Drošības aspekti bērna pirmajā mobilajā tālrunī – iestatījumi un aplikācijas

Tuvojoties jaunajam mācību gadam, liela daļa vecāku nodrošinās savas atvases ar pirmo mobilo telefonu. Kādi būtiskākie iestatījumi jāuzliek, kādas ikdienā noderīgas mobilās aplikācijas jālejupielādē un kas jāizstāsta par atbildīgu mobilo ierīču lietošanu? Ir jāsaprot, ka pirmais telefons nozīmē lielu atbildību gan bērnam, gan arī vecākiem.

Iedodot šo ierīci bērnam, ir būtiski to ne tikai aprīkot ar nepieciešamākajiem iestatījumiem un mobilajām aplikācijām, bet arī pastāstīt par atbildīgu mobilā telefona un interneta lietošanu, uzsver iniciatīvas "Iekod pirkstā!" īstenotāji – mobilo sakaru operators "Bite" un televīzijas personība, pasākumu vadītāja un mamma Anna Rozīte, kuras meita Emīlija šogad saņēma savu pirmo mobilo tālruni.

Anna uzskata, ka bērnam mobilais telefons ir nepieciešams to pašu iemeslu dēļ, kāpēc tas ir nepieciešams pieaugušajiem – saziņai ar ģimeni un tuviem cilvēkiem. Taču bērna gadījumā tas ir arī drošības jautājums. Tomēr ir svarīgi saprast, kad ir īstais laiks iegādāties mobilo telefonu bērnam – līdz tam viņa iesaka izlīdzēties ar bērnu drošības pulksteni.

"Manai meitai šis ir pirmais mobilais telefons, tāpēc tas ir jaunums mums abām. Pirms viņa ieguva šo ierīci, mēs pārrunājām tās lietošanas noteikumus, un viens no būtiskākajiem punktiem bija kibermobings internetā. Stāstīju, ka internetā ir līdzīgi kā reālajā dzīvē, kur pret citiem nedrīkst izturēties tā, kā negribētu, lai kāds izturas pret tevi pašu. Savukārt, ja kāds internetā dara pāri, piekodināju, ka par to noteikti ir jāizstāsta vecākiem," teic Rozīte. Papildinot iepriekš teikto, viņa piebilda, ka šobrīd abu mobilie telefonu ir saistīti, lai mamma var sekot līdzi meitas aktivitātēm ierīcē un to ilgumam.

Lai veicinātu atbildīgu, drošu mobilo ierīču un interneta lietošanu, kā arī mazinātu kibermobingu jeb emocionālo pazemošanu internetā bērnu un pusaudžu vidū, iniciatīvas "Iekod pirkstā!" īstenošanas gaitā ir apkopoti praktiski padomi vecākiem par būtiskākajiem iestatījumiem, noderīgām mobilajām aplikācijām, kā arī drošības aspektiem, kas jāņem vērā, nodrošinot bērnu ar viņa pirmo mobilo telefonu.

Neļauj visām mobilajām aplikācijām noteikt bērna atrašanās vietu

Atrašanās vietas iestatījumi var gan palīdzēt, gan radīt draudus. Ja gadījumā bērns neatbild uz telefona zvaniem, vecāki ar šī iestatījuma palīdzību var pieslēgties viņa telefonam attālināti un noskaidrot atvases atrašanās vietu – to nodrošina gan operētājsistēmu "Android" un "iOS" iestatījumi "bērnu režīmā", gan dažādas mobilās aplikācijas. Piemēram, mobilā aplikācija "Mama Bear", kas spēj noteikt atvases mobilā telefona atrašanās vietu un aprēķināt, ar kādu ātrumu bērns pārvietojas, tā uzzinot, kur viņš konkrētajā brīdī atrodas, piemēram, sabiedriskajā transportā vai jau ceļā no pieturas uz mājām.

Foto: Shutterstock

Tomēr, ja atrašanās vietas noteikšana ir pieejama dažādām citām aplikācijām, tas var radīt draudus, jo šī informācija būs pieejama visiem. Lai izvairītos no šī iestatījuma ļaunprātīgas izmantošanas, to ieteicams neļaut izmantot, piemēram, sociālo tīklu mobilajām aplikācijām, kas pretējā gadījumā tīmeklī ļaus ikvienam noskaidrot, kur uzņemta bērna tikko publicētā fotogrāfija.

Saglabā visus bērnam nepieciešamos kontaktus

Vecākiem rūpīgi jāapdomā, kuru personu un iestāžu kontakti bērnam varētu būt noderīgi. Noteikti jāsaglabā vecāku, citu ģimenes locekļu un radinieku kontakti, skolotājas un tuvāko klasesbiedru, kā arī viņu vecāku tālruņa numuri. Tāpat būtiski saglabāt operatīvo dienestu telefona numurus (Valsts policija, Neatliekamā ātrā medicīniskā palīdzība, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests u.c.), paskaidrojot, kādos gadījumos ar tiem jāsazinās.

Pastāsti par riskiem internetā

Viens no riskiem, komunicējot digitālajā vidē, ir kibermobings jeb emocionālā pazemošana internetā, kas pēdējo gadu laikā ir kļuvusi par ļoti aktuālu problēmu bērnu un pusaudžu vidū ne tikai skolas laikā, bet arī brīvdienās.

Pirms nodot bērna rokās mobilo telefonu, vecākiem noteikti jāpārrunā, ko darīt gadījumos, ja viņš kļuvis par kibermobinga upuri un otrādi – kā uzvesties digitālajā vidē, lai neaizvainotu un neprovocētu citus. Piemēram, saskaroties ar kibermobingu, kas var izpausties kā negatīvi komentāri vai bez atļaujas publicētas aizskarošas fotogrāfijas un video, kā arī viltus profili sociālajos tīklos, riebīgas ziņas saziņas vietnēs vai īsziņās u.c., uz to, pirmkārt, nedrīkst atbildēt, lai neprovocētu varmāku. Tāpat par to nekavējoties jāziņo pieaugušajiem – vecākiem, pedagogiem vai radiniekiem.

Savukārt, lai neaizskartu internetā citus, nedrīkst apvainot, ņirgāties vai kā citādi neglaimojoši izturēties pret otru. Arī vecākiem vienmēr jādomā par savu publicēto saturu, piemēram, noteikti nedrīkst publicēt fotogrāfijas, kurās bērns ir peldkostīmā, kailfoto u.tml.

Noslēdz ar bērnu mobilā telefona lietošanas līgumu

Noslēdz ar bērnu vienošanos par mobilā telefona izmantošanu, kurā aprakstiet gan savu, gan bērna atbildību un tiesības. Piemēram, līgumā var iekļaut galvenos "Kibermobinga baušļus", kas jāievēro, izmantojot mobilās ierīces un internetu:

Es domāju, pirms sūtu un publicēju internetā!

Es ziņoju par kibermobingu!

Es rūpīgi glabāju savas paroles!

Tiklīdz ieraugu riebīgu komentāru vai ziņu, es bloķēju vai ziņoju par agresīvo komentētāju!

Es neatbildu uz riebīgām ziņām, lai neprovocētu agresoru un, aizstāvot sevi, netīšām nekļūtu par tādu!

Es saglabāju kibermobinga pierādījumus – fotogrāfijas, ekrānšāviņus u.c.!

Es neesmu vienaldzīgs, ja manu draugu vai skolas biedru ir skāris kibermobings!

Tāpat rakstiski varat vienoties par to, cik ilgi brīvajā laikā bērnam atļausit spēlēt spēles viedierīcē, kā arī vienoties par to, kas notiks, ja šī noruna netiks pildīta. Piemēram, spēlīšu spēlēšanas laiks nākamajā dienā samazināsies, ja tās tiek spēlētas ilgāk nekā norunāts līgumā. Zinot noteikumus bērnam būs lielāka skaidrība par to, kādiem mērķiem un cik ilgi telefonu izmantot.

Vēro, ko bērns dara mobilajā telefonā

Gan "Android", gan "iOS" operētājsistēmas viedtālruņi piedāvā iespēju vecāka mobilo telefonu noteikt kā galveno "lēmēju" pār to, kas notiek bērna telefonā. Piemēram, kad bērns vēlēsies lejupielādēt kādu mobilo aplikāciju, uz vecāka mobilo telefonu atnāks paziņojums, kas piedāvās šo darbību apstiprināt vai noliegt, tādējādi ļaujot izvairīties no dažādu dārgu maksas un ikdienā nevajadzīgu aplikāciju lejupielādes. Vienlaikus vecāki varēs apskatīt, cik ilgu laiku dienā bērns pavadījis pie mobilā telefona ekrāna, kā arī to, kādās aplikācijās šis laiks pavadīts.

Foto: Shutterstock

Pieejamas arī dažādas mobilās aplikācijas, kas palīdz kontrolēt bērna darbības mobilajā telefonā. Piemēram, mobilā aplikācija "Netsanity" piedāvā tādas funkcijas kā aplikāciju bloķēšanu, ja daudzi vecāki tai piešķīruši negatīvu vērtējumu, internetā pieejamā satura filtrēšanu, nerādot tādas kategorijas kā aizskarošu saturu, "pieaugušo saturs", saturu, kas saistīts ar narkotikām, alkoholu vai citām atkarību izraisošām vielām. Tāpat, šī lietotne piedāvā vecākiem iespēju bloķēt konkrētas tīmekļa vietnes. Būtiski, ka šī aplikācija piedāvā iespēju pielāgot satura filtru arī bērnu un pusaudžu vidū populārajā sociālajā tīklā "YouTube".

Seko līdzi bērna aktivitātēm sociālajos tīklos

Laikmetā, kad sociālie mediji ir bērnu ikdiena, būtiski sekot līdzi bērna aktivitātēm tajos - kādus ierakstus, fotogrāfijas un video viņš publicē, kādus cilvēkus apstiprina savā draugu lokā u.tml. Piemēram, mobilā aplikācija "Kaspersky Safe Kids" ir viena no daudzpusīgākajām satura pārraudzības programmām. Tā palīdz uzraudzīt bērna aktivitātes internetā, piemēram, sociālajos tīklos publicētos ierakstus un apstiprinātos draugus u.tml. Tāpat tā ļauj noteikt atvases mobilās ierīces atrašanās vietu, kā arī akumulatora uzlādes līmeni, kas ļauj nodrošināties pret situācijām, kad bērns nav sasniedzams, jo telefons ir izlādējies.

Savukārt satura pārraudzības programma "Qustodio", ļauj ne tikai noteikt, kur konkrētajā brīdī atrodas bērns, bet arī nodrošina iespēju sekot līdzi atvases aktivitātēm sociālajos tīklos, piemēram, tam, kādi ieraksti, foto un video tiek publicēti. Tāpat bērns ar aplikācijas palīdzību var nosūtīt vecākiem "SOS" signālu ziņas vai īsziņas veidā gadījumos, kad saskaras ar kādu bīstamu situāciju kā internetā, tā reālajā dzīvē.

Ziņo par kibermobingu un mudini arī bērnu to darīt

Emocionālo pazemošanu internetā var mazināt, tikai darbojoties kopā! Tāpēc jāuzsver, ka par kibermobinga gadījumiem ir jāziņo – tas jādara pašiem vecākiem, pedagogiem un citiem pieaugušajiem, kā arī bērniem!

To var darīt gan Latvijas Drošāka interneta centra mājaslapā, spiežot "Ziņot", gan zvanot Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Uzticības tālrunim 116111, kas darbojas visu diennakti un bez brīvdienām, gan ziņojot par riebīgiem komentāriem, viltus profiliem un neatļauti publicētiem foto vai video arī sociālo tīklu administrācijām.