (13–18 mēneši) vecam mazulim?

Kā portālam "Bundoo" stāsta bērnu miega eksperte un terapeite Kima Vesta, pēc gada vecuma bērna ieteicamais naktsmiera ilgums ir 11 stundas un 15 minūtes, bet pusdienlaika snaudai vajadzētu būt vismaz 2,5 stundām. Šis ir arī laiks, kad no divām diendusām pa dienu bērns līdz pusotra gada vecumam pāries uz vienu un ilgāku diendusu.

Šajā vecumā bērnam ir arī daudz nozīmīgu sasniegumu attīstībā. Mazuļi sāk spert savus pirmos soļus, un ik dienas to dara arvien sparīgāk. Tāpat bērnu var piemeklēt šķiršanās nemiers – mazulis pieķēries, piemēram, knupītim vai piena pudelītei, un nevēlas no tās atvadīties. "Lai gan tas var būt grūti, izvairies no iepriekšējo gulētiešanas ieradumu piekopšanas – tā vietā mēģini ieviest pozitīvas gulētiešanas aktivitātes. Mutiski stāsti mazulim, ka viņš ies gulēt, bet mamma/tētis būs tepat blakus," iesaka Vesta.

Tāpat šis ir vecums, kad atvadīties no ieradumiem, kas bērnu iemidzina mākslīgi – piena pudelītes pirms gulēšanas, šūpošanas rokās pusstundas garumā utt. Tādā veidā mazulis ar laiku sapratīs, ka viņam nav naktī jāmostas un jāprasa pudelīte, lai varētu turpināt gulēt. Turklāt mazuļa zobi, kas nu spraucas no smaganām viens pēc otra, būs tikai pateicīgi.

Pāreja uz vienu diendusu parasti norit 15–18 mēnešu vecumā, kad bērns visbiežāk iet gulēt pēc pusdienu paēšanas. Šis pārejas periods var būt grūts kā pašam mazulim, tā vecākiem – bērns var būt pārguris, naktīs pamosties vairāk un būt trauksmaināk, nekā iepriekš. Mēģini mazuli likt diendusu gulēt ap 12.30 līdz 13.00, bet vakaros gulētiešanas laiku sāciet agrāk, lai bērns naktī gulētu ilgāk.

Piemēram, ja bērns līdz šim gulējis divas diendusas, tad pirmajai jāilgst ne ilgāk par stundu, bet otrajai – 1,5 stundu. Pārejas posmā, kad izlemts ieviest tikai vienu diendusu, pirmo rīta diendusu ap 9.30 izlaiž, bet vakarā miega eksperte Vesta iesaka gulētiešanas rituālu uzsākt jau pēc 19, lai līdz 20 mazulis jau čučētu.