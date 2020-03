'Covid-19': kā bērniem ar autismu stāstīt par pārmaiņām ikdienā

Vīrusa dēļ pasludinātais ārkārtējais stāvoklis valstī ietekmē pilnīgu visu iedzīvotāju ikdienu. Taču daudziem bērniem ar autiskā spektra traucējumiem ir grūtības pielāgoties šobrīd notiekošajām pārmaiņām. Latvijas Autisma apvienība (LAA) izveidojusi stāstu, kas palīdzēs īpašo bērnu vecākiem vienkāršā veidā bērniem pastāstīt par radušos situāciju.

Šis sociālais stāsts, kas pieejams arī LAA mājaslapā sadaļā "Sociālie stāsti", palīdzēs ģimenēm savām atvasēm izskaidrot, kas ir "Covid-19", kādas pārmaiņas tas nes un kādi ir vēlamie piesardzības pasākumi, lai pasargātu ne tikai sevi, bet arī apkārtējos.

Tālāk lasi Latvijas Autisma apvienības ieteikumus, kā atbildēt uz bērna jautājumiem par un ap šī brīža situāciju valstī saistībā ar "Covid-19".

Kas ir koronavīruss?



Vispirms sāc ar vienkāršāko. Izstāsti bērnam, ka koronavīruss ir slimība, līdzīgi kā gripa. To mēdz saukt arī par "Covid-19". Tāpat paskaidro atvasei, ka bērni ar to slimo reti. Taču, ja tomēr gadās saslimt, tad drīz vien izdodas atveseļoties. Tas viņu var nomierināt un ļaus lieki nesatraukties. Tāpat iedrošini bērnu, skaidrojot, ka gluži kā citreiz gripa, arī koronavīruss drīz beigsies, tāpēc viņam par to nevajadzētu satraukties. Taču, ja tomēr bērns jūtas satraukts, vienmēr var aprunāties ar pieaugušo.

Kāpēc tik daudz izmaiņu?



Šobrīd pasaulē notiek daudz dažādu izmaiņu – tiek slēgtas mācību iestādes, pārtraukti interešu izglītības pulciņi, aizvērtas robežas, restorāni, kinoteātri un citas izklaides vietas. Viennozīmīgi šīs pārmaiņas bērni ar īpašām vajadzībām var uztvert satraucoši, taču nomierini atvasi, skaidrojot, ka tās visiem nāk tikai par labu, jo palīdz izsargāties no slimības, kuru izraisa koronavīruss.

Ja bērns jautā, kāpēc ir slēgtas skolas, izskaidrojiet viņam, ka slimība ir ļoti lipīga un to viens otram var nodot, esot ciešā kontaktā. Ja kopā ir daudz cilvēku, viens saslimušais var nejauši inficēt citus, tāpēc šobrīd ir aizliegts pulcēties lielās grupās. Šī iemesla dēļ arī skola ir slēgta, jo tā var izvairīties no saslimšanas.

Noteikti uzmundriniet bērnu un mēģiniet atrast labo katrā situācijā. Piemēram, šādi visa ģimene var vairāk laika pavadīt kopā. Un nevajag skumt, ka kādu laiku nevar satikt draugus, jo, kad visi būs veseli, atkal būs šāda iespēja. Taču pagaidām vienam otru ir jāizklaidē mājās. Mēs kopā varam spēlēt gada spēles, likt klučus, zīmēt, skatīties filmas un darīt vēl daudz ko aizraujošu.

Kā varu pasargāt sevi no vīrusa?

Atgādini atvasei, ka skolas un citu pulcēšanās vietu neapmeklēšana nav vienīgais veids, kā sevi pasargāt no saslimšanas. Bērnam būtu jāsaprot, ka svarīgi ir šajā laikā ievērot pastiprinātu higiēnu, mazgājot rokas pēc iespējas biežāk, piemēram, pirms ēšanas, pēc nošķaudīšanās, pēc tualetes apmeklējuma.

Ar tīrām rokām bērns būs drošībā. Lai bērnam saprotamā veidā izskaidrotu, kā ziepes pasargā no saslimšanas, vari viņam parādīt šo video. Tajā ar eksperimenta palīdzību tiek parādīts, kā roku mazgāšana palīdz pasargāt no saslimšanas. Ja ir vēlēšanās, eksperimentu var atkārtot arī mājas apstākļos.

Atvasei būtu jāizskaidro arī tas, ka: