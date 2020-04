Diskomforts pēc dūšīgas maltītes vai šokolādes apēšanas: kā mazināt grēmas grūtniecības laikā

Bez smaguma sajūtas kuņģī, tūskas un citām grūtniecības "blakusparādībām", daudzas topošās māmiņas saskaras arī ar grēmām – nepatīkamu dedzinošu sajūtu, kas izpaužas kā sāpes un nospiedoša sajūta virs krūškurvja līdz pat rīklei. Labā ziņa ir tā, ka grēmas ir iespējams mazināt, ieviešot izmaiņas savos ikdienas ēšanas paradumos grūtniecības laikā.

Grēmas rodas, ja kuņģa skābe neizplūst no kuņģa, tā vietā plūstot uz barības vadu un to kairinot. Par retiem grēmu uzliesmojumiem nevajadzētu satraukties, taču periodiskas grēmas var liecināt par to, ka jāpiedomā pie uztura vai jāvēršas pie ārsta. Jau iepriekš portāls "Cālis" rakstījis, ka gastroezofageālais atvilnis ir visai bieži sastopams simptoms grūtniecības laikā, visbiežāk gaidību otrajā pusē, kad palielinātā dzemde sāk spiest kuņģi un citus iekšējus orgānus. Tā rezultātā grūtniecei ir grēmas, dedzinošā sajūta pakrūtē un skābuma sajūta mutē. Grūtniecības laikā grēmas var mazināt ar dažiem vienkāršiem paņēmieniem – lūk, padomi, iedvesmojoties no portāla "Health", par to, kā mazināt ēšanas izraisītās grēmas grūtniecības laikā!

Ēd mazākas porcijas un biežāk

Ja grūtniecības sākumā piemeklējis rīta nelabums, tad nelielu maltīšu ēšana nesagādās problēmas. Taču, ja grūtniecības laikā par apetītes trūkumu nevari sūdzēties un brīžiem ir sajūta, ka varētu apēst kaut trīs lielus burgerus – piebremzē. Grēmas var būt arī pārlieku pilna kuņģa rezultāts. Tāpēc, ja ciet no grēmām, izvēlies dienas laikā ieturēt maltītes nelielās porcijās pat piecas sešas reizes dienā tā vietā, lai ēstu trīs lielas maltītes.

Ēd lēnām

Strauja ēšana un kārtīga kumosu nesakošļāšana arī ir viens no iemesliem, kāpēc rodas grēmas un gremošanas traucējumi. Ieturi ēdienreizi lēnām, izbaudot ēdienu un strauji nepārēdoties.

Dzer nelieliem malkiem

Vēl viena lieta, ko vari darīt, lai neciestu no grēmām – dzert šķidrumus nelieliem malkiem. Pat ja piemeklējušas slāpes un varētu izdzert jūru, izvairies no lielas ūdensglāzes izdzeršanas vienā piegājienā. Tāpat centies dzert ūdeni un citus dzērienus nevis tikai ēdienreižu laikā, bet arī to starplaikos.

Pēc paēšanas – sēdi vai stāvi, nevis atgulies

Pēc tikko gardi noēstām pusdienām vai vakariņām var gribēties kaut uz mirkli atgulties un atpūsties, taču arī tas var grūtnieci novest pie grēmu epizodes. Tāpēc pēc kārtīgas maltītes ieturēšanas ieteicams nedaudz pastaigāt, apsēsties tā vietā, lai uzreiz atgultos. Apgulšanās un liekšanās uz priekšu ir aktivitātes, kas liek kuņģa skābei "uzskriet" pa barības vadu.

Neēd pirms gulētiešanas

Šis ir ieteikums, kas būtu jāievēro visiem, ne tikai grūtniecei, taču, ja grūtniecības laikā gribi izvairīties no grēmām – neēd pirms došanās pie miera. Pamatīgas maltītes ieturēšana var likt mocīties gulēšanas laikā, jo ēdiens nospiedīs kuņģi un radīs atviļņus. Centies neēst 2–3 stundas pirms gulētiešanas. Tāpat izvairies no šķidrumu dzeršanas pāris stundas pirms gulētiešanas, lai miegs būtu labāks.

Guli ar mazliet piepaceltu galvu un krūškurvi

Ja esi viena no tām grūtniecēm, kurai jāsadzīvo ar grēmām visai regulāri, centies gulēt uz augstāk iekārtotiem spilveniem, lai galva un krūškurvis būtu nedaudz piepacelti. Tādā veidā kuņģa skābe nekairinās barības vadu.

Saproti, kuri produkti izraisa grēmas

Vieni no biežākajiem grēmu izraisītājiem grūtniecēm ir taukaini ēdieni, kafija, šokolāde un citrusaugļi. Lai gan šie ir biežāk nosauktie, katra grūtniece var pieredzēt ko citu, tāpēc, ja piemeklējušas grēmas, centies saprast – ko esi pirms tam ēdusi vai dzērusi, kas tās varētu izraisīt un saasināt.

Velc brīvi krītošu apģērbu, kas nespiež

Cieša apģērba valkāšana grūtniecības laikā var tikai vēl vairāk nospiest vēdera dobumu, tāpēc izvēlies brīvi krītošu apģērbu, kas ir ērts un nespiež. Savilkumi, kas ir tieši zem krūtīm, vai stingri nospiež visu vēderu, var radīt tikai lielāku diskomfortu.

Konsultējies ar ārstu, ja grēmas neatstājas

Gastroezofageālais atvilnis un tajā skaitā grēmas var grūtnieci nomocīt arī ilgstoši, tāpēc, ja jūti, ka grēmas neatstājas arī pēc izvairīšanās no konkrētiem produktiem, konsultējies ar savu uzraugošo ārstu par citām iespējām, kā grēmas mazināt. Tam var palīdzēt arī skābi neitralizējoši medikamenti, taču to lietošana stingri jāsaskaņo ar ārstu, lai neapdraudētu savu un gaidāmā mazuļa veselību.

