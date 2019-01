Grēko gan vecāki, gan bērni. Ekrānierīces – problēma vai palīgs

Protams, no tehnoloģiju attīstības un arvien plašākas izplatības it visās dzīves jomās nevaram izvairīties – tās ienāk mūsu ikdienā, un uz palikšanu. Tomēr problēmas var rasties, ja ekrānierīces bērns sāk lietot pārāk agri vai kad ar jaunajām tehnoloģijām pavadītais ilgums strauji aug. Ja sāc – grūti apstāties. Katrs mirklis bērna attīstībā ir svarīgs! Pašregulāciju bērns mācās no mijiedarbības, tāpēc jārunā par emocijām, jāsniedz fiziskais kontakts.

Kā norāda "Centrs Dardedze" speciālisti, arī pieaugušie nereti "grēko"– bērni bieži saka, ka vecāki visu laiku "sēž" savās ierīcēs. Tādā veidā netiek veltīta nepastarpināta uzmanība, kas bieži rada attiecību problēmas, neveicina bērnu emociju un uzvedības pašregulācijas spēju attīstību. "Dardedze" speciālisti sagatavojuši savu skatījumu par to, kā un vai ekrānierīces var kļūt ne tikai par problēmu ģimenē, bet arīdzan palīgu. Mums var šķist, kas tad tur slikts, paskatīties kaut ko internetā – ja saturs ir labs – nav taču nekā briesmīga! Taču tā nav taisnība – arī sirsnīgā multenītē impulsi pārāk uzbudina un kairina bērna nenobriedušo nervu sistēmu. Bērns visu laiku ir kustībā starp piesaisti vecākiem un pasaules izzināšanu – tas nodrošina gan emocionāli tuvas attiecības ar vecākiem, gan veicina bērna attīstību. Vecāku vidū pastāv mīts, ka viedtālruņa lietošana veicina bērna sīkās muskulatūras attīstību, taču patiesībā šīs kustības ir pārāk vienveidīgas. Vislabāk, ja bērns pasauli iepazīst tiešā veidā darbojoties, spēlējoties, izmantojot visas maņas – garšu, ožu, tausti, redzi, dzirdi. Nereti viens no bērnu impulsivitātes un agresivitātes veicinātājiem ir mobilo ierīču pāragra vai pārmērīga lietošana – tas var negatīvi ietekmēt viņa spēju koncentrēties, regulēt savas emocijas un uzvedību. Līdz divu gadu vecumam ļoti svarīgi mācīties kustībā, ar visām maņām. Svarīga ir aktīvā spēle (ierīcēs to nemācās!). Vecāki grib, lai bērns būtu gudrs, bet bērns mācās tieši mijiedarbībā, ne ar ekrānierīču palīdzību. Ierīces nemāca komunikāciju ar līdzcilvēkiem, saprast mammu, risināt ikdienas problēmas, norāda speciālisti. Pārāk agras un nekontrolētas ekrānierīču lietošanas iespējamās sekas: bērns ļoti ātri pierod;

mazinās interese par attīstībai svarīgām aktivitātēm (kustība, iztēlošanās, kontakts ar cilvēku);

vienveidīgas kustības;

bērna impulsivitāte un agresija;

paškontroles grūtības;

miega traucējumi;

grūtības koncentrēties. Diemžēl, lietojot mobilās ierīces, bērnam pastāv arī risks piekļūt vecumam neatbilstošam saturam. Parasti sākumā vecāki, darbojoties ar telefonu vai planšeti, ir kopā ar bērnu, taču drīz bērns pie ekrāna paliek viens un pat nejauši ar dažiem pieskārieniem var nonākt pie nepiemērota satura. Tāpēc vecāku klātbūtne un atbilstoši satura filtri ir ļoti nepieciešami. 1. Negatīvās sekas, pārmērīgi lietojot viedierīces

