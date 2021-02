Elziņa tika līdz jaunām 'austiņām'. Ģimenes stiprais stāsts

Jūlijā gandrīz sešus mēnešus vecajai Elzai tika veikta pārbaude miegā – izmeklējums, kad fiksē dzirdes slieksni un dzirdes nerva darbību, tādējādi novērtējot dzirdes līmeni vidusausī un iekšējā ausī. Tika secināts, ka Elziņai ir ceturtās piektās pakāpes vājdzirdība (piektā ir vissmagākā). "Tas nozīmē, ka viņa bez dzirdes palīglīdzekļiem, iespējams, dzirdētu skaļu zāles pļāvēju, motorzāģi, bet neko klusāku," skaidro tētis.

"Tas, no vienas puses, bija neliels atvieglojums, jo beidzot bija zināms viņas dzirdes līmenis, par ko jau pusgadu mums nebija miera, bet, no otras puses, – šoks, jo nelikās, ka būs tik slikti. Pēc mēneša, augustā, Elza ieguva dzirdes aparātiņus. Tos lietojot vairākus mēnešus, bija novērojams progress, viņa ar dzirdes aparātiem sāka reaģēt uz trokšņiem, piemēram, kastroļu dauzīšanu, skaļiem saucieniem. Bet arī šāds dzirdes līmenis nebija pietiekams, lai viņa varētu uztvert visas sarunvalodai nepieciešamās skaņas. Tāpēc tika izlemts, ka vislabākais dzirdes palīglīdzeklis meitiņai būs kohleārie implanti," stāsta tētis Rolands.

Kaitinošie jautājumi "Vai jau dzird?"





Emocionālā ziņā šis gads ģimenei bijis kā amerikāņu kalniņi. "Sākumā bija prieks, ka lielajam brālītim (tobrīd puikam bija gads un deviņi mēneši) pievienojas maza māsiņa, tad, izrakstoties no dzemdību nodaļas, likās, ka viss it kā apstājas. Kas vispār tagad notiek? Kāpēc tā notiek? Mums rados nav neviena nedzirdīga vai vājdzirdīga cilvēka. Pirmajam bērnam arī nav šādu problēmu. Vai tas varētu būt kāda sindroma vai slimības simptoms? Bija eksistenciālas bailes par to, kāda būs nākotne. Nākotne gan joprojām ir miglā tīta, jo atkarībā no Elzas dzirdes progresa viņa apmeklēs parasto vai specializēto bērnudārzu un skolu.