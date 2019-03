Divas vislabākās dāvanas, ko tēvs var pasniegt meitai

Tas nav dzīvoklis, nedz automašīna, nedz gredzens ar briljantiem, kā to kāds varbūt iedomājas. Materiālie labumi ir apsveicama lieta, bet tie paši par sevi nevienu laimīgu nav padarījuši. Tēvs ir pirmais vīrieša piemērs meitas dzīvē, kurš var iemācīt sevi cienīt un novērtēt, un tādu pašu attieksmi sagaidīt no citiem cilvēkiem. Lūk, kas meitai noderēs visvairāk, ir pārliecināta ģimenes un bērnu psihoterapeite Sjūzana Senta-Uelča no ASV, Kalifornijas!

Domājot par bērnu audzināšanu, mēs lielu nozīmi piešķiram ģimenes materiālajai labklājībai, mūs uztrauc, lai bērni pareizi ēstu, būtu nodrošināti ar medicīnisko palīdzību, grāmatām, rotaļlietām, apģērbu. Protams, mēs domājam ne tikai par šīm pamatlietām. Mēs cenšamies lasīt pasakas pirms nakts miega, izklaidēt brīvdienās, izdomāt aizkustinošus ģimenes rituālus, palīdzēt ar mājasdarbiem. Neapšaubāmi, tas viss ir svarīgi. Taču ir arī daudz dziļāki uzdevumi, speciālistes pārdomas publicējis portāls "Psychologies". Dažreiz mēs vairāk runājam par mātes lomu un nenovērtējam tēva lomu bērnu audzināšanā. Taču no tēva tēla lielā mērā ir atkarīgs, kā meitene attieksies pret sevi, kļūstot pieaugusi, kādas attiecības viņai veidosies ar vīriešiem. Lūk, divas nenovērtējami dārgas dāvanas, kuras tēvs var pasniegt savai meitai! Šajā rakstā uzzini, kādas sešas prasmes bērnam var iemācīt tikai tēvs. Palīdzēt meitai saprast savas stiprās puses

Pirmā un galvenā dāvana – palīdzēt viņai saskatīt savu unikalitāti, tās īpašās vērtības, kuras viņš redz un novērtē viņā (un kuras viņa pati var arī neredzēt un nenovērtēt). Tas ir viņa pienākums – likt viņai saprast, ka ir neatkārtojama un kādudien satiks "to īpašo" vīrieti, kurš arī saskatīs un novērtēs viņas individualitāti. Ņemot par pamatu šo savstarpējo sapratni, meitenei arī veidojas veselīga pašvērtība. Viņas stiprās puses var būt: laba sirds un spēja just līdzi;

godīgums un prasme pastāvēt par saviem principiem;

asprātība un prasme uzjautrināt apkārtējos;

centieni attīstīties un mācīties kaut ko jaunu;

gribasspēks un neatlaidība, kas var palīdzēt pārvarēt grūtības.

To īpašību kopums, kuras tēvam ir vērts uzsvērt un meitā attīstīt, ir gana plašs un daudzveidīgs, un katrā ģimenē šo sarakstu var papildināt un papildināt.

Foto: Shutterstock Iemāci meitai cienīt sevi un sagaidīt cieņu arī partnerattiecībās

Otra vērtīgā dāvana, ko tēvs var pasniegt meitai, – iemācīt viņu saprast, vai vīrietis viņu ciena, uzskatīt cieņu par nepieciešamību un nekad nesamierināties ar mazumiņu. Protams, ir svarīgi, lai viņu cienītu arī visi apkārtējie, taču partnerattiecībās tas ir īpaši principiāli. Ja tās nav, viņai blakus nav vīrietis, kas viņai vajadzīgs. Tēviem bieži vien ir grūti saprast meitas pārdzīvojumus, kad viņas dzīvē pirmo reizi parādās romantiskas attiecības. Uzstādījums – sagaidīt cienījamas attiecības – ir jāieaudzina jau pusaudžu iemīlēšanās etapā. Šajā laikā tēvam ir jābūt blakus, ja viņš vēlas, lai meita šo uzstādījumu pilnībā pieņemtu un ievērotu. Te atradīsi tēta sniegtus 25 padomus meitu audzināšanā.

Kāpēc tas ir tik svarīgi? Pirmkārt, tad meitene apzināti vīrietī meklēs tās labās īpašības, kuras redz mātē vai tēvā. Otrkārt, neviens no vecākiem nevēlas, lai meita mācītos no savām kļūdām, saņemot traumatisku pieredzi, ja no tās ir iespējams izvairīties. Bet, ja viņas acu priekšā nebūs veselīga lomu tēla, viņa neapzināti sāk vīrietī meklēt tās negatīvās iezīmes, kuras redzējusi tēvā vai mātē, cerībā izvairīties no bērnībā gūtajām emocionālajām traumām. Nav tādu skolu, kur mācītu bērnu audzināšanas mākslu. Un, ja bērnībā tu pats neredzēji pozitīvu vecāku piemēru, no kurienes tad lai tu zinātu, kā uzvesties un ko darīt? Par laimi, mūsdienās ir iespējams atrast ne mazums labu grāmatu par šo tēmu. Lai iemācītu meitai pašu galveno, nav jābūt ideālam. Mēs visi savureiz piedzīvojam kādu neveiksmi kā vecāki un kaut ko izdarām nepareizi. Galvenais, lai mūsu rīcība būtu nākusi no sirds un tā būtu produktīva, ar mīlestību pret bērnu, uzsver speciāliste.