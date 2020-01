Intīmā tuvība grūtniecības laikā: četras problēmas un to risinājumi

Gaidību laikā sievietes ķermenis piedzīvo lielas pārmaiņas, kas nereti liek zaudēt vēlmi fiziskai tuvībai ar partneri. Lielai vēders, jutīgās krūtis un rīta nelabums ir tikai dažas no lietām, kas var stāties tavā ceļā uz baudāmu un ērtu seksu. Taču gluži kā daudzām citām problēmām, arī šīm ir risinājums.

Ne reizi vien ir dzirdēts, ka mazuļa ienākšana ģimenē mainīs tavu dzīvi. Taču tā tiek mainīta ne tikai pēc bērna piedzimšanas, bet jau tad, kad viņš aug mātes vēderā. Viena no lietām, kas gaidīšanas laikā kļūst citādāka, ir mīlēšanās. Šajā laikā tu vari piedzīvot garastāvokļa un libido svārstības, būt neapmierināta ar savu ķermeni vai kādu iemeslu dēļ vairs nevarēsi sasniegt orgasmu. Neatkarīgi no tā, kuras no šīm sajūtām nomoka tevi, zini – tu tāda neesi vienīgā.

Izmaiņas intīmajā dzīvē grūtniecības laikā ir pavisam normālas, tāpēc neļauj tām nomākt tavu vēlmi mīlēties ar partneri. Kā zināms, sekss ir viena no svarīgākajām lietām attiecībās, kas palīdz jums satuvināties ne tikai fiziski, bet arī emocionāli. Šī ciešā saikne, ko esat izveidojuši, pirms kļuvāt par vecākiem, un turpināt veidot, gaidot atvasi, jums būs nepieciešama, lai tiktu galā ar pārbaudījumiem, kas vēl tikai sekos – rūpēm par bērnu, nogurumu, miega trūkumu un daudz ko citu.

Iepazīstinām tevi ar portāla "What to Expect" ekspertu nosauktajām problēmām, ar ko saskaras sievietes, kas nodarbojas ar seksu grūtniecības laikā, kā arī atklājam, kā tās atrisināt, lai padarītu mīlēšanos ērtāku un baudāmāku.

Lielais vēders

Viens no iemesliem, kāpēc pāri gaidību laikā aizvien mazāk ļaujas kaisles pilniem brīžiem, ir sievietes briestošais vēders. Bērnam attīstoties mātes vēderā, mīlēšanās var kļūt neērta un apgrūtinoša. Šķiet, ka visas iepriekšējās pozas vairs ne tikai nav iespējams izpildīt, bet pat nesagādā gaidīto labsajūtu.

Taču, ja tiek piemeklētas piemērotākās pozas, baudas virsotnes bez liekiem sarežģījumiem vajadzētu sasniegt kā sievietei, tā vīrietim. Galvenais ir būt atvērtai jaunām idejām un izaicinājumiem guļamistabā. Piemēram, gaidību laika trešajā trimestrī vispiemērotākās pozas būs sunīša vai jātnieces, savukārt otrajā trimestrī gultas prieki būs patīkamāki karotītes un lotosa pozā. Vairāk par piemērotākajām pozām ērtam un baudāmam seksam grūtniecības laikā lasi šajā rakstā.