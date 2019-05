Dzemdes mioma kā iespējamais neauglības iemesls. Ārstēšanās iespējas un mīti

Dzemdes mioma ir visbiežāk sastopamais labdabīgais reproduktīvās sistēmas audzējs sievietēm. Tā var skart līdz pat 50 procentus sieviešu, turklāt daļa par miomu nemaz nenojauš, jo pusē gadījumu mioma norit bez simptomiem. Taču mioma var radīt arī virkni nepatīkamu sūdzību un būt viens no iemesliem, kas kavē grūtniecības iestāšanos. Par to, kāda ir miomas saistība ar neauglību un kādas ir mūsdienīgas ārstēšanas iespējas, tostarp medikamentozas, stāsta ginekoloģe Liāna Gavare.

Miomu rašanās iemesli joprojām nav zināmi



Kaut arī mioma skar katru otro sievieti, joprojām nav izdevies noskaidrot, kas tieši to izraisa. Ir zināms vien fakts, ka miomas veidošanās ir atkarīga gan no estrogēnu, gan progesterona ietekmes. Taču diemžēl mioma var attīstīties arī sievietēm ar līdzsvarotu hormonu līmeni. Viens no riska faktoriem varētu būt liekais svars, jo tauku šūnas satur ļoti daudz estrogēna receptoru. Tomēr nav pētījumu, kas šo faktu viennozīmīgi apstiprinātu, jo ne visām sievietēm ar lieko svaru veidojas miomas.

Pastāv arī versija, ka mioma var tikt pārmantota ģenētiski, tomēr arī šis riska faktors pētījumos nav pierādīts kā noteicošais miomas attīstībā. Visbiežāk sievietēm miomas veidojas vecumā no 35 līdz 55 gadiem, taču laiku pa laikam tiek atklātas arī gados jaunām sievietēm. Pēc menopauzes iestāšanās miomas mezgli parasti samazinās.

Pazīmes, kas var liecināt, ka tev ir mioma



Aptuveni pusē gadījumu mioma norit bez simptomiem. To, kādi un cik izteikti būs simptomi, nosaka gan miomas lielums, gan atrašanās vieta. Ja miomas mezgls aug virzienā uz dzemdes dobumu, sievietes cieš no sāpēm un pārmērīgas asiņošanas menstruāciju laikā, kas var izraisīt dzelzs deficīta anēmiju. Ja miomas mezgls nospiež kādu dzemdei blakus esošu orgānu, rodas sāpes dažādos vēdera rajonos, var būt apgrūtināta vai ir biežāka urinācija, aizcietējumi vai nieru darbības traucējumi. Ja mioma ir ļoti liela, notiek arī vēdera apjoma palielināšanās.



Vienīgā profilakse – regulāras vizītes pie ginekologa



Tā kā miomas rašanās iemesli nav skaidri zināmi, nav arī profilakses, lai sevi pasargātu. Vienīgais, ko sieviete var darīt – regulāri apmeklēt ginekologu. Lielas miomas ginekologs var sataustīt, veicot vaginālo apskati, taču, ja mioma ir maza, ginekologs to var nepamanīt, tāpēc drošākais veids, kā pārbaudīt savu veselību – reizi gadā veikt ultrasonogrāfisko izmeklēšanu. Tā kā ultrasonogrāfijas aparāti kļūst aizvien precīzāki, mūsdienās miomas iespējams atklāt ļoti agrīni.



Mioma – viens no neauglības iemesliem



Mioma var būt viens no iemesliem, kāpēc kavējas grūtniecības iestāšanās. Ja miomas mezgls aug uz olvadu pusi, tas var nospiest olvadus, tā rezultātā apaugļotā olšūna netiek līdz dzemdes dobumam. Savukārt, ja miomas mezgls aug uz dzemdes dobumu, tas rada deformāciju dzemdes dobumā, tā rezultātā tiek traucēta apaugļotās olšūnas piestiprināšanās dzemdes sieniņām.

Atklājot miomu, nevajadzētu krist panikā – visbiežāk tā ir veiksmīgi risināma problēma. Ne vienmēr mioma nozīmē to, ka sieviete nevarēs ieņemt bērniņu. Tomēr sakarā ar iespējamajiem riskiem, piemēram, spontānā aborta vai priekšlaicīgu dzemdību risku, pirms grūtniecības plānošanas būtu ieteicams veikt ultrasonogrāfiju un pārbaudīt veselību.

Miomas ārstēšana agrāk un tagad



Labā ziņa ir tā, ka mioma nav dzīvībai bīstama un ir ārstējama. Ārstēšanas metodes izvēle ir atkarīga no sievietes vecuma, miomas veida, sūdzībām un tā, vai sieviete plāno grūtniecību. Agrāk lielāko daļu miomu operēja. Mūsdienās ir pieejamas ne vien ķirurģiskas, bet arī medikamentozas ārstēšanas metodes, turklāt ir atsevišķi gadījumi, kad nedara neko. Ja mezgls atrodas dzemdes virspusē, to vienkārši novēro un skatās, lai tas neaugtu lielāks.