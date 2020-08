Dažas 'atslēdziņas', kā vecākiem veiksmīgāk veidot dialogu ar pusaudzi

Kā sarunāties ar pusaudzi, kurš vēl vakar bija bērns, bet šodien jau vairs ne? Te viņš klusē, te teju uzsprāgst par vismazāko aizrādījumu...

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tipiskākos konfliktus starp pusaudžiem un viņu vecākiem portālā "Psychologies" analizē franču psihiatri Filips Gutons un Filips Žeamē.

Tikai daži fakti par pusaudžiem

Viņiem ir nepieciešams pierast pie sava jaunā ķermeņa un ārienes; 80 procenti pusaudžu vēršas pēc psiholoģiskās palīdzības ar šīm problēmām: ķremenis viņus biedē un viņi sev ļoti nepatīk.

Viņiem ir nepieciešams izveidot jaunas attiecības ar pieaugušajiem; Ar pusaudžiem pieaugušie reizēm komunicē kā ar pieaugušiem, bet reizēm – kā ar bērniem. Dzīvot šādā nenoteiktībā ir ļoti grūti.

Viņus mulsina organisma jaunais stāvoklis; Hormonālās izmaiņas rada jaunas sajūtas, jūtas. Mīlestība, greizsirdība, kaisle – tas viss ir jāpārdzīvo, lai saprastu pats sevi.

Viņš neatbild uz maniem jautājumiem



Pusaudzis mācās radīt savu neaizskaramo iekšējo vidi. Noteikt tās robežas neizdodas uzreiz, tāpēc pieaugušo jautājumus viņš uztver kā ielaušanos "savā teritorijā". Nenokaitini pusaudzi ar savu iztaujāšanu, bet neļauj arī klusēt, kad viņam tiek vaicāts kaut kas par lietu – piemēram, par to, cikos vakarā viņš plāno atgriezties mājās.

Viņš man vairāk neko nestāsta



Tēvs un māte pusaudzim ir kā vēstneši no bērnības, no kuriem viņš cenšas attālināties, no kuriem vēlas ātrāk izaugt. Viņam ir nepieciešams laiks, lai distancētos no tevis, un tikai pēc tam viņš sāks ar tevi komunicēt. Bet pagaidām viņš dod priekšroku uzticēties saviem vienaudžiem. Paradokss: cenšoties izveidot starp sevi un vecākiem distanci, pusaudži vienlaikus arī baidās justies pamesti. Atrod izdevīgu brīdi, lai sāktu dialogu un vēlams, lai tas būtu par neitrālu tematu – atsaucies, piemēram, viņa komentāram par kādu redzētu filmu vai par kādu no draugiem. Pacenties nebūt pārlieku uzstājīgs: pusaudžus biedē un tracina sajūta, ka vecākiem ir pārāk spēcīga vēlme ar viņu komunicēt.

Baidos viņu kaut kā ierobežot, jo viņš uzreiz kļūst agresīvs



Ierobežojumi pusaudzim ir vitāli nepieciešami, bet tikai saprātīgi un ne pārāk stingri. Tie it kā apstiprina, ka viņš nav pamests, ka nav atstāts pats ar sevi. Esi konsekvents: kāda būs ticamība taviem vārdiem, ja tu viņam pārmetīsi par riskantu braukšanu ar skrituļdēli, vienlaikus pats, piemēram, agresīvi braucot ar automašīnu?!