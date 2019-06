Ģimenes pabalstu par izlaiduma klašu skolēniem vecāki saņems arī vasarā

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Ģimenes valsts pabalsts vecākiem, kuru bērni jūnijā beiguši 9. klasi, tiek izmaksāts līdz 30. septembrim un vasaras mēnešos netiek pārtrauktas, informē Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA).

Ģimenes valsts pabalstu par bērnu, kas vecāks par 15 gadiem, piešķir un izmaksā, ja bērns mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē. Pabalstu izmaksā par periodu, kamēr bērns apmeklē skolu, bet ne ilgāk kā līdz 20 gadu vecumam vai laulības noslēgšanai.

Ja nākamajā mācību gadā, pēc 9. klases absolvēšanas, bērns turpina mācīties vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē, VSAA, pamatojoties uz elektroniski saņemto informāciju no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM), turpina izmaksāt pabalstu. Izziņa no mācību iestādes nav nepieciešama.

Situācijas piemērs: Anna šogad pabeidza 9. klasi un turpinās mācīties vidusskolā. VSAA pabalstu izmaksās līdz 30. septembrim un jaunā mācību gada sākumā, saņemot informāciju no IZM, ka Anna turpina mācīties vidusskolas 10. klasē, – turpinās izmaksāt ģimenes valsts pabalstu. Pabalstu izmaksās arī tad, ja Anna turpinās mācības profesionālās izglītības iestādē.

Pēc vispārējās izglītības iestādes 12. klases absolvēšanas, neatkarīgi no jaunieša vecuma, pabalstu VSAA pārtrauc izmaksāt no 1. līdz 30. jūlijam. Ja pēc 12. klases absolvēšanas jaunietis turpina izglītoties profesionālās izglītības iestādē un nav sasniedzis 20 gadu vecumu, tad VSAA, saņemot informāciju no IZM, piešķir pabalstu arī par vasaras mēnešiem (jūliju un augustu) un turpina to izmaksāt arī par jaunā mācību gada periodu, bet ne ilgāk kā līdz 20 gadu vecuma sasniegšanai.

Situācijas piemērs: Edgaram ir 19 gadi. Šogad pabeidza 12. klasi. Nākamajā mācību gadā plāno apgūt namdara profesiju profesionālās izglītības iestādē. VSAA ģimenes valsts pabalstu par Edgaru izmaksās līdz 30.jūnijam. Jaunā mācību gada sākumā, saņemot informāciju no IZM, ka Edgars mācās profesionālās izglītības iestādē, – VSAA piešķirs pabalstu par jūliju un augustu un turpinās to izmaksāt arī par jaunā mācību gada periodu, kamēr Edgars mācās, bet ne ilgāk kā līdz 20 gadu vecuma sasniegšanai.

Ja bērns mācās profesionālās izglītības iestādē, tad, tāpat kā vispārējās izglītības iestādes audzēkņiem, pabalstu izmaksā arī par vasaras mēnešiem, kamēr jaunietis turpina mācīties izglītības iestādē.

Situācijas piemērs: Jānis mācās profesionālās izglītības iestādē, apgūstot 4 gadu izglītības programmu. Šogad pabeidza 1. kursu. VSAA ģimenes valsts pabalstu par Jāni izmaksās līdz 30.septembrim. Jaunā mācību gada sākumā, saņemot informāciju no IZM, ka Jānis turpina mācīties šīs izglītības iestādes 2. kursā, – VSAA turpinās izmaksāt ģimenes valsts pabalstu.

Ja bērns mācās ārvalstīs, tad ģimenes valsts pabalsta pieprasītājam VSAA jāiesniedz ārvalsts izglītības iestādes izziņa. Tai jāsatur informācija, kas ļauj nepārprotami secināt, ka persona, kurai izziņa izsniegta, dokumentā norādītajā laikposmā mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē.