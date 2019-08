Disciplīna bez personības apspiešanas: pirmsskolas vecuma bērnu vecāku padomi

Pirmsskolas vecums ir vienlīdz burvīgs, cik arī sarežģīts. Vecākus apbur bērnu šarms, taču bieži vien viņi tiek arīdzan dzīti izmisumā, jo neizdodas vienoties ar savu mīlulīti, no kura mutes arvien biežāk izskan: "Nē, negribu!". Taču daudzas vecāku neveiksmes ir iespējams paredzēt, ja vien atcerēsies, ka bērni vecumā līdz pieciem sešiem gadiem neko speciāli negrib nodarīt pieaugušajiem un nebūt nevēlas tevi kaitināt un gandēt dzīvi. Viņi vienkārši vēl ne visu prot un īpaši – tikt galā ar savām emocijām. Viņiem vēl nav pa spēkam tikt galā ar daudzām lietām, jo viņu ķermenis un smadzenes vēl nav nobriedušas.

Kā portālā "Ihappymama" skaidro pedagoģe Jūlija Korža, pieprasīt ātrāk apģērbties vai ko citu paveikt no trīs gadus veca bērna un pat no piecgadnieka ir diezgan bezjēdzīgi. Akurāti salikt savas lietas, savākt aiz sevis rotaļlietas, neaizmirst iztīrīt zobus, būt atbildīgam, draudzīgam un daudz ko citu – nebūs prātīgi to visu pieprasīt no šī vecuma bērna.

Pirmsskolas vecums ir laiks, kad bērni mācās daudzas lietas, tostarp visvienkāršākās. Bet ir par maz pateikt, kā ir pareizi, bet pēc tam gaidīt no viņiem bezierunu izpildīšanu. Šī vecuma bērniem ir jāparāda, jāpaskaidro un jāatbalsta viņa centien mācīties. Turklāt jāparāda, balstoties uz paša piemēru un nevis vienu vai divas reizes, bet 10–15 reižu. Ir svarīgi bērnam palīdzēt attīstīties un kļūt patstāvīgam, turklāt neapspiežot viņa personību. Šajā rakstā uzzini, kā veicināt bērnā patstāvību.

Pedagoģe apkopojusi vecāku ieteiktus un savā praksē pārbaudītus padomus, kā iespējams bērnu disciplinēt, lai nenodarītu kaitējumu viņa personības attīstībai.

Nedari to, ko bērni var izdarīt paši. Pieaugušajam ir vieglāk un ātrāk pašam pabarot bērnu, savākt visas rotaļlietas, apģērbt mazuli, bet tādā veidā vecāki liedz viņam iespēju uzlabot savas prasmes. Turklāt pēc gada vecuma bērni ļoti uzstājīgi aizstāv savu patstāvību arī vārdos: "Es pats!". Šo bērna vecumposma etapu ir visādi jāatbalsta, nevis jānobloķē. Protams, izņemot tos gadījumus, kad draud briesmas bērna veselībai vai pat dzīvībai.

Nesteidz palīdzēt pie pirmajām bērna neveiksmēm. Skaisti uzzīmēt līniju, uzģērbt kreklu, aiznest tasīti un neko neizliet – tas viss var neizdoties ar pirmo reizi. Pacieties ar steigšanos palīdzēt un atturies no aizrādījumiem.

Marijas Montesori pedagoģijā pastāv noteikums: neizlabot to, ko izdarījis bērns. Piemēram, viņš iemācījies noslaucīt galdu. Pirmie centieni var būt visai neveikli, bet pats bērns par sevi būs neizmērojami lepns. Ja tu vienā sekundē steigsies labot to, kas nav īpaši izdevies, pamācīt bērnu, šis viņa lepnums un vēlme savākt aiz sevis ātri vien noplaks. "Man nekas neizdodas", "Labāk tu..." – lūk, ko pēc tam saka bērni, kuri baidās pieļaut kļūdu.

Montesori pedagoģijas ieteiktas nodarbes bērna radošo spēju attīstīšanai atradīsi šeit.



Biežāk pamani un akcentē bērna labo rīcību un sasniegumus, nevis viņa neveiksmes. Cēlu mērķu vārdā pieaugušie visai bieži saasina uzmanību uz bērna pārkāpumiem. Tādā veidā vecāki dod signālu: lai pievērstu uzmanību, ir jāizdara kaut kas slikts. Atceries šo noteikumu, un bērns daudz labprātāk centīsies tevi iepriecināt ar labu uzvedību.