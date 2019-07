Eksperte: Latvija var sasniegt Somijas izglītības kvalitātes līmeni

Izglītība kā pamatvērtība

Kā jau minēju, izglītība Somijā ir pamatvērtība. Sabiedrība kopumā apzinās, ka viss sākas ar izglītību un vērtē to daudz augstāk, nekā materiālās lietas. Tā ir visas sabiedrības sociālā apziņa. Latvijā šobrīd izveidojusies situācija, kurā sabiedrība un izglītība ir salīdzinoši nošķirti jēdzieni, un tas rada arī problēmas ar pedagogu profesijas prestižu. Somijā skolotāja profesija ir viena no prestižākajām, lai gan nav vislabāk atalgotā. Biznesa vidē noteikti var nopelnīt vairāk, taču, neraugoties uz to, pedagogi tiek cienīti un profesija ir pieprasīta. Pedagoģijas studentiem nākas izturēt konkursu, kurā 20 studētgribētāji pretendē uz vienu studiju vietu. Tas tikai vēlreiz apliecina, ka prestižs nenozīmē tikai atalgojumu.

Plaša augstskolu autonomija un mazāka birokrātija

Pasaule mainās ļoti strauji. Vecā stila izglītības sistēma ir jāatstāj vēsturē. Ir saprotams, ka visi nav gatavi mainīties. Arī mēs Somijā saskaramies ar to pašu problēmu, un tas ir normāli. Bet darba tirgus un pārmaiņas pasaulē pasaka priekšā, kas ir nepieciešams. Un vienkāršotāka lēmumu pieņemšana vai mazāka birokrātija ir viena no nepieciešamībām. Augstākās izglītības jomā Somijā tiek piemērotas ļoti vispārīgas un elastīgas prasības, atstājot augstskolām ļoti plašas autonomijas iespējas. Ir iespējams brīvi mainīt studiju programmu saturu, pielāgojot to darba tirgus izmaiņām, turklāt veidot atšķirīgas programmas dažādos reģionos, nepakļaujot visu valsti vienotiem, smagnējiem standartiem. Ir saprotams, ka darba tirgus galvaspilsētā atšķiras no reģioniem, un tam pielāgojas arī augstskolas. Tas, kas ir kopīgs izglītībai visā valstī, ir kvalitāte. Lai gan augstskolas, protams, savstarpēji konkurē, notiek arī aktīva sadarbība ar kopīgu mērķi – sekmēt ekonomiku. Runājot par Latviju, noteikti ir vērts uzdot jautājumu – vai mēs vēlamies būt sacensību dalībnieki vai veidot savu ekonomiku, un atcerēties, ka labs reitings vēl negarantē pienesumu ekonomikai.

Arī Somija sāka no nulles

Iespējams, kāds teiks, ka nevar salīdzināt Latviju un Somiju, jo Latvija ir piedzīvojusi neatkarības atgūšanu, saņēmusi smagu padomju mantojumu u.tml., bet ne visiem ir zināms, ka Padomju Savienības sabrukums smagi ietekmēja arī Somijas ekonomiku. 90. gados arī šajā valstī viss sākās no nulles – valdīja bezdarbs un nabadzība, bet tā vietā, lai gremdētos pagātnē, tika sākta jaunas sabiedrības veidošana. Patiesībā šis veidošanas process turpinās joprojām – Somijas izglītības sistēma ir nepārtrauktā attīstībā un regulāri notiek dinamiskas izmaiņas, kas ir atbilstošas pasaules tendencēm. Gribētu gan atzīmēt, ka neaicinu Latvijai kopēt Somijas sistēmu – tieši pretēji. Somija nekad nav kopējusi kādu noteiktu sistēmu, un arī latviešus aicinu būt egoistiskiem pozitīvā nozīmē un veidot pašiem savu izglītības sistēmu.

Latvieši spēj paveikt vairāk

Latvijas iedzīvotāji ir ļoti talantīgi, atvērti pasaulei un pieraduši pie multikulturālas vides. Somiem ir daudz jāmācās no latviešiem. Mēs bieži sakām, ka latvieši ir čakli, bet gribētu uzvērt, ka mums piemīt kas vairāk. Čakls var būt izpildītājs, bet latvieši spēj paveikt vairāk. Problēmu risināšana mums jau ir asinīs. Mēs ātri spējam pielāgoties dažādām situācijām, tikai nedaudz pietrūkst drosmes. Mums jāattīsta lepnums un drosme par to, ko mēs darām! Tad būs arī uzņēmība darīt lietas kopā – privātajam sektoram un valsts iestādēm, kas ir ļoti būtiski. Varas iestādēm ir jākalpo tautai, nevis otrādi. Politikas veidotāji un valstsvīri nevar noteikt, kā sabiedrībai dzīvot vai izglītot jauniešus, jo vara ir atkarīga no sabiedrības, nevis sabiedrība no varas."