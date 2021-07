Ieraudzīt cilvēka vienīgo dzīvi. Vecāku pieredze, ja bērns ir paliatīvajā aprūpē

Jēkaba tētis apstiprina, ka tik svarīgi ģimenēm sniegt atslodzi: "Atrast, kur atstāt īpašo bērnu, ir ļoti grūti. Pat ģimenē zināt, kā izcilāt, kā pabarot bērnu, ir ļoti jāmācās."

Un mamma papildina: "Kad ģimenē ir bērns ar invaliditāti, daudzas ierastas lietas kļūst par izaicinājumu, piemēram, izbraukt brīvdienās. Reizēm nogurstam no skatieniem, jautājumiem, gribam vienkārši būt. Ir tik maz vietu, kur vienkārši būt – bez diskusijām, jautājumiem. Joprojām ir ģimenes, kuru tuvinieki iesprostoti četrās sienās un gadiem neiznāk ārā... Ja būtu vieta, kur tikt pieņemtiem, saklausītiem, kur nevienam ne par ko netaisnoties, neskaidroties, kur var saņemt profesionālu atbalstu, ja nepieciešams, sērot... – šādas vietas vēl arvien Latvijā nav. Es ceru, ka "Sapņu tiltu" ideja realizēsies pārskatāmā nākotnē. Kāpēc to tik ilgi nav līdz galam sadzirdējušas lēmējvaras?

Ģimenē ar īpašo bērnu vajadzības pēc palīdzības veidiem var mainīties. Piemēram, mums sākumā vairāk bija vajadzīga medicīniskā palīdzība. Bērnam augot, veselības stāvoklis ir stabilizējies un medicīniskā komanda tik daudz nav nepieciešama, tagad vairāk novērtējam ģimeniskumu un pieņemšanu.

Bērnu paliatīvā aprūpe ir dzīvošanas māksla: neraugoties uz to, ka pār ģimeni ir slimības ēna, prast nepievērst (tik lielu) uzmanību slimības ēnai, bet pievērst uzmanību saulei, kas spīd. Tas labi raksturo to, kas ir bērnu paliatīvā aprūpe."

Linda Zarovska arī savā ģimenē redzējusi, cik nozīmīgs ir atbalsts vecākiem ar īpašo bērnu: "Ilgajos gados, ko braucām ar māsu uz Vaivaru rehabilitācijas centru, redzēju, kā mamma gūst atbalstu, kā ar māsu darbojas fizioterapeiti. Bija liels gandarījums, kad kaut ko izdevās sasniegt. Toreiz bija prieks redzēt mammu atpūtušos. Tās bija nedēļas, kad bijām kopā, kad jutu gan māsas, gan mammas dvēseli. Tajā brīdī sapratu, ka tikai tā varam pieņemt un ieraudzīt esošo citādi. Varam iemācīties dzīvot. Kad divas nedēļas Vaivaros beidzās, bija skumji, jo tās bija tikai divas nedēļas gadā. "

Cik liels ir pieprasījums pēc paliatīvās aprūpes?



Ar katru gadu tas pieaug, šobrīd vajadzība pēc tās ir apmēram 600 ģimenēm Latvijā. Pieaug medicīniskā atbalsta veidi, kā izglābt bērnus pirmajā dzīves gadā, un atlikušās dzīves laikā viņiem jāsaskaras ar dažādām veselības problēmām. Ir vajadzīgs vienots atbalsts, sadarbojoties valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām.

Kā tu vari palīdzēt veidot "Sapņu tiltus"?

Vari piedāvāt jebkādu palīdzību. Ziedo "www.sapnutilti.lv" vai piedāvā cita veida palīdzību!

Kādā tapšanas stadijā ir "Sapņu tilti"? Ir atrasta zeme, un drīzumā tiks slēgts līgums par zemes iegādi, aktīvi tiek strādāts pie finanšu piesaistes.

Reizē gaidi, kad viss beigsies, un nepieļauj, ka beigsies

Zvejsalnieku ģimene (centrālajā attēlā no labās) no Madonas ļoti novērtē saņemto bērnu paliatīvās aprūpes atbalstu, rūpējoties un pavadot bērniņu ar onkoloģisko saslimšanu. Stāsta tētis: "Pirms tam neko nezinājām par onkoloģiskajām slimībām. Kad dēls saslima, tad jau iemācījāmies, ko kurš asins ķermenītis dara, izskolojāmies. Emīlam bija 2,5 gadi, kad viņš jau zināja – man jābūt slimnīcā un es atkal tikšu mājās. Abi ar sievu sapratām, ka nevajag viņu noslogot un stāstīt, ka viņš ir slims, vairāk centāmies rūpēties, lai viņš piedzīvotu priecīgu bērnību ar spēlēm. Lai nebūtu visu laiku sajūtas, ka esi slims un atšķiries no citiem bērniem. Lielāko dzīves laiku bērns pavadīja slimnīcā, pamatā ar viņu biju es, jo pieteicās otrs mazulis. Ik pa laikam braucām mājās, nekad nezinot, kad atkal radīsies problēmas un jāsteidzas atpakaļ..."

Mamma papildina: "Tādā laikā kā tanks ej uz priekšu, dari visu, ko vari..." Viņa novērtē, ka visvairāk devusi nokļūšana paliatīvajā aprūpē: "Tas bija pagājušā gada aprīlī. Mūs jau pakāpeniski gatavoja, ka bērnam kādā brīdī apstāsies sirsniņa..."

Tētis atceras: "Tur strādā talantīgi cilvēki, viņi māk lēnītēm nepiespiestā gaisotnē pakāpeniski visu ļaut saprast. Mums kādā brīdī ārsti pateica, ka nav variantu un varam braukt mājās... Tad arī ar Covid-19 ierobežojumiem aizvēra robežas. Sieva gan nezaudēja cerības līdz pēdējām. Paliatīvās aprūpes speciālisti mūs piezemēja pozitīvā ziņā."

Mamma piebalso, ka viņi visu mācējuši saprotami izskaidrot: "Bija mirklis, kad tuvojāmies... zinājām, kurā brīdī kā rīkosimies. Ir labi, ka vari piezvanīt kādam zinošākam, kad neaptver, ko darīt."