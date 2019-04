Infektologs par pretērču izsmidzināmajiem līdzekļiem un to ietekmi uz grūtniecību

Santa Kraukle žurnāliste

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) informē, ka ērču aktivitāte ir augusi, līdz ar to palielinās arī cilvēku vēlme pasargāt sevi no šiem nevēlamajiem meža un pļavu iemītniekiem. Viens no populārākajiem veidiem, kā izvairīties no ērču piesūkšanās, ir izsmidzinot pretērču līdzekli. Taču tas sastāv no dažādām ķīmiskām vielām. Šī iemesla dēļ kāda no "Cālis" foruma lietotājām ir noraizējusies, vai izsmidzināmais līdzeklis nekaitēs viņas gaidāmajam bērniņam. Atbild Infekciju uzraudzības dienesta vadītājs, infektologs, hepatologs Māris Liepiņš.