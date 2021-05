'Esmu azartā atrast risinājumus'. Četru bērnu mamma, atkal studente un pavārgrāmatas autore

"Gluži kā skolā – malto gaļu ar makaroniem, vistu kājiņas – ēdienu, pēc kura viņi jūtas paēduši un gandarīti.

Pa dienu parasti gatavoju "bērnu stilā". Vīrs, protams, ir apmierināts un laimīgs, ka ir dažādība. Citreiz viņš iebrauc pusdienās, tad jāēd "bērnu ēdieni". Parasti viņam gatavoju vegānisko ēdienu līdzi uz darbu, ko viņam patīk baudīt. Man tas nav nekāds upuris, nedaru to arī pāri spēkiem – varu, sagatavoju, nevaru, negatavoju. Nevar teikt, ka gatavoju daudz. Tagad, kad vairāk jāmācās un jāstudē, mazāk gatavoju mafinus un bulciņas (starp citu, ļoti glītas smalkmaizītes, kārdinošus bezē un citus saldumus, ko pati Inese neēd – aut.). Kādreiz nopērku kaut ko arī gatavu.

Brīvdienās gan, jāsaka kā ir, es reizēm īsti nesaprotu, kā ir nedarīt neko, varbūt tā ir mana problēma. Un tad gatavoju ko vairāk. Bet arī tad tas nav tā, ka visus aizdzītu – tagad māte "šmorē". Nē, uztaisu pīrādziņiem ieraugu, tad ir 15 minūšu pauze, iejaucu mīklu – stundu pauze. Ielieku krāsnī – 10 minūtes brīvas. Un pauzes aizpildu ar ko citu vai arī bērni kādā posmā līdzdarbojas. Ir pilnīgi skaidrs – kur esmu es, tur pievelkas visi: vai tā būtu virtuve, viesistaba vai kabinets," pasmaida mamma.

Sociālajos tīklos gatavotos ēdienus Inese liek, kad rokas brīvas. "Varbūt no malas izskatās citādi, bet neesmu centusies kļūt populāra saistībā ar ēst gatavošanu. Neviens arī man nemaksā par kādu pannu vai katlu reklamēšanu."

Toties tieši sociālajos tīklos uzzināju, ka Ineses grāmatas "151 garšīgas dzīves recepte" tapšanā viņa divu nedēļu laikā dienā gatavoja 12 ēdienus! "Ideja par grāmatu radās, kad Jānītim bija četri mēneši un es sēdēju, viņu zīdīju. No šī mirkļa līdz brīdim, kad grāmatu prezentēju, pagāja četri mēneši. Šajā laikā savācu receptes, divas nedēļas gatavoju un fotografēju maltītes – dienā taisīju 12 ēdienus, tolaik atbrauca palīgā mamma, jo 12 stundas no vietas griezu, servēju un naktīs vēl domāju nākamo recepšu gaitu. Turklāt vēl pati veidoju zīmējumus grāmatai. Ar Jāni padusē sēdēju pie mākslinieka maketētāja. Pati arī grāmatu izdevu un pati izvadāju pa veikaliem. Tas notika, jo vienkārši radās ideja. Tolaik vēl vegāniem nebija pietiekami daudz recepšu grāmatu drukātā formātā, bet šī filozofija cilvēkiem jau kļuva saprotamāka. Man ir laba īpašība, ka spēju realizēt idejas, kas ienāk prātā. Arī šobrīd, lai īstenotu savu mērķi iegūt starptautisko arābu valodas sertifikātu Islāma Universitātē Pakistānas galvaspilsētā Islamabadā un apgūtu sakrālo islāma kaligrāfiju – tā ir fenomināli skaista!, – esmu uzsākusi projektu "Panna guru". Proti, esmu pasūtījusi pārdošanai četrvietīgas pannas – tādas, kurās var gatavot, piemēram, olas četrām dažādām gaumēm – no vienas puses apceptu, no otras, ar desu... Es tādu pannu izmantoju un tagad esmu veikusi specpasūtījumu, lai pārdotu tādas tālāk un iegūto naudu ieguldītu sertifikācijā. Mani soļi ir pragmatiski. Šī racionālā pieeja ļauj darīt man vairākas lietas vienlaikus. Tas ir ļoti apzināts ceļš – censties darīt daudz, lai varētu paspēt visu," Inese atklāj savu dzīves filozofiju.

Foto: Privātais arhīvs

Viņas mājas interjers ir klasisks, baltām krāsām, ar skaistām gleznām gar sienām. Un vienmēr – tīrība un gaišums. Kā tas iet kopā ar četriem bērniem? "Lai es justos labi, man ir svarīgi, ka mājās ir tīrība un kārtība. Šis priekšnosacījums nāk no manas bērnības, jo mana mamma ir neiroķiruģe, kas visu mūžu ir strādājusi Bērnu slimnīcā, tādēļ mūsu mājas standarts nebija pat tikai slimnīcas, bet operācijas zāles, standarts. Jābūt ne tikai tīrai grīdai, bet arī izberztiem pakšiem. Arī tagad, kad mamma atbrauc ciemos, pacels katru drupaču. Šāds skatījums manī ir iespiedies tik spilgti, ka jūtos labi tīrā, sakārtotā telpā. Pat saguruma brīžos, ja atsēžos dīvānā, lai skatītos televizoru, es nevarēšu kāpt pāri zemē nomestām mantām – savākšu. Droši vien bērniem vecumdienās būs folklorizējies mans teiciens: "Savāciet lielo istabu". Viņi zina, ka nepietiek ar to, ka spilveni kārtīgi salikti, tiem jābūt noteiktā kārtībā, lai es to atzītu par "īstu kārtību". Nav gan tā, ka es kalpinu visus uz beršanu, bet ir kaut kāds mūsu labsajūtas standarts. Nav tā, ka visi bērni ir mazi cūkas, kuriem vienalga, kādā vidē atrasties. Viņiem patīk sakārtoti skapji, tīras pagultes, izvēdināts gaiss un izmazgāti aizkari. Protams, dzīvojot privātmājā, ir grūti noturēt šādu standartu. Cenšamies. Kad viens stūris iztīrīts, nākamais sāk "aizaugt". Diemžēl mums mājās nav uzkopējas – gan pandēmijas, gan mūsu dzīves dinamikas dēļ. Paši vārāmies savā sulā un aiz sevis vācam, reizēm vairāk, reizēm mazāk," teic Inese.

Dzemdības vienmēr ir sāpīgas, bet dod milzu jaudu

Foto: Privātais arhīvs



Visām četrām dzemdībām Inese ļoti rūpīgi gatavojusies, nekad tās neuztverot par norisi, kas pati atnāks un pāries: "Katrām no dzemdībām izvēlējos mazliet citādāku metodiku – atbilstoši tā brīža dzīves ritējumam. Kad savulaik aktīvāk nodarbojos ar jogu, dzemdībām gatavojos, ņemot vērā jogas principus. Citā reizē – cigunam. Pēdējām dzemdībām gatavojos, lasot un praktizējot ieteikumus, ko sniedz Džo Dispenza grāmatā "Superspēju potenciāls", jo manī rezonēja pārliecība, ka mēs piedzīvojam tādu realitāti, kāda jau notikusi mūsu apziņā. Pēdējās dzemdības apliecināja šo superspēju potenciālu, jo es piedzīvoju radības tādas, kādas tās biju iedomājusies. Tādēļ man pēc dzemdībām nav nekādu mieļu, ka varēja būt citādi vai kāds man nodarīja pāri, neieklausījās. Iespējams, no malas varēja šķist, ka es gatavojos teju vai maniakāli, domājot par katru detaļu, taču mana būtība ir būt organizētai, jo haosā pazūd viss – laiks, enerģija, detaļas..."

Ineses trīs jaunākie bērni dzimuši plānotās mājdzemdībās. "Jau gaidot pirmo bērnu, biju domājusi, ka varētu dzemdēt mājās, taču pirms gadiem es neatradu cilvēkus, kas tajā atbalstītu un toreiz vēl tiešām daudziem šāda izvēle šķita jocīga. Tajā pašā laikā es aizbraucu uz slimnīcu nosacīti pēdējā brīdī, jo gribēju procesu vadīt pati.