Edipa komplekss bez liekiem konfliktiem: mīti un patiesība par bērna iemīlēšanos vecākos

Ikviena maza zēna attīstībā svarīgs uzdevums ir nākotnē kļūt par vīrieti, bet meitenēm – kļūt par sievieti. Un šis uzdevums kļūst aktuāls jau bērna divu trīs gadu vecumā. Šajā bērna attīstības sākumposmā notiek atdalīšanās no mātes un sevis apzināšanās kā atsevišķai personībai. Lai tas notiktu, sevi ir jāidentificē ar konkrētu dzimumu. Tieši no šī brīža sākas ilgstoša, pakāpeniska un sarežģīta seksualitātes veidošanās. Tiek sagatavota augsne mazuļa nākotnes laimīgajām attiecībām ar pretējā dzimuma cilvēkiem.

Zēns vēlas līdzināties tētim itin visā, bet meitene – mammai. Bet tas, savukārt, nozīmē, ka dēla attiecībām ar māti vajadzētu kļūt citādām, nevis atkarīgām kā agrāk ("māte un mazulis"), bet tādām pašām kā tēvam. Un bērns cenšas izveidot tādas attiecības. Tieši te rodas tas, ko psihoanalītiķis Zigmunds Freids savulaik nosaucis par Edipa kompleksu. Šī pārstrukturēšana ir šķiršanās, pašidentifikācijas, izteikta uzvedības modeļa veidošanās konflikts ar pretējā dzimuma personām.

Kas ir Edips un kāpēc tam ir savs komplekss? Tikt skaidrībā ar šo teoriju nav vienkārši, bet portālā "Parents" psiholoģe Svetlana Zabegailova piedāvā plašāku skaidrojumu par šo tēmu, kā arī padomus, kā labāk rīkoties vecākiem.

Edipa komplekss sākas, kad zēns saka, ka ir iemīlējies mammā, bet meitene teic, ka mīl tēti

Patiesība. Bērna mīlestības atkarība no vecākiem pēkšņi tiek aizstāta ar iedvesmojošu mīlestību, kurā ir savi noslēpumi, mīlestību ar romantisma nokrāsu. Un tās fokusā tagad ir koncentrēšanās tikai uz pretējā dzimuma vecāku. Patiešām, kaismīgais paziņojums "Kad izaugšu, precēšu mammu!", ko mēs dzirdam no mazuļiem vecumā no trīs līdz pieciem gadiem, signalizē par Edipa kompleksa sākumu. Mamma tagad dēla acīs ir jaunā statusā, tagad viņš vēlas pret viņu izturēties daudz vīrišķīgāk, pielaikojot savu jauno lomu, tādu pašu kā tētim, līdzvērtīgu, bet nevis atkarīgu. Viņš vairs nevēlas būt bērns mammai, lūk, tas ir Edipa konflikts! Šī izteiktā mazuļa vēlme ieņemt pieaugušā, partnera pozīciju pastāvīgi saskaras ar mazuļa faktisko stāvokli – padoto ģimenē, kas noved pie iekšējiem pārdzīvojumiem.

Teorijā šis etaps tiek aprakstīts kā cilvēka normālas attīstības sastāvdaļa, proti, tas rodas ikvienam bērnam (arī meitenēm, tikai ar savām īpatnībām, un konkrētajā gadījumā to dēvē par Elektras kompleksu). Dažreiz tas var ieņemt nedaudz citādas formas, izpausties, pirmkārt, darbībās, nevis vārdos: maza meitene cenšas skūpstīt tēvu uz lūpām, bet zēns tiecas pie mātes, lai aizsniegtu viņas krūtis. Un tas ir kaut kas vairāk, nekā tikai parasts meitas vai dēla maigums.

Padoms. Reaģē mierīgi. Šis bērnišķīgās seksualitātes uzliesmojums noris neapzināti, bet konkrētas rīcības pamatā ir atdarinošs raksturs: zēns redz, ka tētis tā dara ar mammu. Nekādā gadījumā nedrīkst rupji atgrūst mazuli, kad viņš vēlas samīļoties: viņš nolems, ka izrādīt savas romantiskās jūtas ir slikti. Tāpat nevajadzētu izsmiet bērnu un ķircināt viņu par "telēna maigumu". Tieši šajā vecumā tiek likti pamati viņa turpmākajām mīlas attiecībām, un ar savu vētraino negatīvo reakciju tu vari visu sabojāt. Ir pietiekami, ja mierīgi pateiksi: "Tu nevarēsi ar mani precēties, jo tu esi mans bērns un es jau mīlu sava vecuma cilvēku". Dažos vārdos, kas izteikti nepiespiestā tonī, tev bērnam ir jāsniedz priekšstats par pamatlikumu – incesta aizliegumu. Konkrētajā etapā šis ir tavs galvenais mērķis!

Edipa kompleksa laikā bērns dievina vienu un atgrūž otru vecāku

Nepatiesība jeb mīts. Par otra vecāka atgrūšanu runāt būtu nepareizi. Te vairāk ir sajūtas par iekšējām pretrunām. Mazulis tiecas kļūt par līdzvērtīgu partneri, kas izpaužas centienos izdabāt mātei, "uzņemties" sadzīves rūpes (panest mammas somu, izslaucīt grīdu) un aktīvi paust savu nostāju dažādās ģimenes "apspriedēs", uzstājot uz to, lai viņa domas tiktu ņemtas vērā. Viņš ar lielāko prieku uzņemtos pilnu gādību par mammu, apprecoties ar viņu, ja vien nebūtu tētis. Bet tēvs ir galvenais šķērslis, vēl jo vairāk, tēvs ir arī viņa galvenais sāncensis, jo tieši viņš kaut kad varētu iekarot mammas sirdi. Tas nozīmē, ka, – lai sasniegtu mērķi, viņam arī visos veidos ir jākļūst līdzīgam tētim. Paralēli tam mazam zēnam var būt spēcīgas jūtas pret tēvu un meitenei pret māti.

Lai zēns kļūtu par īstu vīrieti, viņam ir nepieciešams ne tikai cienīgs vīrieša tēla piemērs, bet arī tas, ar kuru viņš var sacensties, lai viņš ne tikai līdzinātos šim tēlam, bet arī censtos to pārspēt, uzsver psiholoģe.



Padoms. Šis periods ir tikai uz laiku. Neatkarīgi no tā, vai viņš mēģina tevi savaldzināt, būt līdzīgs tev vai tevi atgrūst – nesmejies par viņu, nepazemo viņu. Vai meitene veido meikapu "kā mammai"? Pasaki viņai, ka meitiņa ir lieliska, bet sarkana lūpu krāsa piestāv tikai pieaugušajiem, un viņai nāksies pagaidīt, kamēr meita paaugsies. Pacenties neatbalstīt bērna vēlmi izvēlēties sev favorītu vecāku vidū. Dziļi sirdī, protams, katra mamma jutīsies glaimota par šādu uzmanību un rūpēm, viņai patīk justies vajadzīgai un mīlētai. Tomēr uzņemties rūpes par bērnu, izslēdzot no šī procesa tēvu, nedrīkst. Godīgi sadali ar vīru ne tikai rutīnas un nepatīkamos pienākumus, bet arī tos, kuri patīk bērnam. Slavē tēta centienus un nekritizē viņu bērna klātbūtnē. Neslēpiet savas maigās jūtas viens pret otru, neraugoties uz dēla greizsirdību. Tāds bērna takta trūkums un "atgrūšanas" jūtas, protams, tētim sāp, bet ir jāpārvar sašutums sevī un agresija nav jānoveļ uz bērnu, viņu nedrīkst pazemot. Tā tēvs tikai vēl vairāk apstiprinās sevi "sāncenša" un "mammai necienīga partnera" lomā. Turklāt, izvēloties "diktatora" pozīciju, demonstrējot savu spēku un varu, tēvs var nomākt bērna vēlmi identificēties ar viņu, censties tēvu atdarināt.