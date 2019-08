Cukuroti našķi un neļaušana ēst pašam: kļūdas, ko vecāki pieļauj, barojot mazuļus

Dažādu pārtikas produktu un jaunu ēdienu ieviešana zīdaiņa ēdienkartē, kurš līdz šim pārticis vien no mammas pieniņa, nav no vieglākajiem uzdevumiem. Tāpēc vērts pamatīgi pievērst uzmanību ne tikai tam, ko mazulim dot ēst, bet arī kā veidot izpratni par ēdienu un ēšanu kopumā, lai izvairītos no kļūdām, kas var atspēlēties nākotnē.

Pat ja liekas, ka viss rīt kā pa diedziņu un mazulis veiksmīgi no biezenīšiem pievērsies gabaliņu ēdienam, ir vērts paskatīties uz situāciju no malas un pārliecināties, vai kaut ko nedari nepareizi. Bērnu uztura speciāliste un dietoloģe Džila Kāsla vietnē "Bundoo" apkopojusi četras visbiežāk novērotās kļūdas, ar ko vecāki saskaras, barojot savus mazuļus ar "pieaugušo ēdienu".

Izvairīšanās no nekārtības



Ne viens vien vecāks katru reizi, kad mazulis bauda ēdienreizi patstāvīgi, pēc tam saskaras ar nepatīkamo darbiņu – ēdiena šmuces vākšanu. Pat ja tu neciet šādu šmucēšanos un katru reizi cītīgi slauki muti pēc katra bērna apēstā kumosa vai baro savu mazuli ar karoti uzstājīgi, lai bērns tikai nenotraipītos,ir svarīgi ļaut mazulim ēst pašam. Šāda tiekšanās, lai mazulis ēd pēc iespējas tīrāk, laupa bērnam svarīgu prasmju apguvi, norāda uztura speciāliste. Patstāvīgas ēšanas laikā bērns ne tikai trenē sīko motoriku, bet arī izpēta katru sīko ēdiena gabaliņu.

Ļauj savam viengadniekam vai pusotrgadniekam pašam ēst ar karoti, pat ja tas viņam vēl nevedas izcili. Tāpat atturies no uzkopšanas ēšanas laikā – ļauj mazulim paēst, un tikai tad novāc šmuci. Lai pašam vecākam vieglāk, vērts iekārtot virtuves izlietni kā rezerves "vannu", kur pēc ēšanas ar kāpslīša vai augsta krēsla palīdzību ļaut mazulim rokas un muti mazgāt pašam.

Pārāk ilga barošana ar karoti



Šī ir viena no lietām, kas cieši saistīta ar jau aprakstīto izvairīšanos no nekārtības. Ja neļausi savam mazulim apgūt prasmi ar karoti ēst pašam, bet ilgi darīsi to viņa vietā, bērns to tā arī neiemācīsies, jo "mamma taču izdara to manā vietā". "Mazulim var piedāvāt gabaliņos sagrieztu ēdienu jau no astoņu vai deviņu mēnešu vecuma. Bet no gada vecuma mazulim jāspēj ēst pašam kaut nedaudz," norāda uztura speciāliste Kāsla.



Pārāk veselīga ēdiena piedāvāšana



Mazuļiem un lielākiem bērniem, ir jābūt pazīstamiem ar visām pārtikas produktu grupām. Lai gan ir pareizi, ka vecāki gatavo paši mazuļiem maksimāli veselīgu ēdienu bez pievienota sāls vai saldinātājiem un taukiem, sabalansētam mazuļa uzturam ir nepieciešami ne tikai augļi, dārzeņi un pilngraudu produkti, bet arī taukiem bagātīgāki produkti, norāda Kāsla. Neizvairies bērnam piedāvāt gaļu, apstrādātu graudu produktus, labo tauku avotus (rieksti, zivis) un piena produktus (vai to aizstājējus, ja bērnam ir nepanesamība vai alerģija).

Uztura speciāliste iesaka piedāvāt visas pārtikas produktu grupas ik dienas, lai mazuļa ēdienkarte būtu maksimāli daudzveidīga. Zīdaiņiem un mazuļiem ir nepieciešams uzturā iekļaut arī labos taukus, lai bērns pilnvērtīgi attīstītos un augtu. Nevairies dārzeņiem vārīšanas laikā pievienot pāris piles kvalitatīvas olīveļļas.

Pārāk ātra "pieaugušo ēdiena" došana



Ne viens vien pediatrs un bērnu uztura speciālists uzsver, ka mazuļu ēdienam jābūt pēc iespējas tīrākam no pievienotā sāls un cukura. Ja pat šķiet, ka viengadniekam taču nekaitēs tējkarote kafijas vai ārkārtīgi trekna un salda šokolādes kūciņa, ar to nevajadzētu aizrauties. "Ēdieni, ko piedāvājam saviem bērniem vēl zīdaiņa vecumā vai sasniedzot viena gada vecumu, ietekmēs bērna izvēles un tos ēdienus, kuriem bērns dos priekšroku tālākā dzīvē," skaidro bērnu uztura speciāliste Kāsla.

Ieteikums vecākiem – atturēties no cukurotiem ēdieniem un dzērieniem, kā arī tādiem, kuru sastāvā ir kofeīns, līdz pat divu gadu vecumam. Jo vairāk koncentrēsies uz veselīgu un sabalansētu uzturu jau piebarošanas pirmajā pusgadā vai gadā, jo vairāk tas atmaksāsies nākotnē.

Zemāk piedāvājam iepazīties ar noderīgiem un izsmeļošiem rakstiem no portāla "Cālis" arhīva, kas palīdzēs izprast, kā uzsākt zīdaiņa piebarošanu, kādus produktus drīkst vai nedrīkst mazulim (vai cik ātri) un daudz ko citu, kas sniegs atbildes uz biežākajiem vecāku jautājumiem, saistībā ar maza bērna uzturu un ēšanas paradumiem.