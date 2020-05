Mūsdienās bez nosodījuma, jo tā ir normālā realitāte – laist pasaulē mazuli pēc 35 un 40 gadu vecuma, un viss ir iespējams, ja sieviete ievēro veselīgu dzīvesveidu un sevī rod motivāciju izdarīt šādu izvēli, par tā dēvētajām vēlīnajām mammām portālam "Cālis" saka Dace Rezeberga, Rīgas Dzemdību nama galvenā ārste un Veselības ministrijas galvenā speciāliste dzemdniecībā un ginekoloģijā.

Dzemdēt vecumā pēc 35 gadiem – tā ir kopējā attīstīto valstu tendence, un Latvija šajā ziņā nav izņēmums. Kā norāda Rezeberga, sievietes, kuras izvēlas laist pasaulē vēl kādu bērniņu ap 40 gadu vecumu, lai gan pirmie dzimuši 20–30 gadu vecumā, savā ziņā arī glābj Latvijas demogrāfisko situāciju, un tas ir ļoti labi. Slimību profilakses un kontroles centra dati par dzemdībām un jaundzimušajiem laika periodā no 2009. līdz 2018. gadam (informācija par 2019. gadu vēl nav apkopota – aut.) liecina, ka 2009. gadā kopumā valstī notikušas 21 559 dzemdības, no kurām 3101 sievietēm, vecākām par 35 gadiem. Savukārt 2018. gadā kopējais dzemdību skaits bija 18 983, un 3991 no tām piedzīvojušas sievietes pēc 35 gadu vecuma.

Šajā rakstā iepazīstināsim ar jaunās vēlīnās mammas Renātes pieredzi – kas viņu pamudināja par labu šādai izvēlei – dzemdēt vecumā, par kuru daudzi domā, ka ir jau nokavēts, un kā šo tendenci – radīt bērnus ap 40 gadu vecumu – uztver ārsti.

Pirmo bērnu varbūt atlikt arī nevajadzētu...

Attīstītajās valstī arvien vairāk sieviešu pat pirmā bērna laišanu pasaulē atliek uz "vēlāk" – pēc 35 gadu vecuma. Tomēr, ja runā par pirmajām dzemdībām, tās varbūt, ja vien iespējams, nevajadzētu atlikt, uzskata Rezeberga, uzreiz minot būtiskāko iemeslu: "Auglība pēc 35 gadu vecuma samazinās, arī vīriešiem, tādēļ var sanākt, ka brīdī, kad nolemts par labu mazuļa ienākšanai ģimenē, palikt stāvoklī nebūs tik viegli." Tāpat līdz ar vecumu pieaug iedzimtu anomāliju risks auglim, taču, kā akcentē ārste, mūsdienās ir tik daudz iespēju jau agrīni veikt dažādus testus gaidāmā mazuļa attīstības pārbaudīšanai, ka šis arguments varbūt arī īsti neiederas. Ir agrīnais skrīnings, ultarsonogrāfiskā izmeklēšana, kas, pēc Rezebergas teiktā, ar katru gadu parāda arvien augstākus rezultātus, tāpat iespējams veikt tā dēvēto NIPT testu. "Tāpēc šis vairs nav galvenais riska moments," tā ārste.

Rezeberga gan norāda, ka sievietēm, kurām līdz ar vecumu ir kādas veselības problēmas, piemēram, augsts asinsspiediens, aptaukošanās, diabēta risks, vajadzētu rūpīgi visu pārdomāt, taču tās, kuras ir veselas un ievēro veselīgu dzīvesveidu, bez problēmām var laist pasaulē mazuli arī pēc 40 gadu vecuma, un tā mūsdienās ir normāla parādība.