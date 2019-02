Ieteikumi, kas palīdzēs atgūt kaisli guļamistabā pēc bērna piedzimšanas

Bērna audzināšana aizņem daudz laika, kas daudzus pārus noved pie situācijas, kad nav laika pat saturīgai sarunai, nemaz nerunājot par guļamistabas priekiem. Taču tam tā nav jābūt! Ja tu un tavs partneris esat gatavi atkal iekustināt nedaudz ierūsējušo seksa kuģi, tad ķerieties tam klāt jau šovakar.

Intīmā dzīve pēc bērna piedzimšanas bieži vien mēdz sašūpoties. Ir pāri, kuriem pēc kļūšanas par vecākiem, ir ne tikai grūtības atrast laiku kopīgiem intimitātes brīžiem, bet arī ir trūkst ideju, kā atkal "atdzīvināt" kaislības savā starpā. "Jo ilgāk partneri atrunājas, ka viņiem nav laika seksam, jo grūtāk ir atrast tam laiku," portālam "Fatherly" skaidro grāmatas "Sex Outside The Lines" autors Kriss Donagijs.

Esam apkopojuši dažādu speciālistu ieteikumus, kas palīdzēs jaunajiem vecākiem atkal sajusties kā sievietei un vīrietim, ne tikai kā mammai un tētim.

Nomainiet mīlēšanās vietu

Daudzās ģimenēs ērtības labad pirmos mēnešus bērna gultiņa tiek novietota blakus vai vismaz vienā istabā ar vecāku gultu. Ja arī tu dažādu iemeslu vadīts esi nolēmis izmantot šo metodi, tad portālā "Greater Good" psiholoģe Kristīne Kārtere iesaka nodoties mīlēšanās priekiem citur, piemēram, dušā, uz rakstāmgalda vai viesistabas dīvāna. Ja fantāzija un vēlme atļauj, tad to var darīt arī citās vietās dzīvoklī, kur blakus guļošais bērns neliks justies neveikli vai uzvesties klusāk.

Kārtere uzsver, ka bieži vien seksualitātes samazināšanos izraisa arī jaunu iespaidu trūkums. "Mēs, cilvēki, ļoti ātri pierodam pie visa. Ja sākumā mūsu jaunais darbs, mašīna vai pat mīlēšanās poza šķiet aizraujoša, tad pēc laika, kad nervu sistēma ir pieradusi pie jaunajiem apstākļiem, tie zaudē savu maģiju," viņa skaidro.

Savukārt, ja mazuļa klātbūtne neliek abiem no partneriem seksa laikā justies neveikli, portāls "Cosmopolitan" iedrošina nebaidīties un nodoties kaislei arī vienā istabā ar bērnu, piebilstot, ka mazulim nav ne jausmas, ko mamma ar tēti dara.

Ieplāno seksu jau iepriekš

Šis padoms varētu šķist mazliet smieklīgs un tālu no kā romantiska. Kā es tagad ieplānošu seksu ar partneri trešdien pulksten 19? Jā, tieši tā! Dažreiz bērna audzināšana un citi darbi aizņem tik daudz laika, ka sekss ir jāieplāno. Kaut varētu šķist, ka tas atņem visu mīlēšanās būtību un padara seksu par kārtējo pienākumu, kas jāizpilda, jaunie vecāki, kuri pielieto šo metodi, atzīst, ka tā strādā un ne pa visam neatņem kaisli, gluži otrādi – palīdz nobriest un sagatavoties intīmajai tuvībai.

Portālā "Cosmopolitan" lasītāja Kristīne atklāj, ja nevēlies, tev savam mīļotajam nemaz nav jāstāsta, ka esi iekļāvusi kaisles mirkļus kalendārā. Tas var būt tavs mazais noslēpums. "Tas vairāk ir domāts tev pašai, lai tu sagatavotos un atrastu tam laiku," viņa skaidro. "Esmu pamanījusi, ka, ja kāda iemesla dēļ seksu ar vīru neesmu iekļāvusi savā tās dienas darāmo darbu sarakstā, tad tas vienkārši aizmirstas."

Foto: Shutterstock

Flirtējat viens ar otru ik dienu

Neaktīvajā seksuālajā stadijā, kas pēc bērna piedzimšanas piemeklē daudzus jaunos vecākus, ir viegli savu mīļoto redzēt tikai kā partneri, gluži kā kolēģi darbā. Lai šāda situācija neveidotos, portālā "Fatherly" Donagijs iesaka neaizmirst ik dienas kaut nedaudz vienam ar otru paflirtēt. "Es iesaku pāriem ik dienas dažādos veidos atdzīvināt savu seksuālitāti," atklāj Donagijs. Viņš piebilst, ka tas nenozīmē uzreiz likties gultā un ķerties pie lietas, nebūt ne. Ar to grāmatas "Sex Outside The Lines" autors ir domājis juteklīgus pieskārienus, skūpstus, apskāvienus, rokas turēšanu, romantiskas zīmītes un cita veida uzmanības izrādīšanu, kas palīdz veidot romantiskus brīžus, kuros kaut uz minūti visa uzmanība tiek veltīta tikai mīļotajam cilvēkam. "Flirta mērķis ne vienmēr ir sekss, bet gan romantika un intīma tuvība, kas, jāatzīst, bieži vien noved arī pie seksa," piebilst Donagijs.

"Fiksais pa dienu" ir labāk nekā nekas

Kaut lielākā daļa pāru labprātāk izbaudītu ilgu un kaislīgu seksu, dažreiz viens "fiksais pa dienu" ir labāk nekā nekas. Arī šāda seksuālā pieredze palīdz satuvināties un piedzīvot kaut vai mirkli kaisles starp bērnu audzināšanu, mājas uzkopšanu un ēst gatavošanu. Negaidītas tuvības minūtes palīdzēs pievienot attiecībām pikantumu un pamodināt piemirstās sajūtas, kad tagadējā mamma un tētis bija jauni un bezrūpīgi.

Nododieties kaisles mirkļiem, kamēr bērns guļ pusdienlaiku

Darba dienās, kad mamma rušinās pa māju ar mazo, bet tētis strādā, pusdienlaiks tiek izmantots trauku mazgāšanai, mājas tīrīšanai vai veļas gludināšanai, taču brīvdienās, kad tētis ir mājās, šo laiku var izmantot citādi. Ja naktī bērns guļ jūsu guļamistabā, tad pa dienu viņš nereti aizmieg kur pagadās – tavās rokās, uz paklāja, uz dīvāna vai kur citur. Tas dod jums abiem iespēju atkal iekarot savu guļamistabu un veltīt mirkli, lai apmierinātu ne tikai savas, bet arī partnera seksuālās vēlmes.

Pusdienlaiks ir gluži piemērots kopīgām izklaidēm zem palagiem arī tāpēc, ka bieži vien vakaros jūs abi esat pārguruši, un šo laiku labprātāk izmantotu miega rezervju uzkrāšanai, kas, kā visiem jaunajiem vecākiem ir zināms, tiek izsmeltas ļoti ātri. "Mazuļa pusdienlaika miedziņš izglāba mūsu intīmo dzīvi," portālam "Baby Center" atklāj tā lasītāja Liza. "Vakaros, kad dodamies pie miera, esmu pārāk nogurusi, lai nodarbotos ar seksu, taču sestdienu vai svētdienu pēcpusdienās vēl aizvien esmu pilna enerģijas."

Šie ir tikai daži no padomiem, kas palīdzēs jaunajiem vecākiem atkal sajust baudas mirkļus, viens otra pieskārienus un tādā veidā arī emocionāli satuvināties.

