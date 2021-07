Elīna Herberta: Dzemdības vizualizēju kā kalnus, kuros kāpju, tas palīdzēja

Pēdējās dzemdības atceros tā. Mājās notiek rosība, pusdienlaikā ieturam maltīti, ir kontrakcijas ik pa 15 minūtēm, ar vecmāti esmu sazinājusies, un jau telefoniski skaidrs, ka šīs dzemdības būs garas kā parasti. Vecmāte Aija Mikova, kas pieņēmusi visus manus bērnus, plāno būt ap 19.00, jo ceļš vien ir trīs stundas no viņas līdz Kuldīgai, un Aija kārtējo reizi nekļūdīgi pravieto, ka mazulītis būs klāt uz nakti. Dzemdībās vizualizēju kalnus, lai gan man tajos nepatīk kāpt, bet tas palīdz. Kontrakcijās iedomājos, kur esmu es un kur virsotne. Esmu tikusi garām skaistās dabas apjūsmošanai, tādai pagrūtākai pastaigai un gribētos piemesties piknikā smukā vietā pirms lielā kāpiena. Vecmāte Aija ieradusies un nāk mani apskatīt, paklausāmies bēbīša sirdstoņus, un tie ir labi. Aija mani atstāj un brauc uz viesnīcu piecu minūšu attālumā rakstīt papīrus. Sarunājam, ka pēc divām stundām būs atpakaļ. Kad Zoja beidzot aizmigusi, man gribas kāpt baseinā. Iekāpju un jūtu, ka ūdens ļoti palīdz un nomierina, varbūt vairāk nekā vajag, jo pēc sajūtām pat kontrakcijas kļūst vājākas. Atbrauc Aija un grib mani apskatīt, tāpēc jāraušas ārā, bet tūlīt pēc apskates gribu kāpt atpakaļ baseinā. Robis palīdz, un jūtu, ka esmu sākusi kāpienu virsotnē – sācies grūtais posms, kurā esmu iegājusi sevī. Katrai pozas maiņai kontrakcijā ir liela nozīme, līdz atrodu īsto, kurā varu to pārlaist, paliekot ilgāk pie apziņas.

Foto: Privātais arhīvs

Olim, kurš vārtās dīvānā blakus baseinam, lieku iet gulēt, jo redzu, ka viņam ļoti nāk miegs, viņš ir pārguris, bet spītējas un grib palikt, tāpēc apsolu, ka pamodināsim, kad bēbītis dzims. Robis iekāpj baseinā un ir mans lielais atbalsts, masējot krustus pie katras kontrakcijas. Maksimilians ir piedzimis! Aija viņu neceļ ārā no ūdens, tik zem tā papeldina man starp kājām uz priekšu, un es skatos viņā kā brīnumā! Es arī nesteidzos izraut no ūdens – kamēr āda nesaskaras ar gaisu, viņš nesāk elpot, jo no nabassaites ir savienots ar placentu un skābekli saņem caur to. Vēroju viņu zem ūdens. Saglabāju to mirkli savā sirdī. Tik īpašs! Mazulītis tiek uzpucēts, varam doties ēst kūku un svinēt Maksimiliana dzimšanas dienu

Vai tu dzemdības uzskati par svētkiem, kuriem jāgatavojas laikus?



Jā, par ļoti nozīmīgiem! Par sava bērna dzimšanas dienu. Par sevis pārdzimšanu atkal no jauna. Vienmēr esmu radījusi tādu atmosfēru, kurā jūtos labi, kurā vēlos savu bērniņu sveikt, kur ir apgaismojums, kas man un bērniņam netraucē, kur ir pieklusinātas skaņas, droši, silti pieskārieni. Svarīgs ir aromāts, kas palīdz atvērties. Man tādas lietas ir ļoti nozīmīgas.

Divās dzemdībās piedalījās arī ģimenes draudzene Lūcija Rošāne, kas safotografēja un uztaisīja pasakainus video ar Zojas un Maksimiliana dzimšanas stāstu. Viņa bija tik nepamanāma, ka nevienu brīdi nejutos traucēta, un esmu laimīga, ka man ir šādi materiāli. Vecākie dēli pārdzīvo, ka viņiem dzimšanas video nav, bet tad pat prātā tas nenāca.