Efektīvi un vienkārši paņēmieni, kā nomierināt raudošu zīdaini

Dažkārt šķiet, ka ir izmēģināts viss, lai nomierinātu raudošo mazuli, bet asaras turpina birt gar vaigiem kā pupas. Bērna ilgstoša raudāšana var iedzīt vecākus izmisumā un nokaitināt pat vismiermīlīgāko cilvēku. Portāls "Child Development Info" dalās vienkāršos, bet efektīvos padomos, kā palīdzēt zīdainim atgūt mieru.

Bērni ir dažādi - kas iedarbojas un vienu, atstāj vienaldzīgu otru, tāpēc ir vērts izmēģināt pēc iespējas vairāk zīdaiņa nomierināšanas paņēmienus, lai atrastu to, kas iedarbojas tieši uz tavu atvasi. Lūk, daži no tiem!

Zīšana



Šis process mazuļiem palīdz relaksēties un atbrīvoties. Viņš var zīst jebko – pirkstu, knupi, mammas krūti. Jāpiebilst, ka pirksts un knupis vislabāk bērnu spēs nomierināt tad, ja viņš jau ir paēdis un meklē komfortu. Kā minēts portālā, izsalcis mazulis nerimsies raudāt tik ilgi, kamēr nevarēs zīst ko tādu, no kā ārā nāk piens. Iespējams, ar savu raudāšanu viņš cenšas pavēstīt, ka ir izsalcis.

Šūpošana



Izmēģini iešūpot mazuli, vari viņu ielikt auto krēsliņā vai paņemt rokās. Šāda veida kustības zīdainim atgādina laiku, kad viņš vēl bija mammas vēderā. Šīs sajūtas ir pazīstamas un mīļas, līdz ar to - arī nomierinošas. Taču nevajadzētu aizrauties ar straujām kustībām, jo tās var būt bīstamas. Šūpošanai jābūt maigai, lēnai un līganai. Pārliecinies arī par to, ka esi mazulis paņemts jums abiem ērtā un drošā pozīcijā.

Pārliecinies, vai bērnam nav kolikas



Lielākā daļa jauno vecāku ir dzirdējuši mistisko vārdu "kolikas". Izrādās, ka no tām vieglākā vai smagākā formā cieš 10-30 procenti zīdaiņu visās pasaules valstīs. Kolikas ir pārmērīga raudulība un uzbudināmība, kas nav saistīta ar patoloģiju, saslimstību. Viena no kolikas pazīmēm ir nemiers un raudāšana, kas ilgst vairāk nekā trīs stundas un notiek vismaz trīs līdz piecas reizes nedēļā. Par to, kādas vēl pazīmes liecina par kolikām, šajā rakstā stāsta pediatrs Egils Zālītis.

Pēc ēšanas sagaidi atraudziņu



Ja atraudziņas sagaidīšana netiek ieviesta kā rutīna, tā var mazulim sagādāt lielu diskomfortu un kļūt par iemeslu šķietami nebeidzamai asaru jūrai. Vislabāk atraudziņu pēc ēšanas palīdzēs sagaidīt mazuļa novietošana konkrētā pozīcijā. Kad mazulis ir paēdis, turi viņu vertikālā stāvoklī un masē bērniņa muguru. Šīs kustības maigi turpini līdz mazulim iznāk atraudziņa, kas samazinās viņa diskomforta sajūtu un ļaus nomierināties.

Dodies ārā



Dabai un svaigam gaisam ir nomierinošs efekts uz bērnu. Kaut doties ārpus mājas ar raudošu bērnu var būt izaicinoši gan vecākiem, gan mazulim, tas var būt viens no risinājumiem brīdī, kad šķiet, ka viss jau ir izmēģināts. Putniņi, svaigais gaiss, saule, vējš, čaukstošās lapas un citas dabas skaņas un smaržas novērsīs bērna uzmanību no raudāšanas un palīdzēs viņam nomierināties.