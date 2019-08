Infografika: mazuļa un mammas veselībai – svarīgākais par zīdīšanu

Šonedēļ visā pasaulē tiek atzīmēta zīdīšanas veicināšanas nedēļa. Tās laikā tiek uzsvērta zīdīšanas būtiskā nozīme mazuļa attīstībā. Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) izgatavojis infografiku, kurā attēlotas svarīgākās lietas, kas jaunajai māmiņai būtu jāzina par zīdīšanu, tās ieguvumiem un kādos gadījumos māte savu atvasi nedrīkst zīdīt ar krūti.

SPKC ziņo, ka aptuveni deviņi no desmit zīdaiņiem līdz sešu nedēļu vecumam Latvijā tiek zīdīti ar krūti, savukārt vēlāk šo bērnu skaits samazinās. Piemēram, līdz trīs mēnešu vecumam Latvijā tiek baroti astoņi no 10 zīdaiņiem, savukārt līdz sešu mēnešu vecumam tikai seši no 10.

Ļoti daudz runāts par to, kādi ieguvumi no mātes piena ir mazulim – tas nodrošina bērnu ar nepieciešamajām uzturvielām, samazina diabēta attīstības un aptaukošanās risku utt. Taču zīdot bērnu ar krūti, ieguvējs ir ne tikai bērns, bet arī māmiņa. SPKC min dažus no ieguvumiem sievietei, kas baro savu atvasi ar krūti:

Stiprina saikni ar bērnu;

Mazina osteoporozes attīstības risku;

Nodrošina vieglāku pēcdzemdību perioda norisi;

Palīdz sievietei ātrāk atgriezties pie pirmsgrūtniecības svara;

Samazina pēcdzemdību depresijas iespējamību;

Samazina krūts un olnīcu vēža, kā arī otrā tipa cukura diabēta attīstības risku.

Lai gan, zīdot mazuli ar krūti, ieguvējs ir gan māte, gan bērns, ne visām sievietēm ir šāda iespēja. Zīdīt bērnu nedrīkst tās jaunās māmiņas, kuras ir inficējušās ar HIV vai herpes infekciju uz krūšu galiem. Tāpat zīdīt bērnu nedrīkst tās mātes, kas lieto medikamentus vai vielas, kas izdalās ar pienu un var ietekmēt jaundzimušā veselību, piemēram, alkoholu vai narkotikas.

Zemāk vari apskatīt SPKC izveidoto infografiku, kur atradīsi Pasaules Veselības organizācijas ieteikumus jaunajām māmiņām, kas palīdzēs veiksmīgāk uzsākt sarežģīto zīdīšanas procesu, kā arī to, kādi ieguvumi no mātes piena ir mazulim.