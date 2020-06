Deguns kā dzinējsunim? Kā sadzīvot ar jutību pret aromātiem grūtniecības laikā

Grūtniecības laikā sievietes organisms saskaras ar dažādiem iepriekš nebijušiem vai nepamanītiem simptomiem – rīta nelabumi, tūska, kāre pēc konkrēta ēdiena ir tikai daži. Taču ir sievietes, kurām gaidību laiks iedalījis pastiprinātu ožu, – deguns kļuvis tik jutīgs pret aromātiem, ka varētu konkurēt ar visprasmīgāko dzinējsuni. Un brīžiem tas kļūst ļoti apgrūtinoši, jo jutība pret smaržām un smakām mēdz šķebināt.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Aptuveni divas trešdaļas sieviešu grūtniecības laikā saskaras ar pastiprinātu ožu jeb hiperosmiju, savulaik apjomīgā pētījumā izpētījusi Lezlija Kamerona no Kārtedžas koledžas ASV. Turklāt šī iezīme parādās pirmajā grūtniecības trimestrī, kas ir viena no agrīnajām grūtniecības pazīmēm. Kas šo simptomu izraisa un kā sadzīvot ar to, ka atsevišķas smaržas (vai smakas) izraisa nepatiku vai sliktu dūšu, apkopojuši vietnes "What To Expect" speciālisti.

Lai gan daudzām sievietēm ožas pastiprināta jutība parādās pirmajā trimestrī, katrai grūtniecei tas var izpausties citādi. Ir grūtnieces, kuras vienkārši izjūt spēcīgāk aromātus, bet ir tādas, kurām konkrēti aromāti nošķebina un raisa nelabumu, jo oža ir cieši saistīta ar gremošanas sistēmu. Kas veicina izteiktāku ožu? Vainīgs ir estrogēns, kura līmenis grūtniecības pirmajā trimestrī strauji pieaug, norādīts vietnē "Healthline", tāpēc katra šķietami nevainīgā smarža var izaicināt degunu ne pa jokam.

Foto: Shutterstock

Padomi, kā sadzīvot ar pastiprinātu ožu grūtniecības laikā



Protams, nav brīnumzāļu, kas palīdzētu pavisam izvairīties no paaugstinātās ožas, taču ir veidi, kā sev var palīdzēt grūtniecības laikā. Lūk, dažas lietas, ko iesaka vietne "What To Expect", kas var palīdzēt sadzīvot ar pastiprinātu smaržu uztveri:

Ēd gudri – gatavo un ēd tikai tos ēdienus, kuru smaržu vari izturēt. Piemēram, ja ziedkāpostu vai brokoļu smarža kairina ožas receptorus, negatavo šos dārzeņus.

– gatavo un ēd tikai tos ēdienus, kuru smaržu vari izturēt. Piemēram, ja ziedkāpostu vai brokoļu smarža kairina ožas receptorus, negatavo šos dārzeņus. Svaigs gaiss – regulāri vēdini telpas, lai tajās ieplūst svaigs gaiss.

– regulāri vēdini telpas, lai tajās ieplūst svaigs gaiss. Padomā par tīrību – mazgā apģērbu un tekstilijas biežāk, jo auduma šķiedras "uzsūc" aromātus.

– mazgā apģērbu un tekstilijas biežāk, jo auduma šķiedras "uzsūc" aromātus. Izvēlies neitrālāku dezodorantu – ir grūtnieces, kurām īstens sarkanais karogs ir dezodorantu izteiktie aromāti, tāpēc izvēlies tādu, kam nav smaržas.

– ir grūtnieces, kurām īstens sarkanais karogs ir dezodorantu izteiktie aromāti, tāpēc izvēlies tādu, kam nav smaržas. Palūdz partneri vai mājiniekus būt iecietīgākiem – protams, mums katram ir tiesības ēst, dzert un iesmaržināties, kā vien gribam, bet, ja partnera parfīms, kolēģa pusdienu kastītes saturs vai kas cits liek mākties virsū nelabumam, palūdz respektēt tevi un izvairīties no konkrētu lielu izmantošanas, kurām ir īpaši izteikta smarža.

– protams, mums katram ir tiesības ēst, dzert un iesmaržināties, kā vien gribam, bet, ja partnera parfīms, kolēģa pusdienu kastītes saturs vai kas cits liek mākties virsū nelabumam, palūdz respektēt tevi un izvairīties no konkrētu lielu izmantošanas, kurām ir īpaši izteikta smarža. Smaržo tikai tās puķes, kas patīk – grūtniecības laikā, kad oža ir pastiprināta, iepriecini sevi ar aromātiem, kas degunam un pašai tīk vislabāk. Piparmētras, citrons, ingvers un kanēlis ir tie aromāti, kas var nomākt nelabumu.



Vai no pastiprinātas ožas grūtniecības laikā var izvairīties pavisam? Vienkārši atbildot – nē. Ja esi starp tām sievietēm, kuru gaidību laikā skāris šis simptoms, tad neviena brīnumlīdzekļa, kas pavisam to mazinātu, nav. Taču ar to uz dažiem mēnešiem var iemācīties sadzīvot. Labā ziņa ir tā, ka tas neilgst mūžīgi. Pētījumi rāda, ka jutība pret aromātiem nedaudz mazinās trešajā trimestrī, un lielākoties vaininieki ir ēdiena aromāti.

Zemāk atradīsi izlasi ar portāla "Cālis" rakstiem par to, kā ožas pastiprināšanās var būt viena no agrīnajām grūtniecības pazīmēm, kā arī padomus, kā palīdzēt sev cīnīties ar nelabumu grūtniecības laikā.