Ideālā dzemdētāja vecmāšu skatījumā – gatava uzticēties un mainīt plānu

Dzemdībām ir jāgatavojas savlaicīgi un jāapzinās, ka tas ir smags darbs, kas ir pa spēkam vien pašai sievietei, neraugoties uz atbalstu, ko dzemdību laikā var sniegt medicīnas personāls, mīļotais vīrietis vai cita tuva persona. Nereti vecmātes var dzirdēm sakām: "Ai, viņa gan tik labi dzemdēja!" vai "Šai mammītei gan grūti gāja, tik saspringta un baiļu pilna!" Vecmātes ir tās, kuras visbiežāk arī vada dzemdību procesu, ja vien nav radušās kādas komplikācijas, kuru novēršanai nepieciešama ārsta iejaukšanās. Tāpēc "Cālis" nolēma pavaicāt tieši vecmātēm, kāda viņu skatījumu ir ideālā dzemdētāja – kādas topošās mammas viņas vēlētos sagaidīt, kad grūtniecība nonākusi finiša taisnē un mazulim jānāk pasaulē.

Uzrunājām trīs vecmātes, kā arī dūlu. Dominējošais viedoklis par to, ko vēlētos sagaidīt no dzemdētājas – uzticēšanās un gatavība tam, ka dzemdības var nenoritēt pēc iepriekš iedomāta plāna. Vecmātes uzsver, ka katra sieviete, tāpat kā viņas dzemdības, ir individuāla, un jāņem vērā fakts – pat ja grūtniecība noritējusi kā pēc grāmatas, dzemdībās var atgadīties kas tāds, kas uz mirkli izsit no sliedēm, tāpēc ir svarīgi saņemties un izmantot plānu B. Tālāk iepazīsties ar vecmāšu pārdomām, kāda varētu būt ideālā dzemdētāja, lai gan mēs visi zinām – ideālu nepastāv!

Rezerves plāns, neēst par diviem un kustēties

Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas dzemdību nodaļas vecmāte Aija Ziemele arīdzan atzīst, ka dabā ideālu dzemdību nepastāv, tomēr akcentē vairākus aspektus, ja tos pirms dzemdībām būtu ievērojušas arī topošās mammas. "Ja runā par gatavošanos dzemdībām, tas tomēr ir diezgan svarīgi," saka vecmāte.

Pēdējos gados dzimstot krietni lielāki bērni, un Ziemele, kuras darba stāžs ir 40 gadu, uzskata, ka tas ir arī jāsaista ar ēšanas paradumiem grūtniecības laikā. "Daudz bērnu tagad dzimst svarā virs četriem kilogramiem. Nu grūti tām mammām tik lielus mazuļus laist pasaulē. Ideāli būtu, ja sieviete grūtniecības laikā sekotu līdzi tam, ko viņa ēd, un atcerētos, ka nav jāēd par diviem. Jo lielāks bērns, jo pašām taču grūtāk. Protams, ir arī gana daudz apzinīgo mammu, kuras ļoti skatās, ko ēd, esot gaidībās. Skaidrs, ka visiem patīk labi paēst, bet grūtniecei ir jāseko līdzi savai ēdienkartei. Turklāt mūsdienās daudzi produkti ir ar tendenci svara pieaugumam," atzīst vecmāte. Viņa vērš uzmanību arī uz to, ka vēlāk, pēc grūtniecības svaru būs daudz grūtāk dabūt nost un liekā svara gadījumos mazulim var rasties glikozes traucējumi. Vecmāte iesaka mazāk ēst nevērtīgos ogļhidrātus, bet, ja bez tiem nekādi, tad tos lietot rīta pusē un vairāk ēst dārzeņus, pākšaugus, salātus, lai nav tā, ka pa dienu tiek notiesātas vairākas cepumu pakas.

"Ideāli, ja grūtniece nodarbotos ar kādām fiziskām aktivitātēm. Dzemdības ir grūts darbs, un tām ir jāgatavojas. Esmu novērojusi, ka grūtnieces iedalās divās daļās – tās, kuras kustas, un tās, kuras labāk no tā izvairās. Nav obligāti jāiet uz sporta zāli vai jāapmeklē grūtnieču vingrošana, bet kaut vai ikdienas pastaigas tikai nāks par labu. Sievietēm ir jāsaprot, ka viņu vietā neviens šo darbiņu nepaveiks," saka Ziemele.

Trešā lieta – bailes. "Ja vien sievietes uz dzemdībām nenāktu ar bailēm, ar neuzticēšanos," turpina vecmāte. No visa veida bailēm pirms dzemdībām ir jātiek vaļā. Ziemele skaidro, ka nereti šīs bailes rodas no tā, ka sievietes grūtniecības laikā neprot vai nevēlas filtrēt informāciju, ko iegūst. "Ir jāfiltrē, ko tu lasi. Katrai sievietei sava bērna laišana pasaulē ir kā varoņdarbs, un, lai paspilgtinātu krāsas, pieliktu kādu smaguma pakāpi, nereti mammas nedaudz pārspīlē. Un šī grūtniece, salasoties šādas pieredzes, nobīstas. Grūtnieces par daudz lasa šos dzemdību stāstiņus. Ja sieviete būs saspringusi, nebūs viegli, īpaši laižot pasaulē pirmdzimto," uzskata Ziemele.

Plāns B. Arī Ziemele novērojusi, ka daudzām mammām ir tā dēvētais dzemdību plāns, taču viņa aicina apzināties, ka ne vienmēr dzemdībām var ideāli sagatavoties. Ja ir viens plāns, jābūt vēl vienam – gadījumiem, kad pirmais noiet greizi, lai nebūtu vilšanās sajūta.

Uzticēšanās trūkums. Vecmāte min, cik svarīgi ir, lai sieviete uzticētos tam personālam dzemdību vietā, kur viņa ir izvēlējusies laist pasaulē savu mazuli. Citām šo sajūtu palīdz radīt līgums ar vecmāti vai dūlu. Citām vajag mājīgu vidi, taču, kā norāda vecmāte, mūsdienās visās dzemdību nodaļās vide ir pietuvināta iespējami mājīgākai atmosfērai.

Ieklausīties sevī un vadīt savu organismu

Radību mājas "Harmonija" vecmāte Aija Mikova atzīst, ka dzemdības citām ir smags darbs, citām viegls, un tas nav atkarīgs, cik daudz sieviete ir sagatavojusies. "Dzemdību process nav atkarīgs tikai no tā. Ir daudzi iemesli, kādēļ vienai tas ir smagi un kāda cita dzemdību laikā izjūt orgasmu. Mammas, kuras nav bijušas uz nevienu nodarbību, kurām nav nekādu plānu, dzemdē ideāli, jo ieklausās sevī, vada savu organismu pēc savām vēlmēm. Un kādi plāni? Tie bieži vien izgāžas, un tad seko vilšanās. Plāni dzemdībās nevar būt, var būt domas, vēlmes. Ko es domāju par šo procesu? Ko es noteikti nevēlētos, lai ar mani dara," norāda vecmāte.

"Visa grūtniecība ir pārvērsta par lielu biznesu, diemžēl, un vecāki visā šajā apjūk. Viņi vairs neprot atšķirt, kas ir viņu, un dzemdību laikā ir haoss. Tā vien šķiet, ka sievietes ir pataisītas par tik neizglītotām, ka vairs neprot dzemdēt. Un kur tad paliek dabīgie instinkti? Protams, sievietei ir jāzina, kur viņa dzemdēs, ko ņemt līdzi, kādi pakalpojumi ir pieejami izvēlētajā vietā, bet pašas dzemdības, visi zina, kā sāksies, bet neviens nezina, kā beigsies, lai cik labi būtu sagatavojusies dzemdētāja," uzsver Mikova.