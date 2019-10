Ginekoloģe par nenotikušo un spontāno abortu: no tā pasargāta nav neviena sieviete

"Ļoti daudzām sievietēm ir bijuši nenotikušie (missed) vai spontānie aborti," atklāj ginekoloģe, dzemdību speciāliste un Rīgas Dzemdību nama (RDzN) Ambulatoriskās nodaļas vadītāja Sniedze Krūmiņa. Kad sieviete piedzīvojusi neveiksmīgu grūtniecību, viņas prātu pārņem daudz jautājumu, bet svarīgākais no tiem – kāpēc tas notika tieši ar mani? Dr. Krūmiņa atklāj spontānā un nenotikušā aborta iespējamos iemeslus.

Aborts ir ķermeņa nespēja saglabāt grūtniecību līdz laikam, kad auglis vēl nav spējīgs izdzīvot ārpus mātes organisma. Spontānā aborta (SA) gadījumā kādu iemeslu dēļ auglis galīgi vai pilnīgi tiek izstumts no dzemdes. Sieviete var piedzīvot agrīno spontāno abortu, kas norisinās līdz 12. grūtniecības nedēļai, un vēlīno, kas var notikt no 12. līdz pat 22. grūtniecības nedēļai. Savukārt nenotikušais aborts (missed, MA), gluži tāpat kā spontānais aborts, ir neveiksmīgi beigusies grūtniecība, taču atšķirībā no spontānā aborta nenotikušā aborta gadījumā augļa olas izstumšana no dzemdes notiek ļoti reti.

Ginekoloģe atzīst, ka pēdējo gadu laikā sieviešu skaits, kuras piedzīvojušas nenotikušo vai spontāno abortu, pieaug. Daktere stāsta, ka tikai 25 līdz 35 procenti apaugļoto olšūnu attīstās līdz dzīvi dzimušam bērnam. Viņa skaidro, ka ir gadījumi, kad auglis aiziet bojā ļoti agrīni – divas, trīs, četras vai piecas dienas pēc menstruāciju aizkavēšanās.

Ginekoloģe atklāj – viens no iemesliem ir vecums, kādā sieviete nolemj laist pasaulē pirmo mazuli. "Pieaug dzemdētāju vecums, līdz ar to abortu daudzums arī pieaug," piebilst daktere. Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati liecina, ka 2018. gadā mātes vidējais vecums, piedzimstot pirmajam bērnam, bija 28 gadi. Uz jautājumu, vai sievietes vecums varētu būt viens no spontānā vai nenotikušā aborta iemesliem, ginekoloģe atbild: "Varētu būt, taču tas noteikti nav ne pirmais, ne galvenais."

To, kāpēc ar katru gadu palielinās sievietes vidējais vecums, kad viņa nolemj dzemdēt pirmo bērnu, lasi šajā sarunā ar Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas prezidenti Viju Veisu.

Pazīmes, kas liecina – nekavējoties jādodas pie ārsta

Par spontāno abortu sievietes ķermenis brīdina ar velkošām sāpēm vēdera lejasdaļā un asiņainiem izdalījumiem no dzimumceļiem grūtniecības laikā. Taču ir svarīgi mācēt atšķirt sāpes vēderā, ko izraisa iespējams aborts, no tām, ko izraisa dzemdes augšana un saišu aparāta iestiepums. Lielākā daļa sieviešu grūtniecības laikā piedzīvo mēnešreizēm līdzīgas sāpes vēdera lejasdaļā, taču tām ir dažāda intensitāte un raksturs.

Velkošas sāpes vēdera lejasdaļā un asiņaini izdalījumi var liecināt arī par MA, taču, kā atklāj Dr. Krūmiņa, sieviete nenotikušo abortu var arī nepamanīt un nesajust. "Noteikti uzmanība jāpievērš savām sajūtām," piebilst ginekoloģe. "Ja asiņainie izdalījumi turpinās, uzreiz jādodas pie ārsta, kurš ginekoloģiskās apskates ceļā vai ultrasonogrāfiski pārbaudīs, vai viss ir kārtībā."