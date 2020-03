Pat gudrs un talantīgs bērns, kurš skolā mācās teicami, mājās pārnākot un vecākiem priecīgi stāstot, ka kontroldarbā saņēmis deviņas balles, pretī var saņemt jautājumu: "Bet kāpēc gan tev nebija 10?" Tas var skanēt šķietami nevainīgi, bet ir skolēni, kas jūt nemitīgu spiedienu – man par katru cenu ir jābūt vislabākajam, lai mamma un tētis būtu priecīgi. Ikviens vecāks, protams, savam bērnam vēlas sniegt pašu labāko, bet vai augsto prasību izvirzīšana skolēnam tiešām nes pozitīvus augļus?

Viena lieta ir bērna un vecāka kopīgu mērķu izvirzīšana mācībās, lai skolēnu motivētu. Pavisam cita – ja vecāks bērnu tā īsti nenoliek izvēles priekšā, sagaida no viņa augstākos vērtējumus pilnīgi visos mācību priekšmetos, papildus vedot bērnu uz vismaz pāris ārpusskolas nodarbībām. To, kāpēc vecāki uzliek bērnam tik lielu prasību slogu un kādas tam var būt sekas, skaidro Pusaudžu resursu centra klīniskā psiholoģe Helēna Adejanova, kura specializējas skolas un mācību lietās, kā arī Friča Brīvzemnieka pamatskolas sociālā pedagoģe Dace Šetlere.

Vecāku augstās prasības – pašu ambīciju spogulis

Runājot par to, no kurienes nāk vecāku atvasei uzliktās prasības, klīniskā psiholoģe Helēna Adejanova norāda, ka ikviens vecāks savam bērnam vēlas vislabāko. Ģimnāzija, kas skolu reitingā ir topa augšgalā, un pieci pulciņi, kur bērns nodarbināts pēc stundām, ir tikai daļa no redzamās šķautnes. "Kļūda ir tajā, ka mūsdienās cilvēkus vērtē pēc panākumiem, un bieži vien vecāki gan rūpējas par saviem bērniem, gan domā, kā viņus kā vecākus vērtēs, cik labi viņu bērns mācās," skaidro Adejanova. Prasību izvirzīšana bieži vien notiek neapzināti. Tad, kad situācija eskalējusies un vecāks nonāk speciālista kabinetā kopā ar bērnu, skaļi tiek izteikts, ka prasības izvirzītas bailēs, ka tad, "ja mans bērns mācīsies slikti vai nebūs veiksmīgs, es kā vecāks būšu slikts".

Klīniskā psiholoģe arī norāda, ka bērna vecāki savu audzināšanas modeli mēdz jau izplānot, pirms bērns vēl nācis pasaulē, un tas lielākoties balstīts viņu pašu bērnībā pieredzētajā. Pat uzsverot, ka pieaugušais nekad nekļūs par saviem vecākiem, kad audzinās bērnu, stress par nezināmo un to, kas būtu labākais bērnam, rezultējas zināmas pieredzes izmantošanā. Adejanova norāda, ka prasīgums tiek pārmantots: "Svarīgi kļūst pieprasīt, jo vecāks nezina, kā atļauties kaut ko nedarīt, kā pateikt "nē", nespēj apstāties un paskatīties, kas notiek apkārt."