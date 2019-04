Ieteikumi mutes higiēnai gaidīšanas laikā; grūtniece ir atbildīga arī par mazuļa zobiem

Piena zobi bērniņam mammas vēderā sāk veidoties jau laikā no 12. līdz 17. grūtniecības nedēļai, līdz ar to grūtniecības laikā topošā māmiņa ir atbildīga ne tikai par saviem, bet arī mazuļa zobiem. Slimības profilakses un kontroles centrs (SPKC) sadarbībā ar Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīca (PSKUS) Zobārstniecības un sejas ķirurģijas centru ir izcēlis galvenās lietas, kuras par savas mutes veselību būtu jāzina jaunajām māmiņām.

Viens no veidiem, kā tu vari nodrošināt gan savu, gan bērniņa zobu veselību ir, regulāri apmeklēt higiēnistu. Uz vizīti pie šī speciālista visas grūtniecības laikā ieteicams doties divas reizes. Vizītes laikā zobu higiēnists veiks vairākas darbības, kas palīdzēs tev arī turpmāk pilnvērtīgi rūpēties par savu mutes veselību un pēcāk savas zināšanas nodot arī bērnam. Viņš ne tikai noņems mīksto aplikumu un zobakmeni, nopulēs zobus un uzliks fluora gēlu aplikācijas zobu audu stiprināšanai, bet arī iemācīs pareizi tīrīt zobus, izmantojot zobu diegu, un ieteiks vispiemērotākos mutes dobuma higiēnas līdzekļus.

Tāpat, lai nodrošinātu mazuļa zobu veselību, jaunajai māmiņai ikdienā jāuzņem uzturs, kas ir bagāts ar vitamīniem, jo to trūkums var nelabvēlīgi ietekmēt ne tikai sievietes, bet arī bērniņa mutes veselību un arī fizisko labsajūtu. To, kādus vitamīnus grūtniecības laikā tev būtu nepieciešams uzņem papildus, noskaidro pie sava ģimenes ārsta. Savukārt to, ar kādiem produktiem tu, gaidot bērniņu, vislabāk vari uzņemt sev nepieciešamo vitamīnu devu, lasi šajā rakstā.

Svarīgi ir zināt ne tikai to, ko vajadzētu ēst, lai uzlabotu mutes veselību, bet arī, kādu pārtikas produktu lietošanu būtu nepieciešams samazināt. SPKC un PSKUS Zobārstniecības un sejas ķirurģijas centra speciālisti atklāj, ka zobiem nelabvēlīga skābe pastiprināti izdalās, ikdienā lietojot šādus produktus:

Šokolādi;

Karameles;

Saldus cepumus;

Ābolus;

Banānus;

Apelsīnus;

Rozīnes;

Dateles;

Neatšķaidītas sulas;

Maizi;

Brokastu pārslas.

Grūtniecības laikā sievietes nereti sastopas ar dažādām smaganu problēmām, piemēram, apsārtumu, pietūkumu vai asiņošanu. Šos simptomus nevajadzētu ignorēt, jo, piemēram, pārmērīga asiņošana var liecināt par gingvīnu – smagu iekaisumu. Grūtniecēm gingvīns var sākties jau gaidību laika otrajā trimestrī. Tāpat grūtniecības laikā pastāv arī paaugstināts risks kariesa attīstībai, ko veicina bieža našķošanās, kā arī "rīta nelabuma" izraisīta vemšana.

Smaganu apsārtumu, pietūkumu un asiņošanu ir iespējams mazināt, regulāri un rūpīgi tīrot zobu aplikumu, kas ir viens no iemesliem, kāpēc pie zobu higiēnista vajadzētu doties jau grūtniecības sākumā. Savukārt, lai izvairītos no kariesa, ieteicams izvēlēties fluoru saturošus mutes kopšanas līdzekļus.

Lai uzturētu savu muti un zobus veselus grūtniecības laikā centies nenašķoties starp ēdienreizēm, kā arī pēc ēšanas skalot muti ar vārītu ūdeni. Tāpat, ja izvēlies dzert kafiju vai tēju, centies izvairīties no cukura lietošanas, tā vietā labāk izmanto medu.

