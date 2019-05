Gribētos, lai būtu vairāk laika: mammas atklāti par mātes lomu un svētku nozīmi

Mātes diena ir vieni no gada siltākajiem svētkiem. Ko par tiem domā pašas mammas? Portāls "Cālis" parunājās ar piecām mammām, lai uzzinātu viņu uzskatus par Mātes dienu, noskaidrotu, kas viņām kā mammām liek justies īpašām un arī to, kā ikdienā pietrūkst.

Piecas mammas – Signe, Jolanta, Ketija, Sanda un Līga portālam "Cālis" atklāj savas pārdomas par Mātes dienu un mammas lomu ikdienā.

Signei šī būs pirmā Mātes diena, tāpēc līdz šim tā iepriekš asociējusies ar viņas mammu, kura vienmēr tiekot apsveikta Mātes diena. "Esmu no tiem cilvēkiem, kuram svētki nav kā nasta. Es priecājos un izbaudu svētku dienas. Ir jauki, ka ir diena gadā, kad varam savām mammām pateikt paldies, varam viņām likt justies īpašāk," viņa stāsta.

Arī Ketija atklāj, ka Mātes dienu sākusi novērtēt tikai tad, kad pati kļuvusi par mammu savai meitiņai. "Tā ir pavisam cita, pacilājoša sajūta – gaidīt Mātes dienu un apzināties, ka es pati taču esmu mamma, kas devusi dzīvību savai atvasei," viņa skaidro.

Savukārt divu bērnu māmiņa Līga uzsver, ka Mātes diena viņai ir vieni no īpašākajiem svētkiem. Viņa uzsver, ka būt par mammu nav viegli un šī ir lieliska diena, lai nosvinētu pārvarētos šķēršļus un grūtības. "Būt par mammu ir manas dzīves svarīgākā profesija un to ir vērts svinēt," piebilst Līga.

"Es vispār esmu par svētkiem – man šķiet, ka to gluži vienkārši nevar būt par daudz un kopā būšanai ar ģimeni labs ir jebkurš iemesls," savās domās par svētku svinēšanu dalās trīs bērnu māmiņa Jolanta. Šajā dienā viņas ģimenē ir izveidojusies tradīcija – meitas no rīta mammai pasniedz brokastis gultā. "Pat ja esmu pamodusies, ieritinos zem segas un izbaudu no virtuves dvesmojošo kafijas aromātu, trauku džinkstoņu, cenšoties nenokavēt brīdi, kad, durvīm veroties, jāver acis ciet un jāizliekas par dusošo skaistuli," sirsnīgi stāsta Jolanta.

Arī divu meitiņu mamma Sanda ar prieku gaida Mātes dienu: "Man ļoti patīk Mātes diena, jo es uzskatu, ka svētku nevar būt par daudz! Protams, var jau teikt, ka katra diena var būt svētki, bet, būsim reāli, ikdiena ir tāda, kāda tā ir, it sevišķi mammām – ar rītiem, kas sākas agrāk nekā to gribētos, ar kafiju, kuru vēlētos izdzert nesteidzīgā garā, ar mantām, kuras vāc nepārtraukti, taču māja nekad nav pietiekami tīra. Tāpat arī mums katram ir sava mamma, par kuru ikdienas skrējienā gadās aizmirst. Tāpēc nav nekā patīkamāka par dienu, kurā varam pateikties viens otram un pavadīt dienu īpaši."