Ģimenes psihologs nosauc 20 izplatītākās vecāku kļūdas bērnu audzināšanā

"Tas ir tevis paša labā" – vecāki bieži cenšas ietekmēt bērnus, uzspiežot savu gribu un vēlmes. Vai viņiem ir taisnība, uzstājot uz savu viedokli? Eksperti ir gatavi par to pastrīdēties.

Amerikāņu ģimenes psihologs Maiks Liri sagatavojis sarakstu ar tipiskākajām vecāku kļūdām, kas var ietekmēt gan bērna fizisko, gan psihisko veselību. Šo kļūdu aprakstu publicējis portāls "Goodhouse".

"Es tik daudz reižu esmu redzējis, kā vecāki, vislabāko nodomu vadīti, pieļauj nepiedodamas kļūdas, kas noved pie paškaitējuma gadījumiem, suicīda ..." atzīst psihologs, kurš mudina vecākus iepazīties ar viņa sagatavoto sarakstu, lai neatkārtotu daudzu nelaimīgu ģimenes pieredzes, ar kurām viņam kā speciālistam nācies strādāt.

Pilnīga izvēles brīvība

Daudzi vecāki uzskata, ka bērni var izdarīt izvēles patstāvīgi. Realitātē nepieciešamība pieņemt lēmumu ir liels stress, kuram ne katrs bērns ir gatavs.

Uzslavas

Nedrīkst bērnu slavēt jebkāda iemesla pēc. Tādās ģimenēs bieži izaug bērni, kas ir atkarīgi no uzslavām, kuri neko nevēlas darīt, ja par to nesaņem apbalvojumu.

Centieni padarīt bērnu laimīgu

Bērnam pašam ir jāiemācās būt laimīgam. Piespiest viņu piedzīvot patiesu laimes sajūtu nav iespējams.

Izlutināšana

Izlutinātiem bērniem praktiski vienmēr veidojas stereotips, ka laimīgs var kļūt, tikai saņemot kaut ko no malas. Tāds domāšanas veids veicina atkarību un kompulsīvu traucējumu attīstību.

Pārmērīga slodze

Daudzi vecāki kļūdaini uzskata, ka, – ja bērns apmeklēs daudz pulciņu, tad nu patiešām viņš nesapīsies ar sliktu draugu kompāniju, – viņam tam vienkārši nepietiks laika. Tā rezultātā – kārtējais klients ar izdegšanas sindromu vai neizskaidrojamām dusmu lēkmēm.

Intelekts ir svarīgākais

Daudzi vecāki audzina bērnu ar domu, ka pasaulē vissvarīgākais ir būt gudram. Tādās ģimenēs bērni bieži izaug augstprātīgi un divkosīgi.

Stingra reliģioza audzināšana

Daži vecāki ir tendēti uzskatīt, ka reliģioza audzināšana bērnā attīsta pareizu vērtību sistēmu. Taču tajā brīdī, kad bērns pamanīs kaut vienu liekulības ēnu savu vecāku vai garīgo līderu uzvedībā, šī sistēma sabruks kā kāršu namiņš.

Neērtas tēmas

Daudzi vecāki baidās ar bērniem runāt par seksu. Viņi uzskata, – ja to neapspriedīs, tad bērns nesāks interesēties par šo tēmu. Un kur gan rodas grūtnieces pusaudža vecumā?

Pārmērīga kritika

Bērni, kuri audzināti stingrībā, bieži izaug par veiksmīgiem cilvēkiem. Ja vien viss būtu tik vienkārši... Pārmērīga kritika var novest pie tā, ka bērns centīsies būt ideāls itin visā – sākot no ārējā izskata, līdz sasniegumiem sportā. Mazākā neveiksme var raisīt naidu pašam pret sevi, dažreiz tas beidzas ar paškaitējumu vai pat suicīda mēģinājumiem.

Kauns, ignorēšana, draudi

Nekad (pat kā joku) neļauj bērnam domāt, ka viņa uzvedības dēļ tu viņu vairs nemīli! Šāda veida manipulācijas neizbēgami noved pie tuvības zaudējuma starp jums abiem. Spēlīte "tu man vairs neesi vajadzīgs" var kļūt par realitāti.

Agrīna pieaugšana

Maiks Liri stāsta, ka strādā ar trim pacientiem, kuri vecumā no četriem gadiem bijuši spiesti paši sevi pabarot un vēl aprūpēt jaunākos brāļus un māsas. Maiks dalās pieredzē: "Man ir bijis daudz klientu, kuri nav gribējuši bērnus, tāpēc, ka agrīnā bērnībā viņi paši jau pildījuši vecāku pienākumus".

Neierobežota gadžetu lietošana

Vai tas būtu televizors, datorspēles vai sociālie tīkli – vecākiem ir jānosaka to lietošanas ierobežojumi. "Es zinu ģimeni, kur mamma un viņas pusaudžu vecuma dēls pastāvīgi viens otram sūta teksta vēstījumus, nezinot, kā parunāties dzīvajā," – stāsta Liri.

Izklaides

Daži vecāki uzskata, ka viņiem ir jāizklaidē bērns. Bērniem vienkārši nav iespēju patstāvīgi atrast sev nodarbi pēc sirds patikas un attīstīt radošo domāšanu.

Hiperaprūpe

Nav iespējams bērnus pasargāt no itin visa. Dažās ģimenēs vecāki cenšas maksimāli atvieglot sava bērna dzīvi, pasargāt no nepatikšanām, bet pēc tam brīnās, kāpēc bērns neizjūt pateicību par to. Uzsitot punus, cilvēks patstāvīgi gūst pieredzi un dzīves gudrību.

Centieni pasargāt no briesmām

Ekoloģiskā bērnudārza "Forest Kindergarten" pieredze parādījusi, ka bērni, kuri daudz laika pavada dzīvās dabas apstākļos, mazāk slimo, ātrāk adaptējas un vieglāk atrod kopīgu valodu viens ar otru, salīdzinot ar vienaudžiem tradicionālos dārziņos.

Vakara rituāli

"Ar ko tu šodien nodarbojies?" – vienkāršs jautājums pirms nakts miedziņa, bet tas demonstrē interesi par bērna dzīvi, tam ir īpaši svarīga nozīme. Bērniem ir svarīgi just, ka viņus mīl. To apzinoties, viņiem pat miedziņš ir saldāks.

Lasīšana priekšā maziem bērniem

Kad tu bērnam lasi grāmatu, viņam nākas uzvesties klusu, mazāk kustēties un izmantot iztēli. Lasīšana māca disciplīnu, kura būs tik ļoti nepieciešama skolā, tā arī attīsta kreatīvo un loģisko domāšanu.

Centieni atradināt no knupīša, kad bērns vēl tam nav gatavs

Knupītis bērnam ir drošības simbols. Daži vecāki teju ar varu bērnam atņem šo dievināto objektu tā vietā, lai radītu komfortablus apstākļus, kuros mazulis sajustos pasargāts un pats atteiktos no knupīša.

Kontroles trūkums uztura jautājumos

Bērniem var būt tendence pārēsties. Tā ir rudimentāra programma, kuru mēs esam mantojušo no senčiem no tiem laikiem, kad pārtikas ļoti trūka. Bērni turpina ēst līdz tam laikam, kamēr viņiem rodas sajūta, ka puncis pilns. Bet, kā zināms, sāta sajūta rodas ar nelielu aizkavēšanos.

Fiziska bērnu sodīšana

Vecāki uzskata, ka bērns, kurš reizi pa reizi dabūjis pa dibenu, varēs kaut ko labāk saprast. Taču, kā parāda prakse, fiziska sodīšana ir tikpat mazefektīva, kā arī pārmērīga mīlestība. Pēc Liri teiktā, bieži vecāki rīt galējībās – lai bērnu neizlutinātu, ķeras pie siksnas, un saņem pretreakciju: naidu, agresiju, melus un bailes.